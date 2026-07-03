'ডিলিট' ভোটাররা পেয়েছেন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা, পাচ্ছেন না যোগ্যরা; বিক্ষোভ স্বরূপনগরে

'ডিলিট' ভোটাররা পেয়েছেন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা, পাচ্ছেন না যোগ্যরা; বিক্ষোভ স্বরূপনগরে
ভোটার লিস্টে নাম না-থাকা অর্থাৎ ডিলিট ভোটাররাও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাচ্ছেন, অথচ যোগ্যরা পাচ্ছেন না ৷ স্বরূপনগর বিডিও অফিসের সামনে মহিলাদের বিক্ষোভ ৷
Published : July 3, 2026 at 9:40 PM IST
স্বরূপনগর, 3 জুলাই: রাজ্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প 'অন্নপূর্ণা যোজনা'-এর টাকা না-পাওয়ার অভিযোগে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগরে। প্রকল্পের ভাতার টাকা অবিলম্বে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়ার দাবিতে স্বরূপনগর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) অফিসের সামনে শতাধিক মহিলা জড়ো হয়ে শুক্রবার বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে হয় স্বরূপনগর থানার পুলিশকে।
আন্দোলনকারী মহিলাদের মূল অভিযোগ, চলতি মাসের 1 তারিখে ব্লকের বহু উপভোক্তা অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের টাকা নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সেই তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েক হাজার দুস্থ ও যোগ্য মহিলা এখনও একটি টাকাও পাননি। বিক্ষোভে সামিল মহিলাদের দাবি, তাঁরা সমস্ত নিয়ম মেনে অনলাইন এবং অফলাইন, দুই মাধ্যমেই সঠিক সময়ে ফর্ম ফিলাপ করেছিলেন। সমস্ত নথিপত্র জমা দেওয়ার পরেও কেন তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকল না, তা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা।
বিক্ষোভের প্রথম সারিতে থাকা আন্দোলনকারী মহিলা উমা মণ্ডল প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "অনেকেই টাকা পাচ্ছে, এমনকী ভোটার লিস্টে নাম না-থাকা অর্থাৎ ডিলিট ভোটাররাও টাকা পাচ্ছেন। কিন্তু আমরা গত মাসেও টাকা পাইনি ৷ গত মাসে ফর্ম জমা দেওয়ার পরেও কোনও টাকা আসেনি অ্যাকাউন্টে। অনলাইন পোর্টাল চালু হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের কোথায় ভুল, সেটা প্রশাসনকে বলতে হবে। একইসঙ্গে ফর্ম ফিলাপ করে একজন টাকা পাবে আর বাকিরা পাবে না, সাধারণ মানুষ তো এতে খেপে যাবেই!"
পাশাপাশি ক্ষুব্ধ মহিলাদের আরও একটি গুরুতর অভিযোগ, এই প্রকল্পে চরম স্বজনপোষণ এবং অনিয়ম হয়েছে। অপর এক আন্দোলনকারী মহিলা শিখা মণ্ডল বলেন, "প্রথম মাসে আমরা টাকা পেয়েছিলাম, কিন্তু এই মাসে টাকা পাইনি। বিডিও সাহেবের কাছে গেলে তিনি বলেন, পোর্টাল ধরেই নাকি আমাদের নাম তুলে নেওয়া হয়েছে, তাই ওনাদের কিছু করার নেই। আমরা যোগ্য হয়েও টাকা পাচ্ছি না, অথচ যাঁরা অযোগ্য, তাঁরা টাকা পাচ্ছেন ৷ আমরা গরিব মানুষ, টিনের ঘরে থাকি, আমরা কেন টাকা পাব না? আমাদের চালু থাকা টাকা কেন বন্ধ হল, তার কৈফিয়ত চাই।"
এদিন সকাল থেকেই স্বরূপনগর বিডিও অফিসের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন মহিলারা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভের পারদ চড়তে থাকে এবং তাঁরা গেটের সামনে বসে পড়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। বিক্ষোভের জেরে বিডিও অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্ম কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয় ৷
আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, যতক্ষণ না প্রশাসন তাঁদের বকেয়া টাকা অবিলম্বে দেওয়ার লিখিত বা সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দিচ্ছে এবং অযোগ্যদের তালিকা খতিয়ে দেখছে, ততক্ষণ এই বিক্ষোভ আন্দোলন চলবে। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হলে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে।