শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন! চাষের জমিতে পড়ে মহিলার রক্তাক্ত দেহ
Published : November 22, 2025 at 8:04 PM IST
মাটিয়া, 22 নভেম্বর: নির্জন চাষের জমি থেকে উবুড় হয়ে পড়ে মহিলার রক্তাক্ত দেহ! শরীরে রয়েছে একাধিক আঘাতের চিহ্ন৷ এমনই হাড়হিম ঘটনা ঘিরে শনিবার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর 24 পরগনার মাটিয়ায়৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে থেকে পুলিশ রক্তাক্ত ওই দেহটি উদ্ধার করেছে৷ তবে, মহিলার পরিচয় এখনও জানা যায়নি৷
প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, ওই মহিলাকে অন্য কোথাও খুন করে তাঁর দেহ নির্জন চাষের জমিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে৷ ঘটনার তদন্তে নেমেছে মাটিয়া থানার পুলিশ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে মাটিয়ার সাংবেড়িয়া এলাকার একটি নির্জন চাষের জমিতে পড়ে ছিল মহিলার রক্তাক্ত দেহটি৷ এলাকার কৃষকদের প্রথমে নজরে আসে বিষয়টি৷ এরপর স্থানীয় লোকজন ভিড় করতে শুরু করেন সেখানে৷ খবর যায় মাটিয়া থানায়৷ তড়িঘড়ি সেখান থেকে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশের বাহিনী৷ তাঁরা এসে ঘটনাস্থল ঘিরে দেয়৷ শুরু হয় তদন্তও৷
স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেও পুলিশ ওই মহিলার পরিচয় সম্পর্কে কোনও তথ্য পায়নি৷ তদন্তকারীরা মনে করছেন, নিহত মহিলা এলাকার কেউ নন! সম্ভবত তিনি বহিরগত৷ দেহের পাশে একটি জামাকাপড়ের পুঁটলি এবং একটি ব্যাগ পড়ে ছিল, পুলিশ সেটি উদ্ধার করেছে৷ যদিও সেই ব্যাগ থেকে মহিলার কোনও পরিচয়পত্র পাওয়া যায়নি৷ উদ্ধার হওয়া জিনিসপত্র খতিয়ে খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা৷ সেই সঙ্গে অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার দেহের ছবিও আশপাশের বিভিন্ন থানায় পাঠানো হয়েছে৷
সাতসকালে হাড়হিম এই ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদেরই একজন বলেন, "ওই মহিলার শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখে স্পষ্ট, তাঁকে ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। মনে হচ্ছে কোনও আক্রোশের কারণেই এমনটা করা হয়েছে। তা না হলে এভাবে কেউ কাউকে মারতে পারে না! ওই মহিলাকে এলাকার কেউই চিনতে পারেনি। উনি এলাকার বলে মনে হচ্ছে না। আমরা চাই, পুলিশ তদন্ত করে খুনিদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুক।"
এই বিষয়ে মাটিয়া থানার ওসি বিশ্বজিৎ সাঁপুই বলেন, "এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে৷ তাঁর গলায় এবং শরীরের একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে৷ তদন্ত শুরু হয়েছে৷ মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে৷"