27 কেজি ওজন কমিয়ে অস্ত্রোপচার, 9 বছরের জটিল হার্নিয়া থেকে মুক্তি মহিলার
হার্নিয়া যখন জটিল আকার ধারণ করে তখন রোগীর ওজনও ছিল অনেক বেশি । পাশাপাশি তিনি টাইপ-2 ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং হাইপোথাইরয়েডিজমে ভুগছিলেন ।
Published : July 23, 2026 at 6:48 PM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: 2014 সালে ভেন্ট্রাল হার্নিয়ার অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন কলকাতার 47 বছরের এক মহিলা । সেই অস্ত্রোপচার সফল হলেও ফল স্থায়ী হয়নি । এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আবার ফিরে আসে হার্নিয়া । এরপর প্রায় নয় বছর ধরে সেটি ক্রমশ বড় হতে থাকে । শেষ পর্যন্ত যখন তিনি আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন, তখন তাঁর হার্নিয়া এমন জটিল পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপচার করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল । সেই অবস্থা থেকে সুচারু পরিকল্পনায় চিকিৎসার পর আজ তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ৷
হার্নিয়া যখন জটিল আকার ধারণ করে তখন ওই রোগীর ওজনও ছিল অনেক বেশি । তাঁর বডি মাস ইনডেক্স (BMI) ছিল 49। পাশাপাশি তিনি টাইপ-2 ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং হাইপোথাইরয়েডিজমে ভুগছিলেন । পরীক্ষা-নিরীক্ষায় চিকিৎসকরা দেখেন, রোগীর হার্নিয়াটি 'লস অব ডোমেন' পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে । অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে পেটের ভেতরের অনেকটা অংশ হার্নিয়ার থলির মধ্যে চলে আসায়, তা আবার পেটের ভিতরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রোপচার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল । এই অবস্থায় সরাসরি অস্ত্রোপচার করলে ক্ষতস্থানে সংক্রমণ, সেলাই খুলে যাওয়া, হার্নিয়া পুনরায় ফিরে আসা এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের জটিলতার মতো একাধিক ঝুঁকি ছিল ।
তাই চিকিৎসক দল প্রথমেই হার্নিয়ার অস্ত্রোপচারের পরিবর্তে রোগীকে ওজন কমানোর পরামর্শ নেন । সেই অনুযায়ী তাঁর ল্যাপারোস্কোপিক স্লিভ গ্যাস্ট্রেকটমি বা ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি করা হয় । পরবর্তী সাত মাসে রোগীর প্রায় 27 কেজি ওজন কমে যায় । ওজন কমার পাশাপাশি ডায়াবেটিসও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে । অতিরিক্ত চর্বি কমে যাওয়ায় পেটের দেওয়ালের উপর চাপও কমে এবং অস্ত্রোপচারের জন্য শরীর অনেক বেশি উপযুক্ত হয়ে ওঠে । চিকিৎসকদের মতে, এই ওজন কমানোই ছিল গোটা চিকিৎসা পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ।
তিন সপ্তাহ আগে হওয়া এই অস্ত্রোপচারে নেতৃত্ব দেন জেনারেল সার্জন ডা. সারফরাজ জে. বেগ । তিনি বলেন, "এত বড় হার্নিয়া এবং অতিরিক্ত স্থূলতার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করে অস্ত্রোপচার করলে ব্যর্থতার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে । অস্ত্রোপচারের আগে রোগীর 27 কেজি ওজন কমে যাওয়ায় অপারেশন অনেক বেশি নিরাপদ হয়েছে । এতে অস্ত্রোপচার যেমন প্রযুক্তিগতভাবে সহজ হয়েছে, তেমনই রোগীর শরীরও দ্রুত সুস্থ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে ।"
ওজন কমে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা 'ট্রান্সভারসাস অ্যাবডোমিনিস রিলিজ উইথ পেরিটোনিয়াল ফ্ল্যাপ রিপেয়ার' (TAR Plus) পদ্ধতিতে হার্নিয়ার অস্ত্রোপচার করেন । একইসঙ্গে দীর্ঘদিনের হার্নিয়ার কারণে ঝুলে পড়া অতিরিক্ত ত্বক অপসারণের জন্য ভার্টিক্যাল প্যানিকিউলেকটমিও করা হয় । এই পদ্ধতিতে পেটের দু'পাশের নির্দিষ্ট পেশিকে আলগা করে মাঝখানে কোনও অতিরিক্ত টান ছাড়াই পেটের দেওয়াল পুনর্গঠন করা হয় । পরে পেশির নীচে একটি বড় মেশ বসিয়ে দেওয়ালকে আরও মজবুত করা হয় ।
অতিরিক্ত ত্বক অপসারণের ফলে অস্ত্রোপচার যেমন সহজ হয়েছে, তেমনই রোগীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং শারীরিক গঠনেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে । অস্ত্রোপচারের পর রোগীর সুস্থতা স্বাভাবিক ছিল ৷ এক সপ্তাহ পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নিয়মিত চেক-আপের পর বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ৷ তাঁর শরীরে আর বড় ধরনের কোনও জটিলতা দেখা যায়নি ।