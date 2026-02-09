সন্তান 'দেশ রক্ষা করবে', স্বপ্নপূরণে শান্তিনিকেতনের রাস্তায় আইসক্রিম ফেরি করছেন মা

সন্তান 'দেশ রক্ষা করবে', স্বপ্নপূরণে শান্তিনিকেতনের রাস্তায় আইসক্রিম ফেরি করছেন মা
ছেলেকে সেনা জওয়ান হিসেবে দেখার জন্য এক মায়ের বেনজির সংগ্রামের কাহিনি তুলে ধরা হল ইটিভি ভারত-এ৷
Published : February 9, 2026 at 8:30 PM IST
বোলপুর, 9 ফেব্রুয়ারি: অভাব নিত্যসঙ্গী। কিন্তু স্বপ্ন দেখতে বাধা কোথায়! তাই সুচিত্রা বাগদি স্বপ্ন দেখেন তাঁর ছেলে একদিন সেনা জওয়ান হবে৷ সেই স্বপ্নকে সত্যি করতে স্বামী সুমন বাগদির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছেন তিনি৷ সেই লড়াইয়ে তিনি নিজেও ভাঙছেন ছক৷ শান্তিনিকেতনের রাস্তায় রাস্তায় আইসক্রিম বিক্রি করছেন তিনি৷ যা করতে সাধারণত পুরুষদেরই দেখা যায়৷
পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার ভুঁয়েড়া গ্রামের বাসিন্দা সুচিত্রা বাগদি৷ স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন৷ কিন্তু, অভাবের তাড়নায় পড়াশোনা আর সম্পন্ন করা যায়নি৷ গ্রামেরই যুবক মিলন বাগদির সঙ্গে বিয়ে হয় বছর আট আগে৷ তাঁদের সাত বছরের একটি পুত্র সন্তানও রয়েছে। কিন্তু, গ্রামে ঠিকমতো উপার্জন হচ্ছিল না৷
তাই ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করতে তিন বছর আগে গ্রাম ছেড়ে বোলপুরে চলে আসেন ওই দম্পতি। বোলপুরের নিচুপট্টির কলাপুকুর এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেন তাঁরা। ছেলে সুমন বাগদিকে ভর্তি করেন স্থানীয় কুঞ্জবিহারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সুমন এখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র৷ তাকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীতে পড়ানোর ইচ্ছে সুচিত্রার৷
একই সঙ্গে তাঁর স্বপ্ন ছেলে ভারতীয় সেনায় যোগ দিয়ে দেশ রক্ষা করুক। সুচিত্রাদেবীর ভাই অভিনাথ বাগদি, ভারতীয় পদাতিক সেনায় রয়েছেন। মামার পথেই যাক ভাগনে, এটাই স্বপ্ন সুচিত্রার৷ সুচিত্রা বাগদি বলেন, "ছেলেকে ভালোভাবে মানুষ করাটাই স্বপ্ন৷ আমি চাই ছেলে বিশ্বভারতীতে পড়াশোনা করুক। তারপর ওর মামার মতো সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশ রক্ষা করুক৷ তার জন্য যত পরিশ্রম করতে হয় করব৷ আউশগ্রামে থাকতাম, শুধুমাত্র ছেলের জন্যই বোলপুরে চলে এসেছিলাম৷ এখানেই ছেলেকে জমি কিনে বাড়ি করে দেওয়ার স্বপ্ন আছে৷ দেখা যাক কী হয়!"
কিন্তু স্বপ্ন সফল করা যে সহজ নয়, তা আগেই বুঝেছেন বাগদি দম্পতি৷ মিলন বাগদির আইসক্রিমের গাড়ি রয়েছে৷ সেই গাড়ি ঠেলেই মিলন আইসক্রিম বিক্রি করেন৷ একার উপার্জনে বাড়িভাড়া দিয়ে ছেলেকে মানুষ করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওই দম্পতির কাছে৷ তাই স্বামীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন সুচিত্রা৷ তিনি প্রথমে স্থানীয় একটি চশমার দোকানে কাজে যোগ দিয়েছিলেন৷ দিনে 200 টাকা মজুরি ছিল। ছুটির দিনগুলিতে কোনও টাকা পেতেন না। এই অল্প আয়েও হচ্ছিল না তাঁদের৷
তাই শেষ পর্যন্ত স্বামীর পথেই হাঁটেন সুচিত্রা৷ তিনিও রাস্তায় রাস্তায় আইসক্রিম বিক্রি শুরু করেন৷ গত চারমাস ধরে শান্তিনিকেতনের রাস্তায় তিনি আইসক্রিম বিক্রি করছেন৷ সারা বছরই হাজারো পর্যটক আসেন 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে। গাড়ি চালিয়ে তাঁদের কাছে গিয়েই চলে আইসক্রিম বিক্রি। দৈনন্দিন গড়ে 500 থেকে 700 টাকা উপার্জন হয়।
ছেলের স্বপ্নপূরণ করতে গিয়ে নিজেই ছক ভাঙছেন৷ কারণ, আইসক্রিমের গাড়ি নিয়ে সাধারণ পুরুষ বিক্রেতাদের দেখা যায়৷ এর ফলে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে সুচিত্রাকে৷ কারণ, এই ভারী আইসক্রিমের গাড়ি চালানো খুব যে সহজ কাজ, তা নয়৷ প্রথম প্রথম সুচিত্রাও পারতেন না৷ অনেকেই তাঁকে বারণ করেছিলেন৷ কিন্তু, অভাব দূর করতে কর্মঠ যে হতেই হতো সুচিত্রাকে৷ যেদিন যেদিন স্কুল থাকে না, মায়ের সঙ্গে আইসক্রিমের গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকে ছোট্ট সুমন৷
সুচিত্রার বক্তব্য বলেন, "নারী-পুরুষের কাজ বলে কিছু হয় না৷ সব কাজ সমান, করতে পারলেই হল৷ প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো আইসক্রিমের গাড়ি চালাতে৷ অনেকে বারণ করতো৷ কিন্তু, ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। এখন চালাতে পারি৷ শান্তিনিকেতনের এই উপাসনা গৃহ থেকে মিউজিয়ামের রাস্তাতেই আইসক্রিম বিক্রি করি। স্বপ্নপূরণ করতেই হবে আমাদের।"