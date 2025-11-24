চোর সন্দেহে গণপিটুনি, থানায় মৃত্যু যুবকের ! বিচার চান স্ত্রী

চোর সন্দেহে গণপিটুনি, থানায় মৃত্যু যুবকের ! বিচার চান স্ত্রী
পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ।
Published : November 24, 2025 at 3:07 PM IST
মালদা, 24 নভেম্বর: চোর সন্দেহে দুই যুবককে গণপিটুনির অভিযোগ উঠেছিল । নিগৃহীত এক যুবকের মৃত্যুতে এবার উঠল একাধিক প্রশ্ন ৷ পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ওই ঘটনায় তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ । মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠিয়ে ভিডিয়োগ্রাফি-সহ ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু করা হয়েছে ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে ইংরেজবাজার পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের আমবাজার এলাকায় দুই তরুণকে চোর সন্দেহে গণপিটুনি দিতে থাকেন স্থানীয় লোকজন-সহ ব্যবসায়ীরা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ । সামজান শেখ (28) ও অজয় হরিজন নামে দুই যুবককে ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিক্যালে নিয়ে যান পুলিশকর্মীরা ।
সামজান শেখের স্ত্রী কাইফা খাতুনের অভিযোগ, "বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফোন মারফৎ জানতে পারি, আমবাজারে চোর সন্দেহে আমার স্বামীকে মারধর করা হয়েছে । সন্ধেয় হাসপাতাল থেকে স্বামীকে থানাতে নিয়ে যাওয়া হয় । পুলিশ আমাকে বাড়ি চলে যেতে বলে । আমি বাড়ি চলে গিয়েছিলাম । রাত সোয়া ন'টা নাগাদ আমাকে ফোন করে আবার থানায় ডাকা হয় । থানায় গিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও আমাদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি । আমাদের কাগজে সই করিয়ে নিয়ে আবার হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় । হাসপাতালে আসার পর রাত দশটা নাগাদ আমাদের জানানো হয়, স্বামীর মৃত্যু হয়েছে । স্বামী মুরগির দোকানে কাজ করত । মাঝেমধ্যে খেলনাও বিক্রি করত । আমরা বিচার চাই ।"
পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানান, "গতকাল বিকেলে চোর সন্দেহে দুই তরুণকে মারধর করা হয় । খবর পেয়ে দুই তরুণকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা দুই তরুণকে ছেড়ে দিলে পরিবারের লোকেদের খবর দিয়ে তাঁদের থানায় সেফ কাস্টডিতে নিয়ে যাওয়া হয় । এরই মধ্যে সামজান শেখ ফের অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন । তড়িঘড়ি তাঁকে মালদা মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন । এই ঘটনায় সামজান শেখের স্ত্রী কাইফা খাতুন অভিযোগ দায়ের করেছেন । অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাকিদের শনাক্তকরণের জন্য পুলিশি হেফাজতের আবেদনে ধৃতদের আজ মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে । ভিডিয়োগ্রাফি-সহ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে ।"