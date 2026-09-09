নাম পদবি একই ! মাসে দু'বার বিধবা ভাতা পান মহিলা, কিছুই পান না আরেকজন
দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে একজনের টাকা ঢুকছে একই নামের অন্য বিধবা মহিলার অ্যাকাউন্টে ৷ অবশেষে বিষয়টি জানাজানি হতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন ৷
Published : September 9, 2026 at 6:34 PM IST
দাসপুর, 9 সেপ্টেম্বর: নাম পদবি একই ৷ দু'জনের নাম মানসী মাইতি । একই ব্লকের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা দু'জনে । দু'জনেই বিধবা । আবেদন করার ছ’বছর পরেও এক মানসীর অ্যাকাউন্টে বিধবা ভাতার টাকা ঢোকেনি ৷ অথচ অন্যজনের অ্যাকাউন্টে মাসে দু'বার করে ঢুকছে ভাতা ।
শুধু তাই নয়, মাসে দুটো করে বিধবা ভাতা পাওয়া মানসী আবার 2023-এর পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে সিপিএমের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন । তিনিই অপর মানসীর ভাতার টাকা-সহ নিজের বিধবা ভাতার টাকা আত্মসাৎ করে চলেছেন বলে অভিযোগ । এদিকে ছ'বছর ধরে ভাতার টাকা না-পেয়ে প্রশাসনের দুয়ারে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অন্য মানসী মাইতি । ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর-2 ব্লকে ৷ দু'বার করে ভাতা পাওয়ার ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে ব্লক জুড়ে । এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রশাসনও ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দাসপুর-2 ব্লকের পলাশপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের জোতকেশব গ্রামের বাসিন্দা মানসী মাইতি(46) । তাঁর স্বামী শিশির মাইতি 2010 সালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে মারা যান । একচিলতে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি ঘেরা বাড়িতে একাই থাকেন তিনি । দু'কাঠার মতো জমি রয়েছে ৷ ভাগ চাষ করে চলে তাঁর । 2020 সালে দুয়ারে সরকার শিবিরের মাধ্যমে বিধবা ভাতার জন্য আবেদন করেন তিনি । আবেদন গৃহীতও হয় । তাঁর দাবি, আবেদন করার পরও এখনও পর্যন্ত তাঁর অ্যাকাউন্টে ভাতার টাকা ঢোকেনি । টাকা না-পেয়ে তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে খোঁজ খবরও নেন । বিধবা ভাতার টাকা পেতে 2021 সালে 14 ডিসেম্বর ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদনও জানান ।
তিনি জানান, পঞ্চায়েত হোক কিংবা ব্লক প্রশাসনের কাছে গেলে তাঁকে জানানো হয় তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে । প্রশাসনের কাছে তাঁকে এও শুনতে হয় ভাতার টাকা পাওয়ার পরও তিনি নাকি মিথ্যা বলছেন । একথা বলবেই না কেন? কেননা একই নামের আরেক মানসী মাইতি রয়েছে এই খবর নাকি প্রশাসনের কাছে ছিলই না । স্বাভাবিক ভাবেই প্রশাসনের দুয়ারে ঘুরে শুনতে হয়েছে যে, মানসী মাইতি নামের মহিলা তো বিধবা ভাতা পাচ্ছেন ৷ অথচ মানসী মাইতির দাবি, তাঁর একটি মাত্র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, তাতে বিধবা ভাতার কোনও টাকাই ঢোকেনি ।
এরপর সম্প্রতি মানসী মাইতি পরিচিত কয়েকজনের কাছে পুনরায় তাঁর ভাতা না পাওয়ার বিষয়টি জানান ৷ তাঁরাই খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন মানসী মাইতি একজন নয় ৷ ব্লকে আরও একজন 44 বছরের মানস মাইতির হদিশ পান তাঁরা । তিনি জোতঘনশ্যাম পঞ্চায়েতের নারায়ণচক গ্রামের বাসিন্দা ৷ তাঁর স্বামী কালিপদ মাইতি বছর পাঁচেক আগে মারা গিয়েছেন । তাঁর দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিধবা ভাতার টাকা ঢুকছে । নিজের ভাতার টাকার পাশাপাশি জোতকেশব গ্রামের মানসী মাইতির ভাতার টাকাও পাচ্ছেন তিনি । মাসে মাসে সেই টাকা তিনি তুলেও নিতেন ।
দু'বার টাকা পাওয়া মানসী মাইতি বলেন, "দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমার দুটো অ্যাকাউন্টে হাজার হাজার টাকা করে ঢুকছে এটা সত্যি এবং সেই টাকা তুলে আমি খরচাও করেছি । কিন্তু আমি কখনই ঘুণাক্ষরে টের পাইনি এই টাকা অন্য মানসী মাইতির । যার অ্যাকাউন্টের টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে । আমাকে অঞ্চল থেকে সম্প্রতি ফোন করেছে জানিয়েছে এবং ডেকেও পাঠিয়েছে । আমি সমস্ত কাগজপত্র দিয়েছি এবং আমি মনে করি আমার দুটো টাকা ঢোকা উচিত নয়, অবশ্যই স্যারেন্ডার করা উচিত ।"
বঞ্চিত মানসী মাইতি বলেন, "2010 সাল থেকে আমি বিধবা ভাতার আবেদন করে আসছি ৷ কিন্তু আমি তো টাকা পায়নি ৷ কিন্তু আরেক মানসী তার অ্যাকাউন্টে দীর্ঘদিন টাকা ঢোকার পর তার স্বামী যখন মারা যায় তারপরও একটা অন্য অ্যাকাউন্ট দিয়ে আবার নতুন করে টাকা নিচ্ছেন । আমি টাকা পাচ্ছি না কেন এই নিয়ে বারে বারে বিডিওর কাছে অভিযোগ জানিয়েছি । আজও আমায় ডেকেছিল, অভিযোগ করলাম এবং আমি চাই আমার প্রাপ্য টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হোক ৷ সেই সঙ্গে আরেক মানসীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক ।"
পলাশপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিব্যেন্দু চক্রবর্তী বলেন, "দুই মহিলার বাড়িতে পঞ্চায়েত থেকে লোক পাঠিয়ে ফিল্ড ভেরিফিকেশন ও দুই মহিলার তথ্য যাচাইয়ের কাজ চলছে । কী কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে যাচাই না করে বলা সম্ভব নয় । তথ্য যাচাইয়ের পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে । ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে দু'বার ভাতা পাওয়া মহিলাকে নোটিশ করে টাকা ফেরতের কথা বলা হয়েছে ।"
যদিও দাসপুরের বিজেপি বিধায়ক তপন দত্ত বলেন, "তৃণমূল আমলে পুরুষ হয়েও লক্ষীর ভাণ্ডার পেয়েছে ৷ পুরুষ হয়েও বিধবা ভাতার টাকাও পেয়েছে । এটা নতুন কিছু নয় । এক্ষেত্রেও এক বিধবার টাকা অন্য বিধবার অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে তা খতিয়ে দেখেনি তৎকালীন সরকার । এই বিষয়ে আমাদের সরকার নতুন করে তদারকি করছে ৷ খতিয়ে দেখছে তাই হয়তো টাকা ঢুকতে দেরি হচ্ছে । তবে দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে তাদের বারে বারে আবেদন জমা নেওয়ার পরও কেন সঠিক করা হয়নি তা নিয়েও প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে আমাদের । আর এভাবেই টাকা নয়ছয় করেছে বিগত রাজ্য সরকার ।"
অন্যদিকে দাসপুর-2 ব্লক তৃণমূল নেতা ও জেলা পরিষদ সদস্য সৌমিত্র সিংহ রায় বলেন, "উনি জেনে শুনে কীভাবে দুটো বিধবা ভাতার টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে নিলেন ? এটা আইনের চোখে অপরাধ ৷ আমরা চাই ওঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক ।"