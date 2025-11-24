ETV Bharat / state

এক্সপ্রেস ট্রেনে ছিনতাইকারীদের বাধা মহিলার, কাটা পড়ল অর্ধেক ডান হাত !

হাওড়া-পুরী ধৌলি এক্সপ্রেসে ছিনতাইবাজদের সঙ্গে লড়াই করার সময় বেহালার ওই বাসিন্দাকে ধাক্কা দেয় দুষ্কৃতীরা ৷ তাতেই অঘটন ৷ ট্রেন থেকে পড়ে গুরুতর আহত মহিলা ৷

WOMAN PASSENGER PUSHED FROM TRAIN
ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 24, 2025 at 10:56 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 24 নভেম্বর: হাওড়া-পুরী ধৌলি এক্সপ্রেস তখন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের কাছে ৷ বছর 45-এর এক মহিলা ছিনতাইবাজদের কবলে পড়েন ৷ মহিলার গলা থেকে সোনার চেন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে দুই দুষ্কৃতী ৷ কিন্তু বেহালার ওই বাসিন্দা প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যান ৷ তখনই ছিনতাইকারীরা ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ট্রেন থেকে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ ৷

এক্সপ্রেস ট্রেনটি ধীরে ধীরে চলতে থাকায় দুই ছিনতাইকারীও পালিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে । রবিবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অধীন কোলাঘাট এলাকায় ৷

জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই মহিলার নাম সরমা হাজরা ৷ তাঁকে ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার পর তিনি সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকেন ৷ গ্রামবাসীরা তখন আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসেন ৷ আহত মহিলাকে উদ্ধার করে প্রথমে খড়গপুর রেলওয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু অবস্থা গুরুতর হওয়ায় পরে অন্যত্র একটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় ৷ তবে এখন মহিলার অবস্থা স্থিতিশীল হলেও বিপদ রয়েছে ৷ তাঁর ডান হাতের অর্ধেকটা বাদ পড়েছে ৷

অন্যদিকে, ট্রেন থেকে লাফিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেও রেলযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় ধরা পড়ে যায় দুই দুষ্কৃতী । রেল পুলিশ পাকড়াও করে তাদের । সরমা হাজরার পরিবারের কাছে এই খবর পৌঁছয় ৷ তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে পুরো ঘটনাটি জানতে পারেন ৷ পরিবারের সদস্যরা জানান, ট্রেন কোলাঘাট যখন ঢুকছিল, তখন বাথরুমে যান সরমা ৷ বাথরুম থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই দুই ছিনতাইকারী সরমার গলা থেকে সোনার চেন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল ৷

পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আরও জানা যায়, হার বাঁচানোর চেষ্টায় দুই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয় সরমার । তাঁর চিৎকারে ছুটে আসেন বেশ কয়েকজন যাত্রী । তবে ততক্ষণে সোনার চেন ছিনিয়ে নিয়ে ট্রেনের হাতল ধরে ঝুলতে থাকে দুই দুষ্কৃতী । হার বাঁচাতে দুষ্কৃতীদের হাত ধরে টেনে রাখার চেষ্টা করেন ওই মহিলা । এরপরই দুষ্কৃতীরা তাঁকে চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা মারেন ৷ ট্রেনের চাকায় কাটা পড়ে সরমার হাত । রেল পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের পাকড়াও করে । উদ্ধার হয় সোনার চেনটিও । অন্যদিকে, গুরুতর অবস্থায় সরমা এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ তাঁর ডান হাত কাটা পড়ে ৷

