পরকীয়ায় পথের কাঁটা স্বামীকে সরাতেই খুনের ছক স্ত্রীর ! বরানগর গুলি-কাণ্ডে ধৃত 4

পরকীয়ায় পথের কাঁটা স্বামীকে সরাতেই খুনের ছক স্ত্রীর ! বরানগর গুলি-কাণ্ডে ধৃত 4
48 ঘণ্টার মধ্যেই বরানগর গুলি-কাণ্ডের রহস্য উন্মোচন করলেন তদন্তকারীরা ৷ স্ত্রী, প্রেমিক-সহ ভাড়াটে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।
Published : November 23, 2025 at 6:17 PM IST
বরানগর, 23 নভেম্বর: বরানগর গুলি-কাণ্ডে নয়া মোড় ৷ সিসিটিভি ফুটেজ ও পারিপার্শ্বিক তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত এগোতেই পুলিশের হাতে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আততায়ীদের গুলিতে প্রাণে বেঁচে যাওয়া সরকারি কর্মী বিকাশ মজুমদারের স্ত্রী রেখা পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন । পরকীয়ায় পথের কাঁটা সরাতেই স্বামীকে খুনের ষড়যন্ত্র করেছিলেন তিনি ।
সেই মতো স্বামী বিকাশকে খুন করার বরাত দেওয়া হয় ভাড়াটে দুই দুষ্কৃতীকে । পরিকল্পনা মতো ঘটনার দিন ওই সরকারি কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলিও চালিয়েছিলেন দুই দুষ্কৃতী । কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ভাগ্যের জোরে বেঁচে যান বিকাশ । সেই ঘটনায় এবার বিকাশের স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক-সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে বরানগর থানার পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম রেখা মজুমদার, পারদীপ দে, সুশান্ত আদক ও মহম্মদ শামিম লস্কর । এর মধ্যে পারদীপ রেখার প্রেমিক । বাকি দু'জন সুপারি কিলার । ঘটনার দিন সুশান্ত ও শামিমই বাইকে করে বরানগরের নর্দান পার্ক এলাকায় এসে বিকাশ মজুমদারকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যান । তাঁদের কেউ যাতে চিনতে না পারে তার জন্য মাথায় হেলমেটও পড়ে রেখেছিলেন দুই ভাড়াটে দুষ্কৃতী । কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হয়নি । হেলমেট পড়া অবস্থায় দুই দুষ্কৃতীর বাইকে করে পালিয়ে যাওয়ার সেই ছবিও ধরা পড়েছে রাস্তার ধারের সিসিটিভি ফুটেজে । সেই সিসিটিভি ফুটেজ এবং পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ কাজে লাগিয়ে ঘটনার 48 ঘণ্টার মধ্যেই গুলি-কাণ্ডের রহস্য ভেদ করলেন তদন্তকারীরা ।
ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "গুলি-কাণ্ডে আক্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রী'র ভূমিকা প্রথম থেকেই সন্দেহজনক ছিল । তদন্ত করতে গিয়ে বিকাশ বাবুর স্ত্রী'র সম্পর্কে কিছু তথ্য উঠে আসে । তখন তাঁকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । কিন্তু তাঁর কথায় বেশ কিছু অসংগতি ধরা পড়ে । এরপর তিনি তাঁর স্বামীকে খুনের চেষ্টার কথা স্বীকার করেন । বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই তিনি ও তাঁর প্রেমিক মিলে ওই ব্যক্তিকে খুনের ছক কষেন । প্রথমে রেখা ও তাঁর প্রেমিক পারদীপকে গ্রেফতার করা হয় । পরে বাকি দু'জনকে ধরা হয় দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা থেকে ।"
পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃত পারদীপের বাড়ি কলকাতার মেটিয়াবুরুজ এলাকায় । সোশাল মিডিয়ার সূত্রে পারদীপের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে রেখার । পরবর্তীতে সেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও গাঢ় হতে থাকে দু'জনের মধ্যে । এক সময় তাঁরা পরকীয়ার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন । সম্প্রতি দু'জনে ঠিক করেন এক সাথে থাকার । তাই পথের কাঁটা স্বামীকে সরানোর পরিকল্পনা নেয় । সেই মতো পারদীপ তাঁর এলাকার ভাড়াটে দুষ্কৃতী সুশান্ত আদকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ।
সুশান্ত দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তী থেকে শামিম লস্করকে ভাড়া করে । এর পরেই বিকাশ মজুমদারকে খুনের 'ব্লুপ্রিন্ট' তৈরি হয় । তার আগে নর্দান পার্ক এলাকায় রেইকি-ও করে দুষ্কৃতীরা । ঠিক হয় 21 নভেম্বর ওই সরকারি কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হবে । সেই পরিকল্পনা মাফিক ঘটনাস্থলে গিয়ে বিকাশকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি চালায় দুই ভাড়াটে দুষ্কৃতী । মাথা নিচু করে বসে পড়ায় প্রাণে রক্ষা পান তিনি । তবে গুলির ছিটকে জখম হন ওই সরকারি কর্মী । ঘটনার পর শান্ত স্বভাবের বিকাশকে গুলি করা নিয়ে চর্চা শুরু হয় এলাকায় । খোদ তৃণমূল নেতাও এই ঘটনায় প্রশ্ন তুলেছিলেন । দিনের বেলায় প্রকাশ্যে জনবহুল এলাকায় দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য সমালোচনাও শুরু হয় বিভিন্ন মহলে । তারই মধ্যে দ্রুত তদন্ত করে বরানগর গুলি-কাণ্ডের জাল গোটাল পুলিশ ।
এদিকে ধৃত চার জনকে নিজেদের হেফাজতে নিতে রবিবার তাদের ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ ।