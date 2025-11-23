ETV Bharat / state

এক মহিলাই 44টা বিধানসভায় ভোটার ! SIR ফর্মের কিউআর কোড স্ক্যানে পর্দা ফাঁস

পাণ্ডবেশ্বরের এক সাধারণ বিধবা মহিলার নাম রয়েছে রাজ্যের 44টি বিধানসভা এলাকায় । SIR-এর এনুমারেশন ফর্মের কিউআর কোড স্ক্যান করাতেই ঝুলি থেকে বেরিয়ে এল বিড়াল ।

SIR
অভিযুক্ত মায়ারানি গোস্বামী (নিজস্ব ছবি)
Published : November 23, 2025 at 6:08 PM IST

দুর্গাপুর, 23 নভেম্বর: ভুতুড়ে কাণ্ড । এসআইআর প্রক্রিয়ায় একটিমাত্র এনুমারেশন ফর্মের কিউআর কোড স্ক্যান করতেই দেখা যায়, একই মহিলার নাম একসঙ্গে 44টি ভিন্ন বিধানসভায় ভোটার তালিকায় যুক্ত রয়েছে । রয়েছে তাঁর স্বামীর নামও । কিন্তু সবক'টির পদবি আলাদা । পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার 47 নম্বর বুথে সামনে এসেছে এমনই ভোটার কার্ডে জালিয়াতির ঘটনা ।

যদিও অভিযুক্ত মায়ারানি গোস্বামীর দাবি, তিনি এসবের কিছুই জানেন না ৷ এদিকে এর জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে দায়ী করেছেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ । পালটা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির দাবি, এসআইআর-এর জন্য সত্য সামনে এল ৷

SIR
পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার 47 নম্বর বুথের ঘটনা (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধবা মায়ারানি গোস্বামী খুব অসহায় ৷ লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ করে দিন গুজরান করেন তিনি ৷ অন্যদের মতো মায়ারানিও এসআইআর-এর জন্য এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপ করেছেন ৷ অভিযোগ, আর তাঁর ওই ফর্মের কিউআর কোড স্ক্যান করতেই দেখা যায়, উত্তর দিনাজপুর থেকে শুরু করে দক্ষিণ 24 পরগনার গোসাবা পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় তাঁর নাম তোলা হয়েছে ভোটার হিসেবে । তবে প্রতিটি তালিকায় নাম 'মায়ারানি' রাখা হলেও বারবার বদলে দেওয়া হয়েছে পদবি । কোথাও তিনি মণ্ডল, কোথাও রায়, আবার কোথাও ঘোষ বা নাইয়া । এইভাবে তাঁর পরিচয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ ।

শুধু তাই নয়, ভোটার হিসাবে তাঁর বয়সও বিভিন্ন জায়গায় কমিয়ে দেখানো হয়েছে । ঘটনার খবর মিলতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে । নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, একটি ফর্ম স্ক্যান করতেই 44টি ভুয়ো পরিচয় উঠে আসা কোনও সাধারণ ভুল হতে পারে না । এটি যে একটি সুপরিকল্পিত জালিয়াতি চক্রের কাজ, তা স্পষ্ট ।

অভিযুক্ত মায়ারানি গোস্বামী বলেন, "আমি এসব ব্যাপারে কিছুই জানি না । এর আগে যখন আমার স্বামী বেঁচে ছিলেন তখন আমরা রেলের জমিতে ওই পাশের পাড়ায় থাকতাম । তখন ওখানে ভোটার লিস্টে নাম ছিল আমাদের । পরে সরকার থেকে আমাকে বাড়ি করে দেওয়া হয়েছে ৷ আমি এখন বৈদ্যনাথপুরে থাকি ৷ এখানকার হাইস্কুলে ভোট দিই । এর আগের সরকারের সময়কালে বৈদ্যনাথপুরে নাম তুলেছিলাম ৷ সেই সময় আগের ভোটার লিস্ট থেকে আমার নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল । আমি শুধুমাত্র এটুকুই জানি । লোকের বাড়িতে রান্না করে আমি পেট চালাই । আমি কী করব বুঝতে পারছি না ৷"

এদিকে বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ বলেন, "এই ঘটনার পিছনে বিজেপির কারসাজি রয়েছে । নির্বাচন কমিশন এখন অমিত শাহের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে বলেই মায়ারানির মতো সাধারণ মানুষ এই ধরনের সমস্যার মুখে পড়ছেন । কলম্বিয়ার এক মডেলের হরিয়ানার বহু জায়গায় নাম পাওয়া গিয়েছিল । আসলে বিজেপি চাইছে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে সেই জায়গায় তাদের নিজেদের ভোটারদের একাধিকবার নাম ছাপিয়ে ভোটে জিততে ।"

পাণ্ডবেশ্বরের বৈদ্যনাথপুর অঞ্চলের তৃণমূলের সভাপতি রবিন পাল বলেন, "ওই মহিলাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি । উনি লোকের বাড়িতে রান্না করে জীবিকা অর্জন করেন । এর দায় নির্বাচন কমিশনের । ভাবতেও অবাক লাগছে যে কীভাবে সাধারণ মহিলার নাম এত জায়গায় রয়েছে ।"

বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, "এসআইআর চেক না হলে এমন ঘটনা ধরা পড়তই না । কত অসহায় মানুষের নাম ব্যবহার হয়েছে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়, তাই বড়সড় তদন্ত হওয়া জরুরি ।"

