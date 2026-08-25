থানার সামনে ছেলের দেহ রেখে বিচারের দাবি, রাস্তায় শুয়ে পড়ে আর্তনাদ মায়ের

থানার সামনে ছেলের দেহ রেখে বিচারের দাবি, রাস্তায় শুয়ে পড়ে আর্তনাদ মায়ের
স্ত্রী'র পরকীয়া জানতে পারায় যুবককে খুনের অভিযোগ পরিবারের ৷ তাঁর মৃত্যুর বিচারের দাবিতে থানার সামনে শুয়ে আর্তনাদ অসহায় মায়ের ৷
Published : August 25, 2026 at 12:29 PM IST
দুর্গাপুর, 25 অগস্ট: ছেলের দেহ থানার সামনে রেখে তাঁর মৃত্যুর বিচারের দাবিতে রাস্তায় কান্নায় লুটিয়ে পড়লেন মা । আর এক অসহায় প্রৌঢ়াকে এই অবস্থায় দেখে মৃতের প্রতিবেশীরাও প্রতিবাদ করেন । এমন পরিস্থিতি দেখে থমকে গেল পথ চলতি মানুষ । ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধেতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে কোকওভেন থানার সামনে ৷
রবিবার কোকওভেন থানার অন্তর্গত বাঁকুড়া মোড় এলাকার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় 30 বছরের হরনাথ মহন্ত । এরপর দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । নিহতের পরিবারের অভিযোগ, যুবকের স্ত্রী বৃষ্টি মহন্ত বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন । তাই স্ত্রী ওই যুবকের মৃত্যুতে প্ররোচনা দিয়েছে এবং তাঁর পরিবার মিলে তাঁকে খুন করেছে ৷
আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি সুবীর রায় বলেন, "আমরা অভিযোগ পেয়েছি । সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে জানা যাবে মৃত্যুর কারণ । অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে পুলিশ কথা বলবে ।"
মৃতের মামি টগর মহন্ত বলেন, "দিন কয়েক ধরেই স্ত্রীর পরকীয়ার নিয়ে দু'জনের মধ্যে অশান্তি চলছিল । সাতদিন আগে বাঁকুড়া জেলার ফুলবেড়িয়া থেকে দুর্গাপুরে ভাড়া বাড়িতে আসে হরনাথ ৷ সেসময় আপত্তিকর অবস্থায় অন্য পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীকে দেখে নেয় সে ৷ এই খবর জানাজানি হলে মেয়েটির পরিবারের লোকজনরাও সেখানে আসে । এরপরই রবিবার দুপুরে বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয় হরনাথের ৷"
সোমবার দেহ ময়নাতদন্ত হয় ৷ তারপর কোকওভেন থানার সামনে গাড়িতে দেহ রেখে দোষীদের গ্রেফতারি দাবি ও পুলিশের অসহযোগিতা প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিবার ৷ থানার সামনের রাস্তায় শুয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন হরনাথ মহন্তর মা ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ৷ এরপরে পুলিশের তরফে এফআইআর কপি তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে ৷ তারপরই আশ্বস্ত হয়ে ফিরে যায় হরনাথের পরিবার ৷ মৃতের মামা দীনবন্ধু মহন্ত বলেন, "ষড়যন্ত্র করে আমার ভাগনাকে মেরে ফেলা হয়েছে ৷ তার স্ত্রী বৃষ্টি মহন্ত ও মেয়েটির পরিবার এটা করেছে ৷ ওদের কঠোর শান্তি চাই ৷"