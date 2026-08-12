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ড্রাইভিং শেখার মাশুল ! স্বামীর কেনা নতুন গাড়ি নিয়ে পুকুরে পড়ে প্রাণ গেল মহিলার

22 আগস্ট সুমিত্রার ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা দেওয়ার দিন ছিল। তার আগে হাত পাকাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন সুমিত্রা । দমকল-পুলিশের দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় উদ্ধার দেহ ।

Woman loses her life
ড্রাইভিং শিখতে গিয়ে প্রাণ গেল মহিলার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2026 at 6:10 PM IST

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কেষ্টপুর, 12 অগস্ট : গাড়ি চালানো শিখতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। মাশুল দিতে হল প্রাণ দিয়ে ! স্বামীর কেনা নতুন গাড়ি চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে ডুবে প্রাণ হারালেন গৃহবধূ। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় দমকল ও বাগুইআটি থানার পুলিশ-পুকুর থেকে গাড়ি ও মহিলার দেহ উদ্ধার করে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কেষ্টপুরের প্রফুল্ল কানন পশ্চিম এলাকায়। সুমিত্রা দাস নামে ওই গৃহবধূর বয়স 34 বছর ।

স্বামী কৃষ্ণেন্দু সম্প্রতি একটি নতুন গাড়ি কিনেছিলেন। 22 আগস্ট সুমিত্রার ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা দেওয়ার দিন ছিল। সেই পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে হাত পাকাতেই বেশ কিছুদিন ধরে গাড়িটি চালানো অনুশীলন করছিলেন। জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে স্কুটিতে করে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফেরেন সুমিত্রা। এরপর স্কুটি রেখে গ্যারেজ থেকে স্বামী কৃষ্ণেন্দুর কেনা নতুন গাড়িটি বের করে চালাতে শুরু করেন।

নতুন গাড়ি নিয়ে পুকুরে পড়ে প্রাণ গেল মহিলার (ইটিভি ভারত)

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, গাড়িটি ঘোরানো বা গ্যারেজ থেকে বের করার সময় ভুলবশত ব্রেকের বদলে অ্যাক্সিলারেটরে পা পড়ে যায় তাঁর। আচমকা গতি বেড়ে যাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি সোজা গিয়ে পড়ে সামনের 10-12 ফুট গভীর একটি পুকুরে। গতি বেশি থাকায় গাড়িটি পুকুরের পাড় থেকে ভেসে একবারে মাঝখানে চলে যায়। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতেই চিৎকার জুড়ে দেন প্রতিবেশীরা। অনেকে তড়িঘড়ি পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে বধূকে বাঁচানোর চেষ্টাও চালান । কিন্তু গাড়ির কাচ বন্ধ থাকায় এবং দ্রুত তলিয়ে যাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় বাগুইআটি থানার পুলিশ এবং দমকলের উদ্ধারকারী দল। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় ক্রেন ও দড়ির সাহায্যে পুকুরের মাঝখান থেকে ডুবন্ত গাড়িটিকে ডাঙায় তুলে আনা সম্ভব হয়।গাড়ি উদ্ধারের পর গাড়ির পরিস্থিতি দেখে বোঝা যায়, ভিতরে থাকা সুমিত্রাদেবী নিজেকে বাঁচানো আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মুখ ছিল পিছনের দরজার দিকে এবং পা আটকে গিয়েছিল স্টিয়ারিংয়ে। এ থেকে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, গাড়ির সামনের অংশ দিয়ে জল ঢুকতে থাকায় তিনি পেছনের দরজা খুলে বেরোনোর চেষ্টা করেছিলেন । জলের চাপ ও গভীরতার কারণে তা পারেননি।

Woman loses her life
গাড়িটি সোজা গিয়ে পড়ে সামনের 10-12 ফুট গভীর একটি পুকুরে (ইটিভি ভারত)

ঘটনা প্রসঙ্গে বিধান নগরের এক পুলিশ আধিকারিক জানান, প্রাথমিক তদন্ত ও পরিস্থিতি বিচার করে অনুমান করা হচ্ছে, অনভিজ্ঞতার কারণে চালক ব্রেকের বদলে গাড়ির অ্যাক্সিলারেটরে পা দিয়ে ফেলেছিলেন। সেই কারণেই গাড়িটি দ্রুতগতিতে সোজা পুকুরে গিয়ে পড়ে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । ঘটনার তদন্ত চলছে।

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পুকুরে পড়ে প্রাণ গেল মহিলার
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