সদ্যজাত সন্তানকে খুন, মাটিতে পুঁতে দেওয়ার চেষ্টা ! পলাতক মা

সদ্যজাত সন্তানকে খুন, মাটিতে পুঁতে দেওয়ার চেষ্টা ! পলাতক মা
চারটি সন্তানের পর ফের পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি । অন্তঃসত্ত্বা হলেও তিনি তা সবার থেকে গোপন করার চেষ্টা করতেন ৷
Published : December 3, 2025 at 3:28 PM IST
জলপাইগুড়ি, 3 ডিসেম্বর: সদ্যজাত সন্তানকে খুন করে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ উঠল মায়ের বিরুদ্ধে । অভিযুক্ত মহিলার নাম রেজিনা বেগম । চারটি সন্তানের পর ফের পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি । বর্তমানে তিনি পলাতক । এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে জলপাইগুড়ির ক্রান্তি ব্লকে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ।
জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙা পঞ্চায়েতের উত্তর মাঝগ্রাম খালধুরা গ্রামের ঘটনা । অভিযুক্তের স্বামী জিয়ারুল হক, পেশায় সবজি বিক্রেতা । জানা যায়, রেজিনা অন্তঃসত্ত্বা হলেও তা সবার থেকে গোপন করার চেষ্টা করতেন ৷ তিনি গর্ভবতী কি না, অনেকেই সেই প্রশ্ন করলেও তিনি তা স্বীকার করেননি বলে অভিযোগ ৷ ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁর মূত্র পরীক্ষা করিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে প্রেগনেন্সি টেস্টে অভিযুক্ত মহিলা মূত্রের বদলে জল ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ ।
জানা গিয়েছে, রেজিনা বেগম ও জিয়ারুল হকের একটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে রয়েছে । তার মধ্যে এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে । পেশায় সবজি বিক্রেতা জিয়ারুল প্রতিদিন সকালে সবজি বিক্রি করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান । মঙ্গলবার সকালে রেজিনা বাড়ির পাশেই মাঠে গর্ত খুঁড়তে থাকেন কোদাল দিয়ে । তা দেখে অনেকের সন্দেহ হয় ৷ এরপর রেজিনা গর্তে কিছু ফেলতে গেলে বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসে । তাঁরা বিষয়টি জানতে গেলে মৃত সন্তানকে বাড়ির সামনেই কাপড় চাপা দিয়ে ফেলে রেখে চম্পট দেন রেজিনা ।
স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী সীমা দাসের অভিযোগ, "আমি এর আগেও তাঁকে পরীক্ষা করানোর জন্য এসেছিলাম ৷ কিন্তু তিনি আমাকে ভুল বুঝিয়েছিলেন । তিনি কোনওদিনই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাননি ।"
স্থানীয় বাসিন্দা কমলা দাসের অভিযোগ, "মঙ্গলবার সকালে পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর রেজিনা তাকে মেরে ফেলে । এরপর মাটিতে পুঁতে ফেলার চেষ্টা করলে স্থানীয় এক মহিলা তা দেখে ফেলে । এরপর সে আমাদের খবর দেয় । আমি জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পালিয়ে যায় রেজিনা । এরপর খবর দেওয়া হয় ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশকে ।"
ফাঁড়ির ওসি কেটি লেপচা তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে যান । কিন্তু মহিলা পলাতক থাকায় কী কারণে এমন ঘটনা তিনি ঘটিয়েছেন তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ পুলিশ সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে ময়নাতদন্তের জন্য । ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কেটি লেপচা জানান, "অভিযুক্ত রেজিনা বেগম পলাতক । তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে ।"
স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মিন্টু রায় জানান, "এমন ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না । পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, এটাই চাই ।"