আসেনি সরকারি অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল যাওয়ার পথে ভাড়া গাড়িতে প্রসব !

আসেনি সরকারি অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল যাওয়ার পথে ভাড়া গাড়িতে প্রসব !
Woman Gives Birth in Car:ফোন করার সরকারি অ্যাম্বুলেন্স জানায়, বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য ধুয়ে রাখা আছে, বের করতে হাজার টাকা চাই ৷ ক্ষোভপ্রকাশ প্রসূতির পরিবারের ৷
Published : September 18, 2026 at 12:12 PM IST
দুর্গাপুর, 18 সেপ্টেম্বর: প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন মহিলা । পরিবারের তরফে বারবার ফোন করা হলেও সময়মতো আসেনি সরকারি অ্যাম্বুলেন্স ৷ শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে গ্রামেরই একটি গাড়ি ভাড়া করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । পথেই প্রসব হয়ে যায় । ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়াল পানাগড় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র চত্বরে । পরিবাররে অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় বিডিও ।
দুর্গাপুরের ত্রিলোকচন্দ্রপুরের বাসিন্দা আকাশ বাগদি । শুক্রবার মধ্যরাত থেকেই তাঁর স্ত্রী পূজার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয় । পরিস্থিতি বুঝতে পেরে পরিবারের সদস্যরা পানাগড় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সরকারি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার জন্য যোগাযোগ করেন । পরিবারের দাবি, একাধিকবার ফোন করা হলেও অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়নি । উল্টে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে অ্যাম্বুলেন্স ধুয়ে রাখা হয়েছে ৷ গাড়ি পাঠাতে হলে এক হাজার টাকা দিতে হবে ।
এদিকে সময় যত গড়াতে থাকে, ততই বাড়তে থাকে প্রসব যন্ত্রণা । শেষ পর্যন্ত আর সরকারি অ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষা না করে গ্রামের সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় একটি গাড়ি ভাড়া করেন আকাশ । স্ত্রীকে নিয়ে পানাগড় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি । কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছনোর আগেই গাড়ির মধ্যেই প্রসব হয়ে যায় । এরপর সদ্যোজাত সন্তান ও মা'কে নিয়ে পানাগড় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছন পরিবারের সদস্যরা । ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের লোকজন ।
পরিবারের সদস্য চম্পা বাগদির অভিযোগ,"গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতিদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা থাকার পরেও জরুরি মুহূর্তে সেই পরিষেবা কেন মিলল না ? কেন টাকা দিয়ে গাড়ি ভাড়া করে আসতে হল । সেই জন্যই প্রসব হয়ে গেল গাড়ির ভিতরে ।"
পরিবারের আর এক সদস্য সুজন বাগদির অভিযোগ, "বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে গাড়ি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখা আছে তাই পাঠাতে গেলে 1000 টাকা লাগবে বলে আমাদেরকে জানানো হয় । এদিকে দেখছি তিনটে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে । আমরা চাই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক ।" বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে ব্লক প্রশাসন । কাঁকসা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শুভদীপ সেন বলেন, "আমি অভিযোগ পেয়েছি । সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে । এই ধরনের কাজকে বরদাস্ত করা হবে না । দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।"