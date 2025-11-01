2002-এর ভোটার লিস্টে নাম নেই, আতঙ্কে অসুস্থ কাঁকসার মহিলা
শিবপুরেই 37 বছর ধরে ভোটার বন্দনা সূত্রধর । কিন্তু 2002-এর যে ভোটার লিস্ট কমিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে তাতে তাঁর নাম নেই ।
Published : November 1, 2025 at 7:34 PM IST
দুর্গাপুর, 1 নভেম্বর: বঙ্গে SIR লাগু হওয়ার পর থেকেই একের পর এক আতঙ্কিত ভোটারের ছবি ভেসে উঠছে । এই আবহেই এবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার এক গৃহবধূর ভোটার তালিকায় নাম না-থাকার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়াল।
1970 সালের নভেম্বর মাসের 3 তারিখ কাঁকসার শিবপুর গ্রামে জন্মেছিলেন বন্দনা সূত্রধর। গ্রামেই তাঁর বিয়ে হয়। শিবপুরেই 37 বছর ধরে ভোট দিচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে রাজ্যে এসআইআর (SIR) শুরু হয়েছে । 2002-এর ভোটার লিস্টও কমিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকা মিলিয়ে দেখতে গিয়েই দেখা যায় সেখানে নাম নেই বন্দনার। খবর পেয়ে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি।
বন্দনা সূত্রধরের কথায়, ভোটার তালিকায় নাম নেই শুনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । চিন্তায় রাতে ঠিক মতো ঘুম হচ্ছে না। তিনি বলেন, "খুব ভয় লাগছে । আমি রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছি । আজ পাশে দাঁড়িয়েছে বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য স্বপন সূত্রধর-সহ তৃণমূলের কর্মীরা। তাও আমার আতঙ্ক দূর হচ্ছে না।" খবর পেয়ে বন্দনার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ৷ পঞ্চায়েতের তরফে তাঁদের অভয়ও দেওয়া হয়েছে ৷
স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য স্বপন সূত্রধর বলেন, "আমি খবর পেয়েই ওই এলাকায় পোঁছেছি । বন্দনা সূত্রধরের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ কোনও ভয় নেই, আমরা তাঁদের পাশে আছি প্রত্যেক মুহূর্তে। এলাকার অন্যান্য বাড়িতে গিয়ে, পরিবারের লোকেদের সঙ্গেও কথা বলেছি। তাদেরকেও জানালাম, ভয় পাওয়ার কিছু নেই ৷ আমরা তৃণমূল পরিবার সকলে পাশে আছে ।"
যদিও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বারংবার বলা হয়েছে, এসআইআর হলেও এ রাজ্যের কোনও বৈধ ভোটার ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবেন না, কিন্তু তারপরেও SIR নিয়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চরমে উঠছে রাজ্যে । আতঙ্ক বেড়েছে অনেকের মনে।