বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু, আর্থিক সাহায্য-চাকরির দাবিতে সরব আইএনটিইউসি

বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু, আর্থিক সাহায্য-চাকরির দাবিতে সরব আইএনটিইউসি
গত 12 অক্টোবর সন্ধ্যায় বর্ধমান স্টেশনের 4 এবং 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মের ফুটব্রিজে ওঠার সিঁড়িতে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। ট্রেন ধরার হুড়োহুড়িতে সিঁড়িতে পড়ে যান অনেকে।
Published : October 21, 2025 at 7:51 PM IST
বর্ধমান, 21 অক্টোবর: বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার ৷ আহত মহিলা অপর্ণা মণ্ডল (50) বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আট দিন ধরে ভর্তি ছিলেন । তাঁর বাড়ি হুগলি জেলার উত্তরপাড়া এলাকায়। আজ, মঙ্গলবার মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও চাকরির দাবি জানিয়ে বর্ধমান স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের কাছে বিক্ষোভ দেখিয়ে ডেপুটেশন দিল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি (INTUC)৷
মৃতার স্বামী শৈলেন মণ্ডল জানান, বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। তাঁর স্ত্রীর শরীরের উপর দিয়ে অনেকে হেঁটে চলে যায়। ঘটনায় তাঁর স্ত্রী'র মৃত্যু হয়। রেলের এই ঘটনার তদন্ত করা উচিত।
গত 12 অক্টোবর অর্থাৎ রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ বর্ধমান স্টেশনে 4 নং ও 5 নং প্ল্যাটফর্মে যাওয়াকে কেন্দ্র করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে হুড়োহুড়ির জেরে পড়ে যান অনেকে ৷ পদপিষ্টের জেরে সাত জন আহত হন। এদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা ছিলেন। আহতদের মাথায় বুকে আঘাত লাগে। একজনের দুটো পা-ভেঙে যায়। আহতদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করা হয়।
জানা গিয়েছে ঘটনার দিন, সন্ধ্যা নাগাদ 4 নং, 6 নং এবং 7 নং প্ল্যাটফর্মে তিন খানা ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। 4 নং প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল বর্ধমান-হাওড়া মেন লাইন লোকাল, 6 নং প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল রামপুরহাট লোকাল এবং 7 নং প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল আসানসোল লোকাল। সেই ট্রেনগুলো ধরার জন্য যাত্রীরা তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যায়। সেই সময় ঠেলাঠেলিতে পড়ে গিয়ে পদপিষ্টের মতো ঘটনা ঘটে।
খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্টেশন চত্বরে আতঙ্ক ছড়ায়। রেলের তরফে উদ্ধারকারী দল সাত জনকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন হাওড়া রেল ডিভিশনের ডিআরএম-সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।
ঘটনায় গুরুতর আহত হন হুগলির উত্তরপাড়ার বাসিন্দা অপর্ণা মণ্ডল। আট দিন ধরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। সোমবার তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতার স্বামী শৈলেন মণ্ডল বলেন, "সেদিন বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছিল। প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে তার স্ত্রী পড়ে গেলে তার উপর দিয়ে অনেক যাত্রী হেঁটে চলে যায়। তিনি গুরুতর আহত হন। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছিল। সেখানে তার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি রেলের তদন্ত করে দেখা উচিত।"
মৃতের পরিবারকে 15 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যে ও তাঁর পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার দাবি জানিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি ৷ এদিন ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে INTUC নেতা গৌরব সমাদ্দার বলেন, "মৃতার পরিবারকে 15 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। এছাড়া মৃতের পরিবারের একজনকে চাকরি দিতে হবে । পাশাপাশি বর্ধমান স্টেশনের বাইরের চত্বরে 24 ঘণ্টা অ্যাম্বুলেন্স রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।"
বর্ধমান শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তন্ময় সিংহ রায় বলেন, "রেলের গাফিলতির কারণেই । বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে । বেশ কয়েকজন আহত হন । এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে । আসলে বর্ধমান স্টেশনের সামনের দিক সাজানো হচ্ছে । কিন্তু প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য ফুট ওভারব্রিজের সংখ্যা কম, সেগুলো আবার প্রশস্থ নয়। রেলের এদিকে কোন নজর নেই ।"