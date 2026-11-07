ওষুধের দোকানে অস্ত্রোপচার ভুয়ো চিকিৎসকের ! প্রাণ গেল মহিলার

ওষুধের দোকানে অস্ত্রোপচার ভুয়ো চিকিৎসকের ! প্রাণ গেল মহিলার
Surgery in Medicine shop: ঘটনায় নূর আলম শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে স্বাস্থ্য় দফতর ।
Published : November 7, 2026 at 11:30 PM IST
ক্যানিং 7 নভেম্বর : চিকিৎসক ছাড়াই ওষুধের দোকানে অস্ত্রোপচার ! রক্তক্ষরণের জেরে মৃত্যু প্রসূতির । এমনই ভয়ঙ্কর অভিযোগ ক্যানিংয়ে! ইতিমধ্যেই নূর আলম শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।
অভিযোগ, নিজেকে ফার্মাসিস্ট পরিচয় দিয়ে আইনের তোয়াক্কা না করে বেশ কয়েকটি অস্ত্রোপচার করেছেন তিনি । তাঁর বিরুদ্ধে শনিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করে স্বাস্থ্য দফতর । এরপরই ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় ।
জানা গিয়েছে, গত 28 সেপ্টেম্বর ক্যানিংয়ের বাসিন্দা আজুবা শেখ বাড়িতেই সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। প্রথমদিকে সবকিছু স্বাভাবিক থাকলেও প্রসবের পর তাঁর শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। সেই সময় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ক্যানিংয়ের গোলাবাড়ির কাছে একটি ওষুধের দোকানে নিয়ে যাওয়া হয়। আর সেখানেই ঘটে বিপত্তি। অভিযোগ, চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও ওই ওষুধের দোকানের ভিতরে প্রসূতির অস্ত্রোপচার করা হয়।
অস্ত্রোপচারের পরেই শুরু হয় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ। ক্রমশ শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় তড়িঘড়ি তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় আজুবা শেখের। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, হাইপোভোলেমিক শক এবং মাল্টি অর্গান ফেলিওরের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ডেথ সার্টিফিকেটেও মৃত্যুর কারণ হিসেবে এই বিষয়গুলির উল্লেখ রয়েছে।
ঘটনার পর স্বাস্থ্য দফতরের একটি বিশেষ দল ওই ওষুধের দোকানে পরিদর্শনে যান। সেখানে গিয়ে চোখ কপালে ওঠে তদন্তকারীদের। উঠে আসে বেশ কিছু মারাত্মক তথ্য। ওই ওষুধের দোকানের কাছে কেবল খুচরো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ বিক্রির লাইসেন্স রয়েছে। সেখানে কোনও ধরনের চিকিৎসা করা, ক্লিনিক চালানো বা প্রসূতির অস্ত্রোপচার করার বিন্দুমাত্র আইনি অধিকার নেই।
তদন্তকারী দল দোকানের ভিতর থেকে একটি সাধারণ ইলেকট্রিক কেটলি উদ্ধার করেছে। জানা গিয়েছে, অস্ত্রোপচারের ধাতব যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করতে ওই চায়ের কেটলিটি ব্যবহার করা হত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই ধরনের চরম গাফিলতি ও স্বাস্থ্যবিধির লঙ্ঘন জনস্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।
2017 সালের পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট এবং ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট লঙ্ঘনের দায়ে দক্ষিণ 24 পরগনা স্বাস্থ্য দফতরের তরফে থানায় এফআইআর দায়ের করা হলে তড়িঘড়ি অভিযানে নামে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় এই চক্রের মূল মাথা নূর আলম শেখকে।