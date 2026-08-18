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নাগাড়ে বৃষ্টিতে উত্তর কলকাতায় ভাঙল 'বিপজ্জনক' বাড়ি, মৃত 1; আহত 19

স্থানীয়দের দাবি, রাত থেকেই বাড়ির কিছু কিছু অংশ ভেঙে পড়ছিল । তবে আচমকাই খুব সকালে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ির পিছনের অংশ ।

Kolkata building collapse
জরাজীর্ণ বাড়ি ভেঙে কলকাতা মৃত্যু প্রৌঢ়ার (ইনসেটে) (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2026 at 11:23 AM IST

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কলকাতা, 18 অগস্ট: নিম্নচাপের জেরে দু'দিন ধরে রাত থেকে দফায় দফায় দিনভর বৃষ্টি । তার জেরে ফের উত্তর কলকাতার জোড়াবাগান এলাকায় ভেঙে পড়ল জরাজীর্ণ বাড়ি ৷ ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ঊর্মিলা সাহু (55) নামে এক মহিলার ৷ আহত হয়েছেন 19 জন । তবে তাদের আঘাত গুরুতর না-হওয়ায় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ।

বর্ষা এলেই পুর কর্তৃপক্ষের গলার কাঁটা হয় দাঁড়ায় শহরের ইতিউতি ভগ্নজীর্ণ বহুতলগুলি । বৃষ্টিতে মাঝে মধ্যেই সেগুলি ভেঙে পড়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে । সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হল মঙ্গলবার সকালে । জোড়াবাগানে পুরনো বাড়ির একাংশ ভেঙে বিপত্তি মৃত্যু হল ঊর্মিলা সাহু নামে এক প্রৌঢ়ার ৷

কলকাতায় বাড়ি ভেঙে মৃত্যুতে পুর প্রশাসকের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জোড়াবাগান এলাকার ব্রজদুলাল স্ট্রিটের বাসিন্দা ঊর্মিলা এবং তাঁর ছোট ছেলে বাড়ি ভেঙে পড়ার সময় কোনওরকমভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেও, বড় ছেলেকে বাঁচাতে ফের ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেন ঊর্মিলা । ছেলে বেরিয়ে গেলেও বাড়ির একটা অংশের চাঙড় ফের ভেঙে পড়ায় সেখানেই চাপা পড়ে যান প্রৌঢ়া । পরবর্তীকালে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন । বাড়িতে বেশ কিছু কমার্শিয়াল জোন ছিল ।

এই বিষয়ে কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে জানান, শহরে যে সমস্ত বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে সব জায়গাতেই আবারও নোটিশ পাঠাতে বলা হয়েছে পুরনিগমের পক্ষ থেকে । এর আগেও ওই বাড়িগুলিতে বারবার নোটিশ পাঠানো হয়েছে । বিপজ্জনক বাড়িতে বাস না করার পরামর্শ দিয়েছে পুরনিগম । কিন্তু তারপরেও কেউ বাড়ি ছাড়তে রাজি হন না ৷ তাই এই ধরনের ঘটনা ঘটে ৷ আইনি জটিলতার কারণে এবং মানবিকতার জন্য পুরনিগম পদক্ষেপ নিতে পারে না । জোড়াবাগানে বাড়িটির বিপজ্জনক অংশ ভেঙে ফেলা হবে সতর্কতার সঙ্গে ।

স্থানীয়দের দাবি, রাত থেকেই বাড়ির কিছু কিছু অংশ ভেঙে পড়ছিল । তবে আচমকাই খুব সকালে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ির পিছনের অংশ । সব মিলিয়ে মোট 19 জন আহত হন এই বিপর্যয়ে । তার মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় । বাকি 19 জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় । সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় ।

হাসপাতাল সূত্রে খবর তাদের প্রত্যেকের শারীরিক অবস্থাই স্থিতিশীল । এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজে হাত লাগায় কলকাতা পুলিশের ডিএমজি, কুইক রেসপন্স টিম ও দমকল বাহিনী । পরে ঘটনাস্থলে আসে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একটি দল । আনা হয় প্রশিক্ষিত কুকুর । ধ্বংস স্তুপে কেউ আটকে আছে কিনা সেই খোঁজ চলছে ।

জানা গিয়েছে, কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে এই বাড়িকে আগেই বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করা হয়েছে । বাড়ির বাকি অংশ ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ । উদ্ধার কাজ শেষে ভেঙে পড়া চাঙড়-সহ আবর্জনা সরানোর কাজ করবে কর্পোরেশন ।

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