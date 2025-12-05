বীরভূমের পাথর খাদানে বিস্ফোরণে পাথর ছিটকে এসে মৃত্যু মহিলার
Published : December 5, 2025 at 6:24 PM IST
রামপুরহাট, 5 ডিসেম্বর: পাথর খাদানে বিস্ফোরণের সময় বড় পাথরের টুকরো পাশের রাস্তার ধারে একটি বাড়িতে এসে পড়ে। বাড়ির খড়ের চালা ভেদ করে পাথরটি লাগে এক বছর পঁয়ত্রিশের মহিলার মাথায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই মহিলার। ঘটনা ঘটেছে বীরভূমের মাশরা পঞ্চায়েতর শালবাদড়া এলাকায় তাঁতবান্ধা গ্রামে ৷ দেহ উদ্ধার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও অবৈধভাবে ওই খাদানে বিস্ফোরণ করে পাথর ভাঙার কাজ চলছিল । খাদান থেকে বাড়ির দুরুত্ব আনুমানিক 150 মিটার হবে । বৃহস্পতিবার বেলা দু'টো তো নাগাদ বিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য বাড়িতে প্রস্তুত হচ্ছিল পিঙ্কি রায় নামে ওই মহিলা। বিস্ফোরণের পর, বড় পাথরের একটি টুকরো উড়ে এসে তাদের বাড়ির খড়ের চাল ভেঙে পড়ে পিঙ্কির মাথায়। সেখানেই লুটিয়ে পড়ে সে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর।
মৃতার বাবা লালজি রায় বলেন, "আমার তেলে ভাজার দোকান আছে । আমি সেখানেই ছিলাম। খবর পেয়ে এসে দেখি সব শেষ। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে মেয়ে । মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম ঝাড়খণ্ডে । 10 বছর আগে বজ্রঘাতে মৃত্যু হয় আমার জামাইয়ের। তারপর থেকে মেয়ে পিঙ্কি আমার বাড়িতেই থাকত । ওর দু'টি মেয়ে আছে । কোনওরকমে সংসার চলত। এখন জানি না কী হবে !" তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, "আমরা বারণ করেছিলাম এইভাবে বিস্ফোরণ ঘটাতে । কিন্তু আমরা বললে কী হবে, সরকার তো যেখানে খাদান হয় না, সেখানেও অনুমতি দিয়ে দিচ্ছে । এই সমস্ত খাদান এলাকা ধানের জমি ছিল। এর আগেও আমার খড়ের চালে পাথর পড়েছে । তবে এত বড় পাথর পড়বে ভাবিনি।"
বিস্ফোরণে প্রায় সময়েই পাথর ছিটকে আসে বলে অভিযোগ এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের। মৃত মহিলার মা অমাবতী রায় বলেন, "ভাবতে পারিনি এইভাবে পাথর মাথায় লেগে আমার মেয়ের মৃত্যু হবে। আমার দুটো নাতনি আছে। তাঁদের কী হবে ?" স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খাদানের মালিকের নাম নোটু শেখ। রামপুরহাট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বলেন, "আমি নিজে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম বাড়িটা খাদান থেকে 150 ফুট উপরে। আমি থানায় অভিযোগ করেছি ৷ পাথর যেখান থেকে উড়ে এসেছে তা খতিয়ে দেখবে পুলিশ। যদি খাদান থেকে আসে সঙ্গে সঙ্গে খাদান মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেবে পুলিশ প্রশাসন।"
উল্লেখ্য, গত 12 সেপ্টেম্ব নলহাটি এলাকার বাহাদুরপুরের একটি খাদানে পাথর তোলার কাজ করার সময় অঘটন ঘটে। হঠাৎ খাদানে ধস নামে, ধসের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারান ছয় শ্রমিক । এবার বিস্ফোরণে পাথর ছিটকে বীরভূমের পাথর খাদানের পাথর মহিলার মৃত্যু। প্রশ্ন উঠছে কতটা বৈধ এই পাথর খাদানগুলি ? বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে রামপুরহাট থানার পুলিশ। এদিন ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে দেহটি তুলে দেওয়া হবে।