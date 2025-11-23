অ্যাম্বুলেন্সে ধাক্কা বেপরোয়া ট্র্যাক্টরের ! গর্ভস্থ সন্তান ও মহিলার মৃত্যু

অ্যাম্বুলেন্সে ধাক্কা বেপরোয়া ট্র্যাক্টরের ! গর্ভস্থ সন্তান ও মহিলার মৃত্যু
Published : November 23, 2025 at 4:44 PM IST
মালদা, 23 নভেম্বর: বেপরোয়া ট্র্যাক্টরের চলাচলে অতিষ্ঠ মালদার মানুষ ৷ এবার সেই ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় অ্যাম্বুল্যান্স উলটে মৃত্যু হল এক মহিলার ৷ মৃত্যু হয়েছে এক গর্ভস্থ সন্তানেরও ৷
গ্রাম থেকে শহর, রাস্তাঘাট দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ট্র্যাক্টর ৷ ভোর থেকে রাত পর্যন্ত চলছে বৈধ এবং অবৈধ মাল পারাপার ৷ নদী থেকে বেআইনিভাবে তোলা বালি, রাজস্ব না-দেওয়া মাটি, এমনকি জলা ভরাট করার জন্য নির্মাণ বর্জ্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খুল্লমখুল্লা ৷ সবকিছুই ঘটছে পুলিশের সামনে ৷ দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ উঠেছে, রীতিমতো পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এসব বেআইনি কাজ চলছে ৷ সেই বেপরোয়া ধানবোঝাই এক ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি অ্যাম্বুলেন্স ৷ শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে পুখুরিয়া থানার কুতুবগঞ্জ এলাকায় ৷ রবিবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে ৷ ঘাতক ট্র্যাক্টরটিকে আটক করেছে পুলিশ ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
পুখুরিয়া থানারই ভিটা পলাশবোনা গ্রামের গৃহবধূ বিউটি খাতুন ৷ প্রথমবার গর্ভবতী হয়েছিলেন তিনি ৷ কয়েকদিন আগে প্রসব যন্ত্রণা ওঠে তাঁর ৷ তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল স্থানীয় কুমারগঞ্জ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৷ গতকাল সেখান থেকে তাঁকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয় ৷ অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে তাঁকে মালদা মেডিক্যালে নিয়ে আসা হচ্ছিল ৷ সেই অ্যাম্বুল্যান্সে বিউটির সঙ্গে পরিবারের পাঁচ সদস্যও ছিলেন ৷ কুতুবগঞ্জের কাছে একটি বেপরোয়া ট্র্যাক্টর অ্যাম্বুল্যান্সটিকে ধাক্কা মারে ৷ উলটে যায় অ্যাম্বুল্যান্স ৷
ঘটনাটি দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত অ্যাম্বুল্যান্স থেকে সবাইকে উদ্ধার করে দ্রুত মালদা মেডিক্যালে পাঠানো হয় ৷ সেখানে রাবিয়া বিবি নামে অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা এক মহিলা মারা যান ৷ মৃত্যু হয় বিউটির গর্ভস্থ সন্তানেরও ৷ তাঁকে এবং তাঁর মাকে মালদা শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে ৷ দু’জনকে গতকালই কলকাতায় রেফার করে দেওয়া হয়েছে ৷ দু’জন মালদা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন ৷
দুর্ঘটনাগ্রস্তদের এক আত্মীয় জহুর আলি বলেন, "বিউটিকে কুমারগঞ্জ হাসপাতালে প্রথমে ভর্তি করা হয়েছিল ৷ সেখান থেকে ওকে মালদা রেফার করে দেওয়া হয় ৷ কুতুবগঞ্জের কাছে একটি ট্র্যাক্টর, অ্যাম্বুল্যান্সকে সজোরে ধাক্কা মারে ৷ এতে অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা প্রত্যেকেই আহত হন ৷ মালদা মেডিক্যালে রাবিয়া বিবি নামে একজন মারা গিয়েছেন ৷ বিউটির গর্ভস্থ সন্তানকেও বাঁচানো যায়নি ৷ বিউটি আর ওঁর মাকে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে ৷ গুরুতর আহত দু’জনকে কলকাতা রেফার করে দিয়েছেন এখানকার চিকিৎসকরা ৷ বাকিদের চিকিৎসা মেডিক্যালেই চলছে ৷”
চাঁচল মহকুমা পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, “ঘাতক ট্র্যাক্টরটিকে আটক করা হয়েছে ৷ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুখুরিয়া থানার পুলিশ ৷ তবে এনিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷ অভিযোগ দায়ের হলে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে ৷”