ডায়মন্ডহারবারে বাইক-সরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ ! মৃত 1 মহিলা, আহত 2

ডায়মন্ডহারবারে বাইক-সরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ ! মৃত 1 মহিলা, আহত 2
Road Accident Death on NH117: বাইকে সওয়ার ছিলেন একই পরিবারের তিনজন ৷ ঘটনায় গুরুতর জখম এক ব্যক্তি এবং তাঁর ছেলে ৷
Published : September 16, 2026 at 1:31 PM IST
ডায়মন্ডহারবার, 16 সেপ্টেম্বর: সাতসকালে 117 নম্বর জাতীয় সড়ক অর্থাৎ, ডায়মন্ডহারবার রোডে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা ৷ মোটরবাইক ও সরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার ৷ গুরুতর আহত তাঁর স্বামী ও 16 বছরের ছেলে ৷ বুধবার সকালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ডহারবার থানার কেল্লার মোড় এলাকায় ৷ দুর্ঘটনার পর আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে একটি মোটরবাইকে তিনজন ডায়মন্ডহারবারের দিকে যাচ্ছিলেন ৷ বাইকে ছিলেন একই পরিবারের সদস্য—মুরশিদ শেখ (42), তাঁর স্ত্রী এসমোতারা বিবি (39) এবং তাঁদের 16 বছরের ছেলে মশিকুল শেখ ৷ কেল্লার মোড়ের কাছে পৌঁছতেই তাঁদের বাইকের সঙ্গে উলটোদিক থেকে আসা একটি সরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ৷ বাসটি রামগঙ্গার দিকে যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘটনার পর থেকে ঘাতক বাসের চালক পলাতক বলে জানা গিয়েছে ৷
ডায়মন্ডহারবারের এসডিপিও বিজয় যাদব বলেন, "বুধবার সাতসকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে ডায়মন্ড হারবারের 117 নম্বর জাতীয় সড়কে কেল্লার মোড়ের কাছে ৷ বাস এবং বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে একজনের ৷ গুরুতর জখম দু’জন ৷ ইতিমধ্যেই ঘাতক বাসটিকে আমরা আটক করেছি ৷ দুর্ঘটনার পর বাসের চালক পলাতক, তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷"
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সংঘর্ষের অভিঘাত ছিল অত্যন্ত তীব্র ৷ বাইকে থাকা তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন ৷ তাঁদের শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ স্থানীয়রা দ্রুত তাঁদের উদ্ধারে হাত লাগান ৷ খবর দেওয়া হয় ডায়মন্ডহারবার থানায় ৷ তবে, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই এসমোতারা বিবির মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে ৷
আশঙ্কাজনক অবস্থায় মুরশিদ শেখ এবং তাঁর ছেলে মশিকুল শেখকে উদ্ধার করে ডায়মন্ডহারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷ অন্যদিকে, দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই কেল্লার মোড় এলাকায় ভিড় জমে যায় ৷ কিছুক্ষণের জন্য জাতীয় সড়কে যান চলাচলেও প্রভাব পড়ে ৷
ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডায়মন্ডহারবার থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত মোটরবাইক ও সরকারি বাসটি রাস্তা থেকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয় ৷ কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ প্রাথমিকভাবে বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেলেও, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত নন তদন্তকারীরা ৷
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, 117 নম্বর জাতীয় সড়কের সকাল থেকেই যানবাহনের প্রবল চাপ থাকে ৷ ফলে সামান্য অসতর্কতা বা নিয়ন্ত্রণ হারালেই বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায় ৷ স্থানীয়দের দাবি, দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকাগুলিতে যান নিয়ন্ত্রণ, গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ এবং পথ নিরাপত্তা নিয়ে আরও নজরদারির প্রয়োজন ৷