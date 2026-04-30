ভোট শেষ হতেই দুষ্কৃতী হামলা, একাধিক কোপে আশঙ্কাজনক মহিলা
জীবনতলা এলাকায় দুষ্কৃতীদের নৃশংস হামলার শিকার হলেন এক গৃহবধূ । মাথা-সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক কোপ মেরেছে হামলাকারীরা ।
Published : April 30, 2026 at 8:28 AM IST
জীবনতলা, 30 এপ্রিল: ভোট পর্ব মিটতেই দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার জীবনতলা এলাকায় দুষ্কৃতীদের নৃশংস হামলার শিকার হলেন এক গৃহবধূ । আহত ওই বধূর নাম রোজিনা মোল্লা । বুধবার গভীর রাতে জীবনতলা থানার অন্তর্গত নাগোরতলা গ্রামে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়ায় ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বাইরে থাকায় রোজিনা একাই ঘরে ছিলেন । সেই সুযোগ কাজে লাগায় দুষ্কৃতীরা । অভিযোগ, গভীর রাতে কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী আচমকাই বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে । কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে রোজিনার উপর চড়াও হয় তারা । মাথা-সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক কোপ মেরে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় হামলাকারীরা ।
এই নৃশংস হামলায় লুটিয়ে পড়েন রোজিনা । রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করতে থাকেন । তাঁর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা । দ্রুত স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখানে চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করলেও অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে রোজিনার । মাথায় গুরুতর আঘাত এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জেরে চিকিৎসকরা তাঁকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন । বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক । চিকিৎসকরা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন তাঁকে ।
এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে নাগোরতলা গ্রামজুড়ে । এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । ভোটের পরেই এমন হিংসাত্মক ঘটনার জেরে গ্রামবাসীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ তৈরি হয়েছে । ঘটনা প্রসঙ্গে আহত ওই মহিলার এক আত্মীয় বলেন, "রোজিনা বাড়িতে একাই ছিল । ওর কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না । কে বা কারা এভাবে বাড়িতে ঢুকে এমন নৃশংস হামলা চালাল, তা আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না । আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি । দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করা হোক ।" স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এলাকায় কিছুদিন ধরেই অচেনা লোকজনের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল । তবে তারা যে এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটাতে পারে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি । ফলে স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ।
অন্যদিকে, জীবনতলা থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । প্রাথমিকভাবে এটি পূর্বপরিকল্পিত হামলা কি না, নাকি ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে এই ঘটনা - সব দিক খতিয়ে দেখছে তারা ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আশেপাশের এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে । পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে । স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং সম্ভাব্য সন্দেহভাজনদের খোঁজে তৎপরতা চালানো হচ্ছে । খুব শীঘ্রই ঘটনার রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হবে বলেই আশাবাদী পুলিশ ।
এই ঘটনার জেরে ফের একবার প্রশ্ন উঠছে ভোট-পরবর্তী সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে । রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থাকুক বা না থাকুক, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন ৷ সব মিলিয়ে, ভোটের উত্তাপ কাটতে না কাটতেই জীবনতলার এই নৃশংস হামলার ঘটনা গোটা এলাকায় চরম উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে ।