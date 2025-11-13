কলকাতা মেডিক্যালে মিরাকল ! মৃত ঘোষণার পর ওটি থেকে জীবিত ফিরলেন কন্যা
দুই সন্তানের মা লাভলিকে ফিরে পেয়েছে পরিবার । 29 দিনের চিকিৎসার পর তিনি বাড়ি ফিরেছেন এবং এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ।
Published : November 13, 2025 at 6:36 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: কথায় বলে, মেয়েদের জন্ম হয় দু'বার । প্রথমটা তাঁর নিজের জন্ম । আক্ষরিক অর্থে না-হলেও, বলা হয় নারীর দ্বিতীয় জন্ম হয় তাঁর সন্তান প্রসবের সময় । তবে দুই সন্তানের মা লাভলি আহমেদের জীবনের গল্পটা একটু আলাদা । দুর্গাপুরের এই কন্যার জন্ম হয়েছে তিনবার । খুব কাছ থেকে মৃত্যুকে দেখেছে সে । 25 সেপ্টেম্বরের সন্ধের কথা এখনও ভুলতে পারেনি আহমেদ পরিবার । কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে সেদিন লাভলির মৃত্যুসংবাদও এসে গিয়েছিল ৷ তবে তার কিছু পরেই বদলে গেল ছবিটা ৷
সেদিন বিকেলে হঠাৎ করেই প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ শুরু হয় অন্তঃসত্ত্বা লাভলির । কলকাতার লেডি ডাফরিন হাসপাতালে চিকিৎসকেরা দেখেই বুঝে যান, হাতে আর সময় নেই । দ্রুত লাভলিকে স্থানান্তর করা হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে । কিন্তু তার আগেই তিনি জ্ঞান হারিয়েছেন ৷ ওটিতে নিয়ে যাওয়ার পর দেখা যায়, আগের সিজারের সেলাইয়ের জায়গায় প্লাসেন্টা আটকে গিয়েছে । জরায়ু ফেটে পেটের ভিতর জমেছে প্রায় আড়াই লিটার রক্ত । নাড়ির স্পন্দন নেই, রক্তচাপ শূন্য ৷ চিকিৎসকরা বলছেন, এই রোগীকে মৃত ঘোষণা করা ছাড়া উপায় ছিল না । খবরটা জানানো হয় লাভলির পরিবারকে ৷
তবু ডা. তপন নস্কর ও তাঁর সহকর্মীরা শেষ চেষ্টা ছাড়েননি । মুখে কৃত্রিম শ্বাস, বুকে সিপিআর, সেই সঙ্গে সিজারিয়ান অপারেশন - অস্ত্রোপচার চালিয়ে যান চিকিৎসকরা ৷ তাঁরা বলেন, "একবার দেখি, বাচ্চাটাকে অন্তত বাঁচানো যায় কী না !" এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই শিশুটিকে মাতৃগর্ভ থেকে বের করা সম্ভব হয়, যদিও তার অবস্থাও তখন আশঙ্কাজনক । সবাই ধরেই নিয়েছিলেন যে, মায়ের পাশাপাশি সন্তানকেও আর বাঁচানো যাবে না ৷
কিন্তু এরপরই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অলৌকিক এক মুহূর্ত এসে উপস্থিত হল । ডা. নস্কর বললেন, "কার্ডিয়াক মনিটরে যে সোজা দাগটা কয়েক মিনিট স্থির ছিল, সেটাই হঠাৎ নড়ে উঠল ৷ মনিটরে দেখা গেল, লাভলির হৃদস্পন্দন ফিরে এসেছে ।" এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতার মধ্যেই আচমকা চিকিৎসকদের মুখে এক চিলতে হাসি খেলে গেল ৷ স্বামী আবিদ তখন হাসপাতালের বাইরে ফোনে কাঁদতে কাঁদতে কাউকে বলছেন, "স্ত্রী আর নেই, বাচ্চাও বাঁচবে না ।" কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরই ডাক পড়ল তাঁর, একজন এসে বললেন, "ভিতরে যান, আপনার স্ত্রী জীবিত !" শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি আবিদ ।
তবে নবজাতকটিকে আর শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি ৷ দু’দিন পর তার মৃত্যু হয় ৷ কিন্তু দুই সন্তানের মা লাভলিকে ফিরে পায় পরিবার । টানা 29 দিনের চিকিৎসার পর লাভলি বাড়ি ফেরেন । এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ।
ডা. নস্কর বললেন, "ও শকে চলে গিয়েছিল । প্রেশার, নাড়ির গতি কিছুই ছিল না । পেট থেকে আমরা আড়াই লিটার রক্ত পেয়েছিলাম । মারা গিয়েছেন ধরে নিয়ে বাড়ির লোকজনকে মৃত্যুসংবাদ পর্যন্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছিল । তারপর যা হল, তা দেখে জুনিয়রদের একটাই বার্তা, কখনও হাল ছাড়বে না । লড়াই চলুক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ।"