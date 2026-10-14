মমতার উপর ছুরি হামলায় অভিযুক্ত সিভিকের বক্তব্যে অসঙ্গতি, জামিন দিল আদালত

মমতার উপর ছুরি হামলায় অভিযুক্ত সিভিকের বক্তব্যে অসঙ্গতি, জামিন দিল আদালত
Mamata Banerjee Kalighat Attack Case: গতকাল সন্ধ্যায় আচমকা পিসি বলে সম্বোধন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার চেষ্টা করেন এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার ৷
Published : October 14, 2026 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: নিজের বাসভবনের সামনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ছুরি নিয়ে হামলার অভিযোগে গ্রেফতার হন মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার অনুসূয়া সাহা ৷ বুধবার তাঁকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হলে তিনি জামিনে মুক্তি পান ৷ অনুসূয়া দক্ষিণ বন্দর থাকার সিভিক ভলান্টিয়ার ৷
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের ডিসি(সাউথ) রাহুল দে বলেন, "কী কারণে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার কালীঘাটে গিয়েছিলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে কী ঘটেছিল, সেসব আমরা খোঁজ নিচ্ছি"। লালবাজার সূত্রের খবর, অনুসূয়া সাহা দীর্ঘদিন ধরে কাজে আসছেন না ৷ এই অনুপস্থিত থাকার অভিযোগের নেপথ্যে কী কারণ, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ এদিকে অভিযুক্তের বক্তব্যে আগাগোড়া অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷
পুলিশ ও অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যা 6টা নাগাদ কালীঘাটে নিজের বাসভবনের সামনে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা হয় বলে শোরগোল পড়ে যায় ৷ এই ঘটনায় মমতা-পন্থী তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন অভিযোগ করেন, ধারালো ছুরি হাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার চেষ্টা করেন অনুসূয়া সাহা ৷ অভিযুক্ত মহিলা নিজেকে সিভিক ভলান্টিয়ার বলে পরিচয় দিয়েছিলেন বলেও দাবি করেন তিনি ৷ শুধু হামলার চেষ্টাই নয়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে অশালীন ভাষা প্রয়োগের অভিযোগও তুলেছেন দোলা ৷ তাঁর আরও দাবি, অভিযুক্ত মাদকাসক্ত ছিলেন ৷
কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগের সঙ্গে মঙ্গলবারের ঘটনার কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয় ৷ এই দুইয়ের মধ্যে সরাসরি কোনও সম্পর্ক রয়েছে বলে এখনই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাচ্ছে না ৷ তদন্তকারীরা অভিযুক্তের পরিচয়, কর্মস্থলের নথি, ঘটনার আগে ও পরে তাঁর গতিবিধি এবং অভিযোগের অন্যান্য দিক খতিয়ে দেখে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়ার চেষ্টা করছেন ৷
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে এই ঘটনাকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বাসভবনের সামনের এলাকায় এমন অভিযোগ ওঠার পর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ভূমিকা, নজরদারি এবং ঘটনার সময়কার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ৷
সব মিলিয়ে, অনুসূয়া সাহার গ্রেফতারির পর তদন্তের কেন্দ্রে উঠে এসেছে তিনটি বিষয়—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেনস্তা, কালীঘাটে অভিযুক্তের উপস্থিতির কারণ এবং দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তের অগ্রগতিতে এই প্রশ্নগুলির উত্তর মিলতে পারে ৷
গতকাল এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাসভবন থেকে বের হওয়ার সময় সেখানে হঠাৎ এক মহিলা উপস্থিত হন ৷ তিনি হঠাৎ গালিগালাজ করতে থাকেন ৷ কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা তৎক্ষণাৎ ওই মহিলাকে আটক করেন ৷ পরে এই ঘটনায় তৃণমূলের পক্ষ থেকেও একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সমস্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে ৷ ধৃত মহিলার নাম অনুসূয়া সাহা। তিনি দক্ষিণ বন্দর থানার সিভিক ভলান্টিয়ার ৷"