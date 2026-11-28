গৃহস্থের দোরগোড়ায় মহিলার দেহ, দুর্গাপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনার নেপথ্যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক !
Extramarital Affair Behind Woman Death: ভোরবেলা কাজ থেকে বাড়ি ফিরে ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী পেশায় নিরাপত্তারক্ষী ব্যক্তি ৷
Published : November 28, 2026 at 4:05 PM IST
দুর্গাপুর, 28 নভেম্বর: বাড়ির দোরগোড়ায় পড়ে রয়েছে এক মহিলার দেহ ! সাতসকালে এমনই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী থাকলেন দুর্গাপুরের সাগরভাঙা গোপীনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা শম্ভুনাথ ঘোষ ৷
পেশায় নিরাপত্তারক্ষী ওই ব্যক্তি ভোরবেলা কাজ থেকে ফিরছিলেন, তখনই বাড়ির দরজার সামনে এক মহিলার দেহ পড়ে থাকতে দেখেন তিনি ৷ কে বা কারা সেখানে দেহ ফেলেছে, তা জানতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম কবিতা সরকার, বয়স 48 বছর ৷ তিনি স্বামী পরিত্যক্তা ৷ তাঁর বাড়ি দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের এ-জোন কনিষ্ক রোডে ৷ রানিগঞ্জের বাসিন্দা এক ব্যক্তির সঙ্গে মৃতের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ ফলে মহিলার মৃত্যুর সঙ্গে এর কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ৷
কিন্তু মহিলার দেহ গোপীনাথপুর এলাকায় কারা ফেলে গেল, তা নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে ৷ কোকওভেন থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷
শনিবার সকাল পৌনে ছ’টা নাগাদ সিকিউরিটি গার্ডের কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন শম্ভুনাথ ৷ বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে তাঁর নজরে আসে দরজার বাইরে রাস্তায় পড়ে রয়েছে এক মহিলার দেহ ৷ এমন দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি ৷
মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ে ৷ এরপর কোকওভেন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় ৷ কীভাবে মহিলার মৃত্যু হয়েছে, তা জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে পুলিশ ৷
তবে, কখন শম্ভুনাথের বাড়ির সামনে মহিলার দেহ ফেলা হয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে না ৷ এলাকার ও আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ শম্ভুনাথ বলেন, "আমি এসবের কিছুই জানি না ৷ কারা মহিলার দেহ ফেলে গিয়েছে বলতে পারব না ৷ সকালে কাজ থেকে বাড়ি ঢোকার সময় রাস্তায় দেহটা পড়ে থাকতে দেখি ৷ পুলিশ বাকিটা তদন্ত করে দেখুক ৷"
আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "প্রাথমিকভাবে ওই মহিলার যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি দুর্গাপুরের ডিভিসি এলাকার বাসিন্দা ৷ তাঁর নাম কবিতা সরকার, বয়স 48 বছর ৷ কিন্তু, কীভাবে ওই এলাকায় তাঁর মৃত দেহ পাওয়া গেল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ তাঁর সঙ্গে আর কারাা থাকতেন, তাঁদের খোঁজ চালানো হচ্ছে ৷ ময়নাতদন্তের পরে জানা যাবে, কীভাবে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে ৷"
এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা তেজনারায়ণ মণ্ডল বলেন, "পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে ৷ তবে একজন মহিলার মৃতদেহ কীভাবে অন্যের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পৌঁছল, তা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় ৷ এই ঘটনার পিছনে কী রহস্য রয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন ৷ পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছে ৷"