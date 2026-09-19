লাগাতার হুমকি, টাকা চাওয়ার অভিযোগ ! সন্তোষপুর থেকে গ্রেফতার মহিলা

লাগাতার হুমকি, টাকা চাওয়ার অভিযোগ ! সন্তোষপুর থেকে গ্রেফতার মহিলা
Woman arrested on charges of threats: তদন্তকারী সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত 14 জনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, যৌন হেনস্থার মামলা করেছে রাগেশ্রী৷ সেগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷
Published : September 19, 2026 at 6:34 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: প্রাক্তন রোগীর স্বামীকে লাগাতার হুমকি, ব্ল্যাকমেল করে টাকা চাওয়ার অভিযোগ । সেই অভিযোগেই এক মহিলাকে গ্রেফতার করল পঞ্চসায়র থানার পুলিশ । ধৃতের নাম রাগেশ্রী গোপে (31) । শুক্রবার বিকেলে সন্তোষপুরে তাঁর বাড়ির সামনে থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । শনিবার আলিপুর আদালতে তাঁকে পেশ করে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে তদন্তকারীরা ।
পুলিশ সূত্রে খবর, পঞ্চসায়র থানায় দায়ের হওয়া মামলাটি গত 9 এপ্রিল আদালতের নির্দেশে নথিভুক্ত হয় । অভিযোগকারীর স্বামীর প্রাক্তন রোগী ছিলেন রাগেশ্রী । অভিযোগ, গত বছরের ডিসেম্বর থেকে ওই ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাবে হেনস্থা এবং হুমকি দিতে শুরু করেন তিনি । তাঁর কথামতো কাজ না করলে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হত বলেও অভিযোগ ।
অভিযোগকারীর দাবি, শুধু হুমকি দেওয়াই নয়, নিয়মিত টাকা চাওয়া হত । টাকা না দিলে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ । তদন্তকারীদের কাছে অভিযোগ, এই ভাবেই ওই ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেলের চেষ্টা চলছিল ।
লালবাজার সূত্রে খবর, গত 30 জানুয়ারিও একই ধরনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল । সেই অভিযোগের সূত্র ধরেই তদন্ত এগোয় । তদন্তকারীদের দাবি, অভিযোগের সঙ্গে রাগেশ্রীর সরাসরি যোগ থাকার বিষয়ে তথ্য মেলার পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, "ঘটনায় আরও তদন্ত হবে । ঘটনার বাকি দিকগুলিও আমরা খতিয়ে দেখছি ।"
রাগেশ্রীর বিরুদ্ধে পঞ্চসায়র থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 308(7) এবং 351(2) ধারায় মামলা করা হয়েছে । তদন্তকারীদের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে এর আগেও টাকা আদায়ের অভিযোগে দু'টি মামলা রয়েছে । সেই মামলাগুলির অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধেই পরে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেছিলেন রাগেশ্রী, তদন্তে এমন তথ্য উঠে এসেছে বলে পুলিশের দাবি ।
তদন্তকারীদের আরও দাবি, এখনও পর্যন্ত প্রায় 14 জনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং যৌন হেনস্থার অভিযোগে মোট 11টি মামলা করার তথ্য পাওয়া গিয়েছে রাগেশ্রীর বিরুদ্ধে । সেই অভিযোগগুলির সত্যতা নিয়েও পৃথক ভাবে খোঁজখবর শুরু হয়েছে । কোন অভিযোগের পিছনে কী ঘটেছিল, তা যাচাই করছে পুলিশ ।
তদন্তের মূল প্রশ্ন এখন একাধিক । আগের টাকা আদায়ের অভিযোগগুলির সঙ্গে বর্তমান মামলার কোনও যোগ রয়েছে কি না, টাকা আদায়ের জন্য মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর ভয় দেখানো হয়েছিল কি না, এবং রাগেশ্রীর দায়ের করা একাধিক ধর্ষণ ও যৌন হেনস্থার মামলার সঙ্গে এই ঘটনার কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, সবই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
তদন্তকারীদের বক্তব্য, এই বিষয়গুলির উত্তর পেতে ধৃত মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন । সেই কারণেই তাঁকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে বিস্তারিত জেরা করতে চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, রাগেশ্রীর বিরুদ্ধে থাকা পুরনো অভিযোগ এবং তাঁর দায়ের করা মামলাগুলির নথিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।