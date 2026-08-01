গভীর রাতে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার হামিমের বান্ধবী, ISI যোগে নতুন সূত্র
হানিট্র্যাপে সংবেদনশীল তথ্য হাতানোর ছক! হামিমের পর পুলিশের জালে বান্ধবী অর্পিতা, আইএসআই যোগে মিলছে নতুন সূত্র ৷
Published : August 1, 2026 at 10:32 AM IST
কলকাতা, 1 অগস্ট: বর্ধমান থেকে জঙ্গিযোগের অভিযোগে ধৃত হামিম মণ্ডলকে জেরা করতে গিয়েই উঠে এল আরও এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। সেই সূত্র ধরেই শুক্রবার গভীর রাতে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জে অভিযান চালিয়ে হামিমের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অর্পিতা সরকারকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স । তদন্তকারীদের দাবি, হামিমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সন্দেহভাজন নেটওয়ার্কে অর্পিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তাঁকে আজ, শনিবার আদালতে তোলা হবে।
এসটিএফ সূত্রে খবর, শুক্রবার বর্ধমানের দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারে অভিজাত আবাসন 'রেনেসাঁ কমপ্লেক্স' থেকে হামিম মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে তাঁর পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র মিলেছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। আদালত হামিমকে 14 দিনের এসটিএফ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। জেরার জন্য তাঁকে ইতিমধ্যেই কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে।
তদন্তকারীদের দাবি, হামিমকে জেরা করেই অর্পিতা সরকারের নাম উঠে আসে। এরপরই রাতারাতি ঝাড়খণ্ডে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সেখান থেকে বর্ধমানে এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। এসটিএফের মতে, অর্পিতা গোটা চক্রের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং বিশেষ ধরনের 'অ্যাসাইনমেন্ট'-এ তাঁকে ব্যবহার করা হত। তদন্তে উঠে এসেছে, অর্পিতাকে মূলত 'হানিট্র্যাপ'-এর কাজে লাগানো হত।
অভিযোগ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি আধিকারিক, আমলা এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন তিনি। এরপর তাঁদের কাছ থেকে সংবেদনশীল ও গোপন তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা ছিল। তদন্তকারীদের দাবি, হামিম জেরার মুখে এই তথ্য স্বীকার করেছেন। তবে অর্পিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই দাবি খতিয়ে দেখা হবে। এসটিএফের আরও দাবি, হামিম ও অর্পিতাকে কেন্দ্র করে একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছিল। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তাদের যোগাযোগ কতদূর বিস্তৃত এবং তারা কার নির্দেশে কাজ করছিল, তা জানতেই জোরদার তদন্ত চলছে।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমানের কুসুমগ্রামের বাসিন্দা হামিম মণ্ডল হাওড়ার পিলখানায় একটি রেডিমেড পোশাক কারখানায় বারকোড লাগানোর কাজ করতেন। কিন্তু, সেই পরিচয়ের আড়ালেই তিনি নাশকতামূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের। তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল কলকাতার নিউটাউন এলাকাতেও। তদন্তে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ থেকে একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্য মিলেছে বলে দাবি এসটিএফের।
তদন্তকারীদের অভিযোগ, শুভেন্দু অধিকারীর চলাফেরা, বিশেষ করে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে যাতায়াতের রুট সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন হামিম। এমনকি ওই রুটে তিনি রেকিও করেছিলেন বলে দাবি তদন্তকারীদের। এসটিএফ সূত্রের দাবি, আইএসআই-এর পরিকল্পনা ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি ও আরএসএসের একাধিক নেতার গতিবিধি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা। সেই লক্ষ্যেই হামিমকে ব্যবহার করে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছিল বলে সন্দেহ।
যদিও এই পরিকল্পনায় হামিমের নির্দিষ্ট ভূমিকা কী ছিল এবং সেই নেটওয়ার্ক কতটা সক্রিয় হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।অর্পিতার গ্রেফতারের পর তদন্তে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। হামিম ও অর্পিতার ডিজিটাল ডিভাইস, আর্থিক লেনদেন, ফোন রেকর্ড এবং যোগাযোগের নেটওয়ার্ক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এসটিএফের আশা, এই জিজ্ঞাসাবাদ থেকেই গোটা চক্রের বিস্তার, বিদেশি যোগাযোগ এবং সম্ভাব্য নাশকতার পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলবে।