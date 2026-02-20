কুলটিতে জ্বলন্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার মা ও ছেলের দেহ, গুলি চালানোর অভিযোগ

কুলটিতে জ্বলন্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার মা ও ছেলের দেহ, গুলি চালানোর অভিযোগ
বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গুলির শব্দ শুনেছিলেন প্রতিবেশীরা ৷ মাকে গুলি করে খুন করে, ছেলে নিজেকে শেষ করেছেন বলে অভিযোগ।
Published : February 20, 2026 at 5:18 PM IST
আসানসোল, 20 ফেব্রুয়ারি: কুলটিতে রহস্যজনকভাবে এক জ্বলন্ত বাড়ি থেকে মা ও ছেলের দেহ উদ্ধার করল পুলিশ ৷ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত কুলটি কলেজ রোড এলাকায় একটি বাড়ি থেকে দু'টি মৃতদেহ উদ্ধার হয় । কুলটি থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (68) এবং রাজা মুখোপাধ্যায় (49) ৷ মৃতরা সম্পর্কে মা ও ছেলে বলে জানা গিয়েছে ৷
প্রতিবেশীদের দাবি, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তাঁরা দু'টি গুলির শব্দ পেয়েছিলেন ওই বাড়ির ভিতর থেকে ৷ পরিবারের অন্য সদস্যদের দাবি, মা সন্ধ্যাদেবীকে গুলি করে খুন করে, নিজেকে শেষ করেছেন ছেলে রাজা ৷ যদিও পুলিশ এখনও পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি জাভেদ হোসেন বলেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে একটি বাড়ি থেকে । তাঁরা সম্পর্কে মা এবং ছেলে ৷ তবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বা গুলি চলা নিয়ে এখনও আমরা নিশ্চিত নই ৷ মৃতদেহ দু'টি আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য ৷ রিপোর্টের এলেই জানা যাবে কীভাবে মৃত্যু হয়েছে।"
জানা গিয়েছে, কুলটি থানার অন্তর্গত কুলটি কলেজ রোড এলাকায় দয়াময় মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী, পুত্রকে নিয়ে নিজেদের বাড়িতেই থাকতেন ৷ দয়াময় মুখোপাধ্যায় ইসিএলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ৷ স্ত্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গৃহবধূ এবং ছেলে রাজা মুখোপাধ্যায় একটি সিকিউরিটি এজেন্সিতে চাকরি করতেন ৷ রাজা মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব একটি বন্দুক ছিল বলেও দয়াময় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গুলি শব্দে প্রতিবেশীরা বাইরে বেরিয়ে দেখেন দয়াময় মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে ৷ প্রতিবেশীরাই পুলিশে এবং দমকলে খবর দেয় ৷ দমকল এসে আগুন নিভিয়ে সেই বাড়ি থেকে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং রাজা মুখোপাধ্যায়ের দেহ উদ্ধার করে ৷
ঘটনার সময় গৃহকর্তা দয়াময় মুখোপাধ্যায় বাড়িতে ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে ৷ খবর পেয়ে ভোরবেলা তিনি আসেন ৷ দয়াময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "বুধবার আমার ছেলে রাজা আমাকে মারধর করে। আমি প্রাণের ভয়ে আমার মেয়ের বাড়িতে পুরুলিয়ার কাশীপুরে চলে যাই ৷ গতকাল রাতে আমাকে পাড়ার লোকেরা খবর দেয় আমার বাড়িতে আগুন লেগেছে ৷ সেইমতো আমি এসে দেখি দমকল, পুলিশের গাড়ি রয়েছে ৷ ততক্ষণে আমার ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে ৷ পরে জানতে পারি, তাদের মৃত্যু হয়েছে ৷" তাঁর দাবি, ছোটখাটো অশান্তি লেগেই থাকত । কিন্তু এত বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার মত কিছু ছিল না ৷
প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ দাস বলেন, "গতকাল রাতে আমরা দু'টি শব্দ শুনতে পাই, প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে সেটা গুলির শব্দই ছিল ৷ পটকা ফাটার মতন আওয়াজ ছিল ৷ আমরা বেরিয়ে দেখি দয়াময়বাবুর বাড়িতে আগুন জ্বলছে ৷ এরপরেই পুলিশে ও দমকলে খবর দেওয়া হয়।" স্থানীয় কাউন্সিলর চৈতন্য মাজিও ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। তিনি বলেন, "খুবই দুঃখজনক ঘটনা ৷ পরিবারের লোকজন খুব ভালো ছিল ৷ মাঝেমধ্যেই নানা সমস্যায় আমাকে ফোন করত ৷ আমি শুনলাম মা এবং ছেলের মৃত্যু হয়েছে । গুলি চলেছে এটাও শুনলাম। তবে সে বিষয়ে নিশ্চিত নই।"
বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে । আদৌ গুলি চলেছে কি না, কীভাবে বা বাড়িতে আগুন লাগল, দু'জনের মৃত্যু কীভাবে হল তা এখনও জানা যায়নি ৷