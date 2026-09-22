মন্দারমণিতে সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে মৃত মহিলা-শিশু, নিখোঁজ 1

মন্দারমণিতে সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে মৃত মহিলা-শিশু, নিখোঁজ 1
Tourists drowned at Mandarmani: জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছেন ওই মহিলার স্বামীও ৷ তাঁকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ ফলে তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ ৷
Published : September 22, 2026 at 12:42 PM IST
মন্দারমণি, 22 সেপ্টেম্বর: মন্দারমণিতে সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক মহিলা ও একটি শিশুর ৷ জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছেন ওই মহিলার স্বামীও ৷ তাঁকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ ফলে তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ ৷ তাঁরা নদিয়া জেলার বাসিন্দা বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার ৷ নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে নুলিয়াদের দল ও রিভার ট্র্যাফিক পুলিশ ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার নদিয়া জেলার শান্তিপুর থেকে আটজন বেড়াতে এসেছিলেন দিঘায় । দিঘা থেকে বিকেলে তাঁরা মন্দারমণি বেড়াতে যান । মন্দারমণির একটি বিচ রিসর্টের সামনে সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছিলেন এক দম্পতি ৷ তাঁদের নাম সুমন শীল (24) ও বৃষ্টি শীল (18) ৷ সঙ্গে ছিল তাঁদের বন্ধুর 7 বছরের একটি ছেলে ৷ তবে সেই সময় জোয়ার চলছিল বলে ঢেউয়ের তোড়ে তলিয়ে যান তিনজনেই ৷
সমুদ্রে তাঁদের ভেসে যেতে দেখে স্থানীয়রা ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনও রকমে শিশুটিকে উদ্ধার করে ৷ তবে শেষরক্ষা হয়নি ৷ তাকে বড়রাঙ্কুয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন । এরপর দম্পতির খোঁজে তল্লাশি চলতে থাকে সমুদ্রে ৷ নুলিয়াদের দল গতকাল থেকে খোঁজ চালাতে থাকে দম্পতির ৷ আজ সকালে মন্দারমণি কোস্টাল থানার জলধা এলাকা থেকে বৃষ্টি শীলের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় । তবে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি সুমন শীলকে । প্রশাসনের তরফে সমুদ্রে তল্লাশি এখনও চলছে ৷ মৃত মহিলা ও শিশুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।
পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা বলেন, "গতকাল বিকেলেই এক দম্পতি-সহ একটি বাচ্চা ছেলে মন্দারমণি বেড়াতে এসেছিল । সমুদ্রে তারা তলিয়ে যায় । তবে একজনের খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি । আমাদের তরফ থেকে তল্লাশি শুরু হয়েছে । উদ্ধার হওয়া মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্ত হবে ।"
তিনি আরও জানান, "পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে পর্যটকদের সতর্ক করার জন্য প্রতিনিয়ত মাইকিং করা হচ্ছে ৷ এখন আরও 90 জন নুলিয়ার একটি দলকে যুক্ত করা হয়েছে ৷ সমুদ্রের ধারে যাওয়ার সময় পুলিশ ও প্রশাসনের নিয়ম ও নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে বলা হয় পর্যটক ও স্থানীয়দের ৷"