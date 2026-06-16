দোকানের অনুমতি করাতে আশি লক্ষ দাবি, মহিলার থেকে ব্যক্তিগত সুবিধেও চেয়েছিলেন স্বরূপ !

দোকানের অনুমতি করাতে আশি লক্ষ দাবি, মহিলার থেকে ব্যক্তিগত সুবিধেও চেয়েছিলেন স্বরূপ !
এই অভিযোগের ভিত্তিতে নিউ আলিপুর থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ ।
Published : June 16, 2026 at 5:33 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: ফের মামলা দায়ের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই তথা তৃণমূল নেতা স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ৷ এবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কলকাতায় স্ট্রিট ফুডের দোকান বসানোর অনুমতি পাইয়ে দেওয়ার নামে বিপুল অঙ্কের টাকা দাবি করেছিলেন তিনি ৷ শুধু তাই নয়, ওই দোকান করিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর থেকে ব্যক্তিগত সুবিধেও দাবি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন ওই মহিলা ৷ এই অভিযোগের ভিত্তিতে নিউ আলিপুর থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ । ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগকারী মহিলা দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা । তাঁর দাবি, 2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নিউ আলিপুর এলাকায় একটি স্ট্রিট ফুডের দোকান চালু করার পরিকল্পনা করেছিলেন । সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে কলকাতা পুরসভার 81 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন । অভিযোগ অনুযায়ী, কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাস তাঁকে জানান যে, এই ধরনের অনুমতির বিষয়ে তাঁর কোনও ভূমিকা নেই । পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তাঁকে স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয় । এরপর ওই মহিলা স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করেন বলে জানিয়েছেন ।
মহিলার অভিযোগ, প্রয়োজনীয় অনুমতি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তাঁর কাছে আশি লক্ষ টাকা দাবি করেন স্বরূপ । শুধু তাই নয়, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁকে একা দেখা করার কথাও বলা হয়েছিল বলে অভিযোগ । অভিযোগকারীর দাবি, ওই বৈঠকের সময় এমন কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যা তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলে । যদিও সেই সময় প্রভাবশালী পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারেননি ওই মহিলা ৷
তবে রাজ্যে পালাবদলের পর গত 14 জুন ওই মহিলা লিখিত অভিযোগ জমা দেন পুলিশের কাছে । অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে । তদন্তে উঠে আসা তথ্য ও নথি খতিয়ে দেখে পুলিশ মনে করে যে, অভিযোগে উল্লিখিত বিষয়গুলি ফৌজদারি অপরাধের আওতায় পড়তে পারে । সেই কারণেই স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । এই অভিযোগের বিষয়ে স্বরূপ বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি । পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে । তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্য করতে নারাজ পুলিশ ৷ এবিষয়ে জুঁই বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য তাঁকে ফোন করা হলেও, তিনি ফোন তোলেননি ৷
উল্লেখ্য, হুমকি, শ্লীলতাহানি, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে দিনকয়েক আগেই প্রাক্তন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷