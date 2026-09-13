বেশি সুদের টোপ দিয়ে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা ! গায়েব অভিযুক্ত মহিলা

বেশি সুদের টোপ দিয়ে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা ! গায়েব অভিযুক্ত মহিলা
Woman Fleeing With Lakhs of Rupees: মাসিক কিস্তিতে এলাকার মহিলাদের থেকে টাকা তোলার অভিযোগ ৷ টাকা ফেরত চাইতেও পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ৷
Published : September 13, 2026 at 1:50 PM IST
দুর্গাপুর, 13 সেপ্টেম্বর: পুজোর আগে মাথায় হাত শতাধিক মহিলার ৷ কষ্টার্জিত টাকা সঞ্চয় করেছিলেন প্রয়োজনের সময় কাজে লাগবে বলে ৷ কিন্তু, সেই জমানো টাকা এখন হাতে পাওয়া কার্যত অনিশ্চিত ৷ অভিযোগ, বেশি সুদের লোভ দেখিয়ে মাসিক কিস্তিতে ফান্ড খুলিয়ে এলাকার একশোরও বেশি মহিলার কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছিল ৷ আর এই পুরো কর্মকাণ্ডের পিছনে ছিলেন চম্পা বাউড়ি নামে এক মহিলা ৷ কিন্তু, বর্তমানে তিনি এলাকা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ দুর্গাপুর পুরনিগমের 40 নম্বর ওয়ার্ডের বীরভানপুরের ঘটনায় কোকওভেন থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রতারিতরা ৷
আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (পূর্ব) রাসপ্রিত সিং বলেন, "আমরা অভিযোগ পেয়েছি ৷ অভিযুক্ত মহিলার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ৷"
স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এলাকার মহিলাদের নিয়ে মাসিক কিস্তিতে ফান্ড চালাতেন চম্পা বাউড়ি ৷ নিয়মিত কিস্তি জমা করলে ভবিষ্যতে মোটা অংকের টাকা ফেরত দেওয়ার পাশাপাশি বেশি সুদেরও প্রলোভন দেওয়া হতো বলে অভিযোগ ৷ মহিলারা কেউ দিনমজুরি, কেউ পরিচারিকার কাজ, আবার কেউ ছোটখাটো ব্যবসা বা অন্যান্য উপায়ে উপার্জন করেন ৷ উপার্জিত অর্থে সংসারের খরচ সামলে, বাকি টাকা জমা রাখতেন চম্পার কাছে ৷ উদ্দেশ্য ছিল বিপদের দিনে সঞ্চয়ের টাকা কাজে লাগানো ৷
এভাবে বেশ কয়েকবছর ধরে এভাবেই একশোরও বেশি মহিলার কাছ থেকে মাসে মাসে টাকা সংগ্রহ করেন তিনি ৷ সব মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকা এলাকার মহিলাদের থেকে তুলেছিলেন চম্পা ৷ কিন্তু, আচমকাই বেশ কয়েকজন মহিলা প্রয়োজনের জন্য গচ্ছিত টাকা সুদ সমেত ফেরত চাইতেই শুরু হয় গণ্ডগোল ৷ অভিযোগ, আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি করে টালবাহানা শুরু করেন ওই মহিলা ৷ ফলে বিষয়টি ধীরে ধীরে জটিল হয়ে ওঠে ৷
কিন্তু, কয়েকদিন ধরে চম্পা বাউড়িকে আর এলাকায় দেখা যাচ্ছে না-বলে অভিযোগ ৷ ফোনেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না ৷ তাঁর বাড়িতে গিয়েও দরজায় তালা দেখেন তাঁরা ৷ অভিযোগ শতাধিক মহিলার গচ্ছিত টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন চম্পা বাউড়ি ৷ এরপরেই একজোট হন প্রতারিত মহিলারা ৷ দল বেঁধে তাঁরা হাজির হন দুর্গাপুরের কোকওভেন থানায় ৷ সেখানে চম্পা বাউড়ির বিরুদ্ধে প্রতারণার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা ৷ তাঁদের দাবি, দ্রুত অভিযুক্তকে খুঁজে টাকা উদ্ধার করে দিতে হবে ৷ পাশাপাশি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে চম্পার কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন তাঁরা ৷
এনিয়ে প্রতারিত মহিলা দীপা বাউড়ি বলে, "আমরা ওঁর কাছে টাকা রাখতাম বিপদে-আপদে পাব বলে ৷ কিন্তু এখন টাকা নিয়ে গায়েব হয়ে গেছে ৷ আমরা টাকা দিতে না-চাইলে, আমাদের স্বামীদের ফোন করে টাকা দেওয়ার কথা বলতো ৷ আমরা এখন চরম বিপাকে পড়েছি ৷ আমরা ওঁর শাস্তি চাইছি ৷"