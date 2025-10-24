শব্দবাজির প্রতিবাদ করায় মহিলাকে লাথি-ঘুষি-শ্লীলতাহানি ! কালীপুজোর বিসর্জনে উত্তপ্ত গড়িয়া

শব্দবাজির প্রতিবাদ করায় মহিলাকে লাথি-ঘুষি-শ্লীলতাহানি ! কালীপুজোর বিসর্জনে উত্তপ্ত গড়িয়া
দুষ্কৃতীরা ঘটনার পরে দম্পতির তিনতলার ফ্ল্যাটে উঠে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে ও মহিলার শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ ৷
Published : October 24, 2025 at 2:20 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: কালীপুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রা থেকে ফাটানো হচ্ছিল শব্দবাজি ৷ তার প্রতিবাদ করতে গিয়েই এক দম্পতিকে চরম হেনস্তার মুখে পড়তে হল ! অভিযোগ, প্রতিবাদী মহিলাকে রাস্তায় ফেলে মারধর ও তাঁর শ্লীলতাহানি করেন স্থানীয় কয়েকজন মদ্যপ যুবক । এই ঘটনার পর আতঙ্কিত পরিবার এখন বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন ।
ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ায় নেতাজি নগর থানা এলাকায় ৷ অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় ক্লাবের পক্ষ থেকে কালীপুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রা বের করা হয় । সেই সময় রাস্তাজুড়ে দেদার শব্দবাজি ফাটানো হচ্ছিল । হঠাৎই একটি বাজি এসে ফেটে যায় এক মহিলার পায়ের কাছে । এতেই বেজায় চটে গিয়ে প্রতিবাদ জানান তিনি । তখন কয়েকজন যুবক তাঁর উপর চড়াও হন বলে অভিযোগ । প্রত্যেকেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে ।
নিগৃহীতা মহিলার স্বামী বলেন, "ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান শেষ করে অতিথিদের বিদায় দিতে গিয়েছিলাম । সেই সময় একটা বোম এসে স্ত্রীর পায়ের কাছে ফাটে । ও (নিগৃহীতা) শুধু বলেছিল, 'এভাবে বাজি ফাটানো যায় ?' এই কথাতেই ওরা ক্ষেপে যায় । স্ত্রীর চুল ধরে টেনে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করে । ঘুষি, লাথি কিছুই বাদ ছিল না । মুখে সেলাই পড়েছে ।"
আরও অভিযোগ, এরপরই দুষ্কৃতীরা তাঁদের তিনতলার ফ্ল্যাটে উঠে আসেন এবং দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয় । নিগৃহীতার স্বামীর দাবি, "ওরা জামা ছিঁড়ে দেয়, অশালীন আচরণ করে । বাইরে থেকেও বোতল, পাথর ছুড়েছে । পুলিশে ফোন করলে জানানো হয়, আগে শারীরিক পরীক্ষা করাতে হবে । আমরা বাঘাযতীন হাসপাতালে যাই । সেখানেও ওরা আগে থেকেই বসেছিল, হুমকি দিচ্ছিল । বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভোর পাঁচটা বেজে যায় ।"
ঘটনার পর আতঙ্কে কাঁপছে পরিবার । ওই দম্পতির 14 বছরের পুত্রও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে । তার কথায়, "থানায় অভিযোগ জানিয়েছি । কিন্তু ভয় পাচ্ছি, যদি আবার হামলা হয় !"
পেশায় শিক্ষিকা ওই মহিলা এবং তাঁর ব্যবসায়ী স্বামী পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছেন । নেতাজি নগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ ৷"
উল্লেখ্য, কালীপুজো উপলক্ষে এ বছর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে শব্দবাজির দাপট নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে প্রশাসন । পুলিশের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চলেছে শব্দবাজির তাণ্ডব । আর তারই প্রতিবাদ করতে গিয়ে মদ্যপদের হিংস্রতার শিকার হলেন গড়িয়ার নিরীহ দম্পতি ৷ দোষীদের শাস্তির দাবিতে তাঁরা সরব হয়েছেন ৷