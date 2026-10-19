অষ্টমীর ভোরে শিলিগুড়িতে বাইক-স্কুটি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন দুই যুবক, আশঙ্কাজনক এক
siliguri acccident death : দু’টি গাড়ির গতি এতটাই বেশি ছিল, মুখোমুখি ধাক্কা এড়ানো সম্ভব হয়নি। সংঘর্ষের তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অরিজিৎ ও শঙ্কর।
Published : October 19, 2026 at 1:56 PM IST
শিলিগুড়ি, 19 অক্টোবর : দুর্গাপুজোর আনন্দে যখন উত্তরবঙ্গ মাতোয়ারা, ঠিক তখনই অষ্টমীর আলোর ভোরে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল শিলিগুড়ি শহর। ঝংকার মোড়ের পুরনো ব্রিজের উপর বাইক ও স্কুটির মুখোমুখি জোরালো সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন দুই তরতাজা যুবক। দুর্ঘটনায় দু’টি গাড়িই মারাত্মকভাবে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনার তীব্রতায় স্কুটিতে থাকা আরও এক যুবক গুরুতর আহত হয়ে আপাতত আইসিইউ-তে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। উৎসবের আবহেই এই মর্মান্তিক অকালমৃত্যুতে শহরজুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতদের মধ্যে একজন গয়েরকাটার বাসিন্দা অরিজিৎ প্রামাণিক। দুর্গাপুজো উপলক্ষে তিনি শিলিগুড়িতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। সোমবার ভোরে তিনি বাইক নিয়ে এয়ারভিউ মোড়ের দিক থেকে ঝংকার মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে উল্টোদিক থেকে স্কুটি চেপে বাড়ি ফিরছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের 3 নম্বর ওয়ার্ডের 17 বছরের বাসিন্দা শঙ্কর সিং ও তাঁর এক বন্ধু। ঝংকার মোড়ের পুরনো ব্রিজের উপর দু’টি গাড়ির গতি এতটাই বেশি ছিল, মুখোমুখি ধাক্কা এড়ানো সম্ভব হয়নি। সংঘর্ষের তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অরিজিৎ ও শঙ্কর।
ঘটনার খবর পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। তারা আশঙ্কাজনক অবস্থায় শঙ্করের বন্ধুকে উদ্ধার করে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করায়, যেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, পুলিশ মৃতদেহ দু’টি উদ্ধার করে প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠায় এবং পরবর্তীতে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করে।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ভোরবেলার ফাঁকা রাস্তায় অতিরিক্ত গতির কারণে গাড়ি দু’টি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল, যার জেরেই এই মর্মান্তিক পরিণতি। তবে, দুর্ঘটনার পিছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পুরো ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। চলতি দুর্গাপুজোর উৎসবে শিলিগুড়িতে এটিই প্রথম বড়সড় প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা। অষ্টমীর শুভ সকালে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনায় স্তম্ভিত দুই যুবকের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ইতিমধ্যে দুই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে পুলিশ।