ব্রিটিশ শাসনকালের প্রায় 200 বছরের ইতিহাসের সাক্ষী, ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে চাইবাসা কবরস্থান
প্রায় 200 বছরের প্রাচীন কবরস্থানটির বর্তমান হালহকিকত ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷ সন্তু চৌধুরীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : August 20, 2026 at 5:48 PM IST
মালবাজার, 20 অগস্ট: চারদিকে চা-বাগান ৷ যেন সবুজ গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে কেউ ৷ ঠিক সেই গালিচার মধ্যে আজও উঁকি দেয় একটি প্রাচীন তোরণদ্বার ৷ ভাঙাচোরা সীমানা প্রাচীর জানান দিচ্ছে তার বয়স ৷ ভিতরে ইউরোপিয়ান সাহেবদের কবর । অধিকাংশ কবরই ভগ্নদশাগ্রস্ত । কিছু তো বিলুপ্তও হয়ে গিয়েছে । দেখে বোঝার উপায় নেই এই সমাধিস্থল প্রায় 200 বছরের পুরোনো । এটি হল জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার ব্লকের রাঙামাটি চা-বাগানের চাইবাসা ডিভিশনের সমাধিস্থল ।
একসময় এখানে নাকি শতাধিক সাহেবের কবর ছিল । চা-বাগানের ইতিহাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে এই কবরস্থান ৷ এমন একটি ইতিহাস মাখা সম্পদ শুধু সংরক্ষণের অভাবে বিলীন হয়ে যাওয়ার মুখে । এনিয়ে আক্ষেপ অনুরণিত হয় 'দুটি কুঁড়ি, একটি পাতা' দেশের সচেতন মহলে । উঠেছে কবরস্থানটি সংরক্ষণ করে পর্যটনস্থল করার দাবি ৷ কবরস্থানটির বর্তমান অবস্থা ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷
কবরস্থানের নিচে চাপা ব্রিটিশদের ইতিহাস
1874 সালে গজলডোবায় চা-বাগানের হাত ধরে ডুয়ার্সে চা শিল্পের গোড়া পত্তন হয় । ভারতবর্ষের চায়ের ইতিহাসও সেই সময় থেকেই শুরু । তারপর একের পর এক চা-বাগান গড়ে উঠেছে । সেসব আজ সোনালি অতীত । ইংরেজ আমলে বেশিরভাগ চা-বাগান পরিচালিত হত ব্রিটিশ এবং ইউরোপিয়ান সাহেবদের মাধ্যমে । তাঁরাই ছিলেন একাধারে চা-বাগানের প্রধান এবং প্রশাসনিক প্রধান । সেসময় জঙ্গল কেটে চা-বাগান তৈরি হয়েছিল । নানা বন্যপ্রাণীর সমারোহ ছিল । ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের মতো রোগের প্রাদুর্ভাবও ঘটত । সে যুগে ইউরোপিয়ান সাহেব এবং তাঁদের আত্মীয়দের মৃত্যু হলে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া কার্যত দুঃসাধ্য ছিল । তাই তাঁদের মরদেহ নিয়ে এসে শায়িত করা হত চাইবাসার এই কবরস্থানে ।
কবরস্থানটির প্রাচীন রূপ
কবরস্থানটি সুন্দরভাবে সাজানো ছিল । একসময় সীমানা প্রাচীর ঘেরা নিখুঁত কারুকার্য ছিল চারপাশে । যেন শান্তির উদ্যান । কবরগুলিতে খোদাই করা থাকত প্রয়াতদের নাম, জন্ম, মৃত্যু, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি নানা তথ্য । প্রয়াতদের বংশজরাও বিভিন্ন দেশ থেকে এসে তাদের পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা জানাতেন ।
ব্রিটিশদের সমাধিস্থল
রাঙামাটি চা-বাগানের ব্রিটিশ ম্যানেজার ছিলেন ডব্লিউ ডি কৌল ৷ তাঁর স্ত্রী মারিয়াম ইডা 49 বছর 11 মাস 3 দিন বয়সে প্রয়াত হয়েছিলেন । স্ত্রীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি তিনি । চাইবাসাতেই মারিয়ামকে সমাধিস্থ করেন তিনি । তাঁর সৌধ দারুণভাবে সাজিয়ে তুলেছিলেন কৌল সাহেব । পরিরূপী শ্বেত পাথরের মূর্তি বসানো হয়েছিল কবরের সঙ্গে । সেই মূর্তিরও আজ ভগ্নদশা । আবার আইভিল চা-বাগানের সাতখাইয়া ডিভিশনের ফ্রেডরিক্স চার্লস জর্ডন মাত্র 25 বছর বয়সেই প্রয়াত হয়েছিলেন । তিনিও শায়িত আছেন এই কবরস্থানেই । বাগরাকোট চা-বাগানের উইলিয়াম ভ্যালেন্টাইন সিয়েসারের প্রয়াণের বছর ছিল মাত্র 29 ।
প্রয়াত ইউরোপিয়ান সাহেবদের মৃত্যুর এমন নানা তথ্য খোদিত ছিল কবরগুলিতে । আবার আর এক সাহেব উইলিয়াম কসকে প্রয়াত হয়েছিলেন মাত্র 24 বছরে বয়সেই । তাঁর কবরে ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল কবিতার কয়েকটি লাইন । যার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, "নিদ্রিত রয়েছে প্রিয় ঊষার অরুণ/ রইবে হেথায় চিরনিদ্রায় বিয়োগের গৌরবে ।"
কবরস্থানটির বর্তমান দশা
একসময় এই সুন্দরভাবে সাজানো কবরস্থানটি ছিল প্রকৃত অর্থেই ডুয়ার্সের চা-বাগানের নানা ইতিহাসের তথ্য বহনকারী । অথচ বহু মানুষের আফসোস, এই কবরস্থানটি সংরক্ষণের কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি । বহু মূল্যবান পাথর চুরি হয়ে গিয়েছে । সীমানা প্রাচীর ভাঙা । কবরস্থানের পাশ দিয়ে চলাচলের পথ তৈরি হয়েছে । আশেপাশের নেশার আসরও বসে । একসময় কবরস্থান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মী ছিলেন । এখন সেটাও নেই ।
কবরস্থানটি সংরক্ষণের দাবি
স্থানীয় বাসিন্দা অর্জুন ছেত্রী বলেন, "আমরা বহুবার প্রশাসনিক স্তরে জানিয়েছি ৷ কিন্তু এই ঐতিহ্যবাহী কবরস্থানটি রক্ষা করতে কোনও মহলই এগিয়ে এল না । কবরস্থানটি দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । ইতিহাসের সাক্ষ্য বহনকারী এই কবরস্থানটি সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি ৷ বর্তমান সরকারের কাছে কবরস্থানটি সংরক্ষণের দাবি জানাচ্ছি ৷" আরেক বাসিন্দা সুন্দরী সন্ন্যাসী বিয়ের পর এখানে এসেছিলেন ৷ তারপরে কেটে গিয়েছে 50 বছর । তাঁর কথায়, "এটাকে সংরক্ষণ করা দরকারই ছিল ।"
ভালো পর্যটনের সম্ভাবনা
চাইবাসা ডিভিশনেই একসময় দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন মালবাজার শহরের বাসিন্দা দিলীপ দত্ত । এখন অবসরপ্রাপ্ত তিনি । তাঁর আফসোস, "ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এভাবে নষ্ট হতে দেখে কষ্ট হয় । কবরস্থানটি ঠিকমতো সংরক্ষণ করা গেলে একদিকে যেমন ইতিহাস সুরক্ষিত হবে, তেমনই পর্যটকদের আনাগোনা আরও বাড়বে ৷"
এই কবরস্থান নিয়ে এক সময় গবেষণা করেছিলেন ওদলাবাড়ির যুবক বলবির সিং জাস । বলবির বলেন, "আমরা যখন কবরস্থানটি নিয়ে সমীক্ষা করেছিলাম তখনও অনেক কবর ছিল । এখন তার অধিকাংশরই আর অস্তিত্বই নেই । এভাবে চলতে থাকলে একসময় কবরস্থানটিই হারিয়ে যাবে ৷"
মালবাজারের পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক স্বপনকুমার ভৌমিক বলেন, "ডুয়ার্সের ইতিহাসের পর্যালোচনায় চাইবাসা সমাধিরস্থলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম । এমন সম্পদের এখন করুণ দশা । এখনই সমাধিস্থলটি রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন । পর্যটক মানচিত্রে এই সমাধিস্থলটিকে তুলে ধরা দরকার ।"