উদ্বোধনের আট মাসেই 1 কোটি ভক্তের রেকর্ডের পথে দিঘার জগন্নাথ মন্দির
সমুদ্র দর্শনের পাশাপাশি দেবদর্শনের সুযোগ অনেকেই হাতছাড়া করতে চাইছেন না ৷ ইতিমধ্যেই ভক্তের সংখ্যা 95 লাখ ছাড়িয়েছে ৷
Published : December 24, 2025 at 3:03 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: দিঘার মুকুটে নয়া পালক ৷ উদ্বোধনের আট মাসের মধ্যেই দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের ভক্তের সংখ্যা 1 কোটি ছাড়ানোর পথে ৷ ইতিমধ্যেই সেই সংখ্যাটা 95 লাখ ৷
রাজ্যবাসীর কাছে এখন দিঘা মানেই সপ্তাহান্তে দু’দণ্ড শান্তির খোঁজে সমুদ্রের পাড়ে ছুটে যাওয়া নয় । দিঘার ঝাউবন, উত্তাল সমুদ্র আর বালুচরে বসে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখা - এতদিন এটাই ছিল দিঘার চেনা ছবি । কিন্তু গত কয়েক মাসে রাজ্যের এই জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রের মানচিত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে । এখন দিঘা মানে আর শুধু সমুদ্রস্নান বা ইলিশ-কাঁকড়া ভাজা নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নবনির্মিত জগন্নাথ দেবের মন্দিরে যাওয়ার প্রবণতা ৷
ওড়িশার পুরীর মন্দিরের আদলে তৈরি এই স্থাপত্য এখন পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু । আর সেই আকর্ষণের জেরেই মাত্র আট মাসের মধ্যে অবিশ্বাস্য নজির গড়তে চলেছে এই মন্দির । কলকাতা জগন্নাথ ধাম ও কালচারাল সেন্টার ট্রাস্টের সদস্য তথা ইসকনের প্রতিনিধি রাধারমণ দাস জানিয়েছেন, দর্শনার্থীর সংখ্যা ইতিমধ্যেই 95 লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং চলতি ডিসেম্বরেই তা এক কোটির ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
চলতি বছরের 30 এপ্রিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাসমারোহে এই মন্দিরের উদ্বোধন করেছিলেন । তারপর অক্ষয় তৃতীয়ায় সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় মন্দিরের দরজা । সেই থেকে দিঘার পর্যটনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে । আগে যেখানে পর্যটকরা মূলত নিছক ভ্রমণের টানেই দিঘায় ভিড় জমাতেন, এখন সেখানে যুক্ত হয়েছে ভক্তিভাব । সমুদ্র দর্শনের পাশাপাশি দেবদর্শনের সুযোগ অনেকেই হাতছাড়া করতে চাইছেন না ৷
ভক্ত সমাগমের এই বিপুল জোয়ারে হাসি ফুটেছে স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে হোটেল মালিক ও টোটো চালকদের মুখে । মন্দিরের টানে যে অতিরিক্ত জনসমাগম হচ্ছে, তার প্রত্যক্ষ ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে দিঘার গ্রামীণ ও শহরতলি অর্থনীতিতে । স্থানীয় ছোট-বড় দোকানপাট, পরিবহণ এবং আতিথেয়তা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করছেন যে, গত আট মাসে তাঁদের রোজগার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ।
সপ্তাহান্তের ছুটি হোক বা উৎসবের দিন - মন্দির চত্বরে তিল ধারণের জায়গা থাকছে না । কলকাতা জগন্নাথ ধাম ও কালচারাল সেন্টার ট্রাস্টের সদস্য তথা ইসকনের প্রতিনিধি রাধারমণ দাস জানিয়েছেন, "মন্দির খোলার পর থেকেই ভক্তদের ভিড় ছিল লক্ষণীয় । বিশেষ করে ছুটির দিনগুলোতে ভিড় সামলানোই দায় হয়ে পড়ে । ডিসেম্বরে পর্যটনের মরশুমে সেই ভিড় আরও বাড়বে ।"
আগত হাজার হাজার ভক্তের জন্য মন্দিরে প্রসাদ ও ভোগের এক এলাহি বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে । সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মোট চারবার ভোগ নিবেদন করা হয় এবং ভক্তদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয় । সাধারণ মানুষের সাধ্যের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন দামের ও পদের মহাপ্রসাদ উপলব্ধ রয়েছে । খিচুড়ি ভোগের থালি পিছু দাম ধার্য করা হয়েছে 100 টাকা । যাঁরা মিষ্টি পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য 50 টাকায় 'মিষ্টি মহাপ্রসাদ' এবং 100 টাকায় 'পেঁড়া মহাপ্রসাদ'-এর ব্যবস্থা রয়েছে । এ ছাড়াও 50 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে 'পুরিভাজি মহাপ্রসাদ'। দুপুরের ও রাতের আহারের জন্যও রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা । দুপুরের সাধারণ মহাপ্রসাদ 100 টাকা এবং বিশেষ থালি 150 টাকায় মিলছে । সন্ধ্যার মহাপ্রসাদও 100 টাকার বিনিময়ে পাওয়া যাচ্ছে । তবে এই প্রসাদ পেতে হলে ভক্তদের নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে আগে থেকে বুকিং করতে হয়, কারণ বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে 500 থেকে 550টি থালিই প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে ।
শুধু দর্শনার্থী সংখ্যায় নয়, মন্দিরের আয়েও রেকর্ডের ইঙ্গিত মিলছে । ভক্তদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন মিলছে দানপাত্রেও । মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, গত সোমবার দানপাত্র খোলার পর দেখা যায়, সেখানে জমা পড়েছে 7 লক্ষ 32 হাজার টাকা । প্রণামী এবং প্রসাদ ও ভোগ বিক্রি থেকে আসা এই অর্থ এখন মন্দিরের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে ।