পুজোর মুখে ডেঙ্গির চোখরাঙানি, পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্যভবনে জরুরি বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী

পুজোর মুখে ডেঙ্গির চোখরাঙানি, পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্যভবনে জরুরি বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী
মঙ্গলবারের এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। ডাকা হয়েছে স্বাস্থ্য, পুর ও নগরোন্নয়ন, সেচ এবং পঞ্চায়েত দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদেরও।
Published : September 1, 2026 at 12:12 AM IST
কলকাতা, 31 অগস্ট: পুজোর মুখে দক্ষিণবঙ্গে ক্রমশ চওড়া হচ্ছে ডেঙ্গির থাবা। রোজই লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। উৎসব শুরুর আগে ডেঙ্গির এই চোখরাঙানিতে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন রাজ্য প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি আর অন্যের হাতে ছাড়তে রাজি নন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মশাবাহিত এই রোগের প্রকোপ রুখতে এবার সরাসরি নিজেই ময়দানে নামলেন তিনি। সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে মঙ্গলবার স্বাস্থ্যভবনে এক জরুরি বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসন সূত্রে খবর, এই বৈঠকেই বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে ডেঙ্গি দমনে ‘মিশন মোড’-এ নামার চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হবে।
রাজ্যে ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে বিগত সরকারের বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। স্বাস্থ্যভবনের বৈঠকের আগে সেই প্রসঙ্গ তুলে পূর্বতন সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। ডেঙ্গি মোকাবিলায় প্রশাসন যে কোনও তথ্য লুকোবে না, তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি চিকিৎসকদেরও আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কড়া বার্তা, "ডেঙ্গি হলে ডেঙ্গি লিখবেন। ডাক্তারদের ডেঙ্গি লিখতে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।" আগের জমানায় ডেঙ্গির প্রকৃত পরিসংখ্যান জনসমক্ষে আনা হত না বলে অভিযোগ তুলে এদিন সুর চড়ান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আগের সরকার সংখ্যা কমাত, রোগ লুকিয়ে রাখত ৷ লুকানোর কী আছে ? যদি ডেঙ্গি থাকে, নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা হবে।"
নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবারের এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। পাশাপাশি তলব করা হয়েছে স্বাস্থ্য, পুর ও নগরোন্নয়ন, সেচ এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদেরও। ডেঙ্গি মোকাবিলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য দফতরের উপর আর নির্ভর করতে চাইছে না রাজ্য। বরং সব ক'টি সংশ্লিষ্ট দফতরকে নিয়ে একযোগে ময়দানে নামার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কলকাতা ও শহরতলির পুর এলাকাগুলিতে ডেঙ্গির জীবাণু ধ্বংস করতে এবং সাফাই অভিযান জোরদার করতে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। সেই কাজে সেচ ও পঞ্চায়েত দফতরকেও যুক্ত করা হয়েছে।
এই মুহূর্তে স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যান রীতিমতো উদ্বেগজনক। গত 22 জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 1 হাজার 946। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে 26 অগস্ট সেই সংখ্যা তিন হাজার ছুঁয়েছে। অর্থাৎ, এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই নতুন করে প্রায় এক হাজারেরও বেশি মানুষ ডেঙ্গির কবলে পড়েছেন। সংক্রমণের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে মূলত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা ৷ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের পাঁচটি জেলায় ডেঙ্গির প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। শুধুমাত্র এই পাঁচ জেলা মিলিয়েই মোট আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় দু'হাজারের গণ্ডি পার করেছে।
এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি মুর্শিদাবাদে। সেখানে ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় 600 জন। কলকাতা এবং উত্তর 24 পরগনায় আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 350 জন করে। পিছিয়ে নেই হাওড়া এবং দক্ষিণ 24 পরগনাও। ওই দুই জেলায় প্রায় 300 জন করে মানুষ ডেঙ্গির শিকার হয়েছেন। উৎসবের আগে ডেঙ্গির এই ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগেই তাই কড়া হাতে ডেঙ্গি দমনে কোমর বাঁধছে প্রশাসন।