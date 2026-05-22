আবাস-মনরেগায় ফের গতি ! জুন থেকেই রাজ্যে শুরু হতে পারে 100 দিনের কাজ

আবাস-মনরেগায় ফের গতি ! জুন থেকেই রাজ্যে শুরু হতে পারে 100 দিনের কাজ
'ডাবল ইঞ্জিন' এর ছোঁয়ায় গ্রামে ফিরছে উন্নয়নের জোয়ার ! আবাস প্রকল্পেও শীঘ্রই রাজ্যজুড়ে শুরু হবে উপভোক্তা চিহ্নিতকরণের সমীক্ষা ।
Published : May 22, 2026 at 2:21 PM IST
কলকাতা, 22 মে: দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের জেরে বছরের পর বছর থমকে থাকা একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অবশেষে গতি ফিরতে চলেছে বাংলায় । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের সমন্বয়ে ফের চালু হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং 100 দিনের কাজের প্রকল্প ।
রাজ্য পঞ্চায়েত দফতর ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে আবাস প্রকল্প পুনরায় চালুর জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদন জানিয়েছে । প্রশাসনিক সূত্রের খবর, কেন্দ্রও পুরনো একাধিক কঠোর শর্ত অনেকটাই শিথিল করেছে । সেই নতুন নিয়ম মেনেই খুব শীঘ্রই রাজ্যজুড়ে শুরু হবে উপভোক্তা চিহ্নিতকরণের সমীক্ষা ।
রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, 100 দিনের কাজের পাশাপাশি আবাস প্রকল্পের সুবিধাও দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে । জেলাস্তরে সমীক্ষার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ।
কেন্দ্রের সংশোধিত নির্দেশিকায় আবাস যোজনার ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বদল আনা হয়েছে । আগে কোনও পরিবারের মাসিক আয় 10 হাজার টাকার বেশি হলে তারা প্রকল্পের সুবিধা পেত না । এখন সেই সীমা বাড়িয়ে 15 হাজার টাকা করা হয়েছে । পাশাপাশি আগে যাঁদের বাড়িতে ফ্রিজ, দু’চাকার গাড়ি, ল্যান্ডলাইন ফোন বা মোটরচালিত নৌকা থাকত, তাঁরাও আবাস যোজনার বাইরে চলে যেতেন । নতুন নিয়মে সেই বাধাও তুলে দেওয়া হয়েছে । ফলে আরও বেশি সংখ্যক গ্রামীণ পরিবার এবার সরকারি অনুদানের আওতায় আসতে পারবেন ।
প্রশাসন সূত্রের খবর, বাংলায় দীর্ঘদিন প্রকল্প বন্ধ থাকায় নতুন পার্মানেন্ট ওয়েটিং লিস্ট বা পিডব্লিউএল তৈরি করা সম্ভব হয়নি । ফলে নতুন করে সমীক্ষা চালিয়ে প্রকৃত উপভোক্তার তালিকা তৈরি করা হবে । প্রথম দফায় কতজনকে বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হবে, তা নির্ভর করবে কেন্দ্রের অনুমোদনের উপর ।
উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আগের তালিকাভুক্ত বহু উপভোক্তার জন্য আবাস নির্মাণের টাকা রাজ্যের কোষাগার থেকেই দিয়েছিল পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার । এবার নতুন প্রশাসনিক সমন্বয়ের ফলে কেন্দ্রীয় অর্থেই ফের প্রকল্প চালু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ।
শুধু আবাস নয়, নতুন করে চালু হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত 100 দিনের কাজের প্রকল্পও । দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গে মনরেগা চালুর নির্দেশ দিয়েছিল । এরপর কেন্দ্র 48 দফা শর্তসাপেক্ষে প্রকল্প চালুর প্রস্তাব পাঠালেও তৎকালীন রাজ্য সরকার তা মানতে অস্বীকার করেছিল । ফলে কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় ।
কিন্তু নতুন সরকার সেই সমস্ত শর্ত মেনে দ্রুত প্রকল্প চালুর প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে খবর । ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনগুলিকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে । নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী জুন মাস থেকেই বাংলায় পুরোদমে শুরু হতে পারে 100 দিনের কাজ । পরবর্তীতে 1 জুলাই থেকে তা কেন্দ্রের নতুন প্রস্তাবিত 'ভিবিজি রামজি' প্রকল্পের আওতায় চলে যেতে পারে বলেও প্রশাসনিক মহলের ইঙ্গিত । একসঙ্গে আবাস যোজনা ও মনরেগা ফের চালু হওয়ার সম্ভাবনায় গ্রামীণ বাংলায় নতুন করে অর্থনৈতিক গতি ফিরবে বলেই মনে করছে প্রশাসন ।