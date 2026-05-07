সরকার বদলে হঠাৎই নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত, নাজেহাল সাধারণ বাসিন্দারা
বিজেপির সরকার শপথ নেবে 9 মে৷ সেদিনের পর পরিস্থিতি কী হয় সেটাই দেখার!
Published : May 7, 2026 at 9:31 PM IST
আসানসোল/দুর্গাপুর, 7 মে: রাজ্যে 15 বছরের ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকারের পতন হয়েছে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। আগামী 9 মে শপথ নেবে নতুন সরকার। কিন্তু এই মধ্যবর্তী সময়ে তৃণমূল পরিচালিত স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা যেমন পুরনিগম, পুরসভা বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোতে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। কার্যত লাটে উঠেছে সরকারি পরিষেবা। নির্বাচিত তৃণমূলের জন প্রতিনিধিরা আসছেন না, পুর বা পঞ্চায়েত কর্মীরাও অনেক ক্ষেত্রে দফতরে যাচ্ছেন না। ফলে সাফাইয়ের কাজ থেকে শুরু করে নিকাশি বা অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ বাসিন্দারা। সবাই এখন তাকিয়ে নতুন সরকার গঠনের দিকে৷ তারপরে কী হয়, এখন সেটাই দেখার!
দুর্গাপুর নগর নিগম
তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার থাকাকালীনই দীর্ঘ প্রায় চার বছর দুর্গাপুর নগর নিগম নির্বাচন হয়নি। প্রশাসক নিয়োগ করে চলছে দুর্গাপুর নগর নিগম। প্রথম দিকে পাঁচজন প্রশাসক এবং পরে মাত্র দু’জন প্রশাসক দিয়ে দুর্গাপুর নগর নিগমের 43টি ওয়ার্ডের নাগরিক পরিষেবা প্রদানের কাজ চলছিল। নাগরিক পরিষেবা নিয়েও বড়সড় কোনও অভিযোগ আসেনি এতদিন। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আবর্জনা পরিষ্কার, নর্দমা পরিস্কার, বাজার এলাকাগুলোতে প্রতিদিন আবর্জনা সংগ্রহ, সব ধরনের নাগরিক পরিষেবা অব্যাহত ছিল। কিন্তু হঠাৎই সরকার পরিবর্তনের কারণে নাগরিক পরিষেবা ব্যহত হচ্ছে বলে অভিযোগ৷
স্থানীয়দের একাংশের দাবি, আবর্জনা পরিচ্ছন্ন করার কাজ অনেক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের মূল রাস্তার পাশে রাখা দুর্গাপুর নগর নিগমের ডাস্টবিনে উপচে পড়ছে আবর্জনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত প্রায় 4-5 দিন ধরে এই আবর্জনা আর পরিষ্কার হয়নি। আগে নিয়মিত পরিচ্ছন্ন হচ্ছিল। এখন দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে পড়েছে বাসিন্দাদের। নিকাশিরও একই হাল। জল সরবরাহ নিয়ে এখনও তেমন অভিযোগ না এলেও, সেই পরিষেবা কতদিন ঠিক থাকে, তা নিয়েই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা।
দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের এক দোকানদার মহেশ প্রসাদ গুপ্তা বলেন, ‘‘চার-পাঁচ দিন হল অর্থাৎ ভোটের ফলাফল বেরোনোর পর থেকে এই ডাস্টবিনগুলো পরিষ্কার হচ্ছে না। অথচ এখানে প্রতিদিন আবর্জনা পড়ছে প্রচুর। দুর্গন্ধে খরিদ্দাররা দাঁড়াতে পারছেন না। আমরা চাই দ্রুত এই অবস্থার পরিবর্তন হোক।’’ স্থানীয় আরেক বাসিন্দা জ্যোতি গুপ্তাও জানালেন একই কথা। তিনি বলেন, ‘‘একদিকে পচা দুর্গন্ধ অন্যদিকে মশার উপদ্রব বেড়েছে৷ ফলে সংক্রমণ রোগের আশঙ্কাও থাকছে৷ এমতাবস্থায় আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করছি যে পানীয় জল ঠিকঠাক আগামিদিনে পাব কি না।’’
জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রশাসক হিসেবে যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁরাও নগর নিগমে আসছেন না। দুর্গাপুর নগর নিগমের সরকারিভাবে নিযুক্ত কর্মীরাও কার্যত দিশেহারা যে তাঁরা এখন কী করবেন? কারণ, ইতিমধ্যেই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বিধানসভার ফলাফল বের হওয়ার পরের দিনেই দুর্গাপুর নগর নিগমের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছিল৷ বিজেপির আরও অভিযোগ, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত দুর্গাপুর নগর নিগমের কমিশনার৷ তাঁকে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়েছে বিজেপি।
দুর্গাপুর নগর নিগমের বর্তমান প্রশাসক অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমরা চাইলেও নগর নিগমে ঢুকতে পারছি না। এর ফলে একদিকে যেমন নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মানুষ, তেমনই বহু মানুষের প্রয়োজনীয় শংসাপত্র আমরা দিতে পারছি না। আমরা অনুরোধ করব, আমাদের যেন বাড়িতে বসে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আমরা বিভিন্ন শংসাপত্র দিতে পারব৷ পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবাও যথাযথ করার চেষ্টা করব।’’
আসানসোল পুরনিগম
তবে দুর্গাপুর নগর নিগমের মতো নাগরিক পরিষেবাহীনতার কোনও খবর আসানসোল পুরনিগম থেকে এখনও পাওয়া যায়নি। সবাই পুরনিগম থেকে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র বা অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা নিয়মিত পাচ্ছে বলেই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, ‘‘সোমবার থেকে জনপ্রতিনিধিরাও যথাযথভাবে পুরনিগমে উপস্থিত থাকবেন। মানুষের সমস্ত রকমের প্রয়োজনে আমরা পাশে আছি।"
আসানসোলের পঞ্চায়েতগুলির অবস্থা
আসানসোল পুরনিগমে অচলাবস্থা তৈরি না হলেও আসানসোল মহকুমার বিভিন্ন পঞ্চায়েত অফিসে কোনও কাজ হচ্ছে না বলেই জানা গিয়েছে। ফলাফল ঘোষণার পরেই সালানপুরের আছড়া পঞ্চায়েতে ভাঙচুর চালানো হয়। এই ঘটনার পরেই একদিকে যেমন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা কেউ গ্রাম পঞ্চায়েতে যাচ্ছেন না, তেমনই পঞ্চায়েতে যে সমস্ত সরকারি কর্মীরা কর্মরত, তাঁরাও ভয়ে বিডিও অফিসে গত দু’দিন ধরে বসছিলেন।
কিন্তু সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েতের কর্মীদের অলিখিত ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 9 তারিখের পর পুনরায় তাঁদের যোগ দিতে বলা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে কোনও সরকারি বিবৃতি পাওয়া যায়নি। একই ভাবে বারাবনি ব্লকেরও পানুরিয়া পঞ্চায়েত সামনে বিজেপির জমায়েত ও বেশ কিছু দুষ্কৃতীদের হুমকিতে বারাবনি ব্লকের পঞ্চায়েত সদস্যরা পঞ্চায়েত অফিস যেতে পারছেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পঞ্চায়েত কর্মী বলেন, ‘‘আমরা ভয়ে বিডিও অফিসে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিন্তু সেখান থেকেও আমাদের বলা হয়েছে, এখন কাজে আসার দরকার নেই।’’
এর ফলে পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট কোনও কাজই এখন হচ্ছে না। ফলে একদিকে নাগরিক পরিষেবা যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তার পাশাপাশি মানুষজন প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাচ্ছেন না। পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আরমান বলেন, ‘‘যেভাবে অরাজকতার সৃষ্টি করেছে বিজেপি, তাতে পঞ্চায়েত অফিস খোলা এখন ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনপ্রতিনিধিরা তো যাচ্ছেনই না। উপরন্ত কর্মীরাও ভয়ে কাজ করতে যাচ্ছেন না। আমরা চেষ্টা করছি কীভাবে মানুষের পাশে থাকা যায় ও মানুষের কাজ করা যায়।’’