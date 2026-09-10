ইনস্টাগ্রামে বিদেশে পড়াশোনা-চাকরির টোপ ! কলকাতায় ডেকে অপহরণ, হোটেল থেকে উদ্ধার ছাত্রী

ইনস্টাগ্রামে বিদেশে পড়াশোনা-চাকরির টোপ ! কলকাতায় ডেকে অপহরণ, হোটেল থেকে উদ্ধার ছাত্রী
Class 11 student kidnapped ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে প্রথমে ওই ছাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযুক্তেরা। কিছু দিন ধরে কথাবার্তায় তার আস্থা অর্জনের চেষ্টা করা হয় ।
Published : September 10, 2026 at 7:07 PM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ । তারপর সেখানেই চাকরি । সমাজমাধ্যমে এমনই 'স্বপ্নের' প্রস্তাব দিয়ে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ । সেই প্রলোভনে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের ওই কিশোরী ।
অভিযোগ, পরিকল্পনা করে তাকে কলকাতায় ডেকে এনে নিউ মার্কেট থানা এলাকার একটি হোটেলে আটকে রাখা হয় । এরপরেই পরিবারের কাছে ফোন করে চাওয়া হয় তিন লক্ষ টাকা মুক্তিপণ । টাকা না দিলে মেয়েকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে পরিবারের অভিযোগ । পুলিশের এক শীর্ষকর্তা বলেন, বুধবার রাতে ওই হোটেল থেকেই ছাত্রীকে উদ্ধার করে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ । তবে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি । অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে প্রথমে ওই ছাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযুক্তেরা । বেশ কিছুদিন ধরে কথাবার্তার মাধ্যমে তার আস্থা অর্জনের চেষ্টা করা হয় । তারপর দেওয়া হয় বিদেশে পড়াশোনা এবং চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রস্তাব । সেই টোপেই 7 সেপ্টেম্বর স্কুলে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয় শঙ্করহাটি-2 এলাকার ওই ছাত্রী । কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও সে বাড়ি না ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে পরিবার ।
পরিবারের দাবি, বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় আধার কার্ড-সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নথি সঙ্গে নিয়েছিল ওই ছাত্রী । পরে তদন্তে জানা যায়, কলকাতায় আসার জন্য স্থানীয় কয়েক জন বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল সে । বাসে ধর্মতলায় পৌঁছয় কিশোরী । পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, সেখান থেকেই তাকে নিউ মার্কেট থানা এলাকার একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় । ওই হোটেলে অভিযুক্তেরা আগে থেকেই ঘর ভাড়া করে রেখেছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারীদের অনুমান, কলকাতায় পৌঁছনোর পরেই বদলে যায় পরিস্থিতি । বিদেশে পড়াশোনা কিংবা চাকরির প্রতিশ্রুতি যে আদতে একটি ফাঁদ ছিল, তখনই তা স্পষ্ট হয়ে থাকতে পারে । অভিযোগ, হোটেলের ঘরে ওই ছাত্রীকে আটকে রাখা হয় । পরে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিন লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে অভিযুক্তেরা । টাকা না দিলে মেয়েকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ পরিবারের ।
মেয়ের কোনও খোঁজ না পেয়ে জগৎবল্লভপুর থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে পরিবার । তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমেই ছাত্রীর মোবাইল ফোন, সমাজমাধ্যমে যোগাযোগ এবং শেষবার কার সঙ্গে কথা হয়েছিল, সেই তথ্য খতিয়ে দেখতে শুরু করে । ইনস্টাগ্রামে অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তার সূত্র ধরে তদন্ত এগোয় । ফোন নম্বর এবং অন্যান্য ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ করে কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকার হোটেলটির সন্ধান পান তদন্তকারীরা ।
এরপরেই বুধবার রাতে ওই হোটেলে অভিযান চালানো হয় । সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয় ছাত্রীকে । উদ্ধারের পরে তার শারীরিক ও মানসিক পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কী ভাবে তাকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে কারা ছিল এবং গত কয়েক দিন ঠিক কী ঘটেছিল, ছাত্রীর কাছ থেকে সেই তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।
পুরো ঘটনার পিছনে একটি সংগঠিত সাইবার অপরাধী চক্র রয়েছে কি না, এখন সেটাই তদন্তের অন্যতম প্রধান প্রশ্ন । তদন্তকারীদের অনুমান, প্রথমে সমাজমাধ্যমে যোগাযোগ তৈরি, তারপর বিশ্বাস অর্জন, বিদেশে পড়াশোনা বা চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় ডেকে আনা এবং শেষে পরিবারের কাছে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ চাওয়া- পুরো ঘটনাটি পরিকল্পিত হতে পারে ।
অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট, সংশ্লিষ্ট ফোন নম্বর, কল রেকর্ড এবং হোটেলের নথি পরীক্ষা করা হচ্ছে । হোটেলে কারা ঢুকেছিল বা বেরিয়েছিল, সিসিটিভিতে তাদের ছবি ধরা পড়েছে কি না, সেসব খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । মুক্তিপণ চাওয়ার জন্য যে ফোন বা নম্বর ব্যবহার করা হয়েছিল, তার সূত্র ধরে চক্রের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা চলছে । তবে, এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ ।
এই ঘটনায় ফের সামনে এল সমাজমাধ্যমে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের ঝুঁকি । বিশেষ করে অল্পবয়সিদের বিদেশে পড়াশোনা, চাকরি বা দ্রুত সাফল্যের প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলার প্রবণতা নিয়ে তদন্তকারীদের সতর্কতা আরও বাড়ছে । জগৎবল্লভপুরের এই ঘটনায় সেই প্রলোভনই শেষ পর্যন্ত অপহরণের ফাঁদে পরিণত হয়েছিল কি না, এখন তারই উত্তর খুঁজছে পুলিশ ।