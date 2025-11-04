250-র বেশি কর্মী ব্যস্ত SIR-এ, পরিষেবা স্বাভাবিক রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ কেএমসি-র
Published : November 4, 2025 at 1:47 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: দেশের একাধিক রাজ্যের মতোই রাজ্যেও আজ থেকে বাড়ি বাড়ি এসআইআর-এর ফর্ম বিলি শুরু হয়েছে । আর সেই কাজেই বিএলও হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন সরকারি কর্মীরা । কলকাতা পুরনিগম থেকে এই কাজে প্রায় 250 কর্মী যুক্ত হয়েছেন । টানা দেড়-দুই মাস যাবৎ এত কর্মী কমিশনের এই কাজে যুক্ত থাকার জেরে, পুরনিগম কতটা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সব অংশে পরিষেবা দিয়ে উঠতে পারবে, সেই নিয়ে আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ ।
কলকাতা পুরনিগমে শূন্যপদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান । হাজার হাজার স্থায়ী পদ শূন্য । কোনও মতে অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক কর্মী দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে । এখন যে পরিমাণ কর্মী আছে, এমনিতেই তাঁদের মাথার উপর বিপুল কাজের চাপ । আর সেই পরিস্থিতিতে মাসখানেকেরও বেশি সময় কর্মীদের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এসআইআর প্রক্রিয়াতে যুক্ত হতে হচ্ছে । এই কাজে বিএলও-দের বাড়ি বাড়ি নাগরিকের কাছে আবেদনপত্র নিয়ে গিয়ে সেগুলি বুঝিয়ে পূরণ করতে হবে । তার পরবর্তী সময়ে বেশকিছু কাজকর্ম থাকছে । আবেদন পত্র দিয়ে আসা, জমা নেওয়া সবটাই তাঁদের করতে হবে । এই পরিস্থিতিতে কাজটা করতে গেলে অনেকটাই সময় লাগবে । তাই পুরনিগমের যে কর্মী যে বিভাগে কাজ করেন, সেই কাজ তাঁরা করে উঠতে পারবেন না । এই সমস্ত নিয়ে কমিশনে অভিযোগও করা হয়েছে । তবে পরিস্থিতি যা, তাতে পুরনিগমের কাজ করতে না-পারলেও চলবে, তবে এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজকর্ম করতেই হবে ।
কলকাতা পুরনিগমে কর মূল্যায়ন থেকে, বিল্ডিং, রাস্তা, বস্তি, আলো, শিক্ষা সব বিভাগেই অগুনতি শূন্যপদ থাকায় যাঁরা কাজ করেন তাঁদের মাথায় নিজেদের কাজের চাপ প্রচুর থাকে ৷ কর্মীর অভাবে একজন কর্মীকে একাধিক কর্মীর কাজ করতে হয় । সেখানে দাঁড়িয়ে এসআইআর প্রক্রিয়াতে কমবেশি 250 জন কর্মী চলে যাওয়ায় রীতিমতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিষেবা প্রদান করা ।
এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "কর্মীদের এসআইআর-এর কাজে যেতে হয়েছে । কিন্তু তাঁদের ওই কাজ অতিরিক্ত । অর্থাৎ পুরনিগমের কাজ করতে হবে, তার পাশাপাশি ওই কাজ । কিন্তু বাস্তবে একজন মানুষের ক্ষেত্রে সেটা করা সম্ভব নয় । কমিশনের কাজ করতে হলে তাঁরা পুরনিগমের কাজ করতে পারবেন না । ফলে লোকবলের অভাব আগেই ছিল, এবার সেটার প্রভাব বিভিন্ন বিভাগে বোঝা যাবে । এখন বড় চ্যালেঞ্জ হল সব ধরনের পুর পরিষেবা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বজায় রাখা ।"
উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে পুরনিগমের এমন অনেক বিভাগ আছে, যেখানে এক একজন কর্মীকে একটির বদলে তিন-চারটে ওয়ার্ডের পরিষেবার নজরদারি করতে হয় । অনেক আধিকারিক একাধিক বোরোর দায়িত্বে অর্থাৎ এক একটি বোরোতে গড়ে 10টি ওয়ার্ড হলে বিরাট অংশের জায়গা তাঁদের আওতাধীন । এই অবস্থায় এসআইআর-এর কাজে গেলে পরিষেবা বিপর্যস্ত হওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই বলেই মনে করেন অধিকাংশ আধিকারিক ৷