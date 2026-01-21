SIR আতঙ্কে বাবার মৃত্যু ! দেহ বাড়িতে শায়িত রেখে শুনানিতে 2 ছেলে-সহ গোটা পরিবার

SIR আতঙ্কে বাবার মৃত্যু ! দেহ বাড়িতে শায়িত রেখে শুনানিতে 2 ছেলে-সহ গোটা পরিবার
বৃদ্ধের মৃত্যুর জন্য এসআইআর আতঙ্ক দায়ী বলে অভিযোগ পরিবারের ৷ মঙ্গলবার মাঝরাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি ৷
Published : January 21, 2026 at 7:57 PM IST
হাড়োয়া, 21 জানুয়ারি: মৃত বাবাকে বাড়িতে রেখেই এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দিলেন দুই ছেলে-সহ গোটা পরিবার ৷ এমনই ঘটনা সামনে এল উত্তর 24 পরগনার হাড়োয়াতে ৷ এমনকি পরিবারের অভিযোগ, 65 বছরের সহর আলি মণ্ডলের মৃত্যুর পিছনেও এসআইআর শুনানির আতঙ্ক দায়ী ৷ লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির কারণে পরিবারের পাঁচ সদস্যকে এসআইআর শুনানিতে তলব করায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন সহর আলি ৷
আর এই ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে হাড়োয়ার পূর্ব মাদারতলা গ্রামে ৷ জানা গিয়েছে, হাড়োয়ার গোপালপুর 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন সহর আলি ৷ সম্প্রতি তাঁর দুই ছেলে, দুই পুত্রবধূ এবং আরও এক সদস্যকে এসআইআর শুনানির নোটিশ পাঠানো হয় ৷ অভিযোগ, সেই নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই আতঙ্কে ভুগছিলেন ওই বৃদ্ধ ৷
ভোটার লিস্টে দুই ছেলে-সহ পরিবারের বাকি সদস্যদের নাম থাকবে তো ? পরিবার নিয়ে বসবাস করতে গিয়ে কোনও সমস্যার মুখে পড়তে হবে না-তো ? এমন নানা প্রশ্ন তাঁর মাথায় ঘুরছিল ৷ পরিবারের দাবি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন সহর আলি ৷ কীভাবে ছেলে-সহ বউমাদের ভোটার লিস্টে নাম থাকবে, তা নিয়ে প্রতিনিয়ত তিনি দুঃশ্চিন্তা করতেন ৷ বুধবারই তাঁদের পাঁচজনের শুনানি হাজিরার দিন ছিল ৷ আর তার আগে, মঙ্গলবার রাতে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন সহর আলি মণ্ডল ৷
পরিবারের দাবি, ভোটার লিস্টে নাম থাকবে কি না, সেই 'আতঙ্কে' হৃদরোগে আক্রান্ত হন বৃদ্ধ ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই বাড়িতে মৃত্যু হয় তাঁর ৷ তাই সহর আলির মৃত্যুর জন্য এসআইআর আতঙ্ককে দায়ী করছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা ৷
কিন্তু, মৃত বাবার দেহ বাড়িতে থাকলেও শোকের মাঝেই বুধবার নির্ধারিত সময়ে শুনানিতে হাজিরা দিতে গিয়েছিলেন দুই ছেলে, তাঁদের স্ত্রী-সহ পাঁচ জন ৷ পরিবারের দাবি, শুনানিতে না-গেলে সমস্যা হতে পারে, সেই আশঙ্কাতেই দেহ বাড়িতে রেখে এসআইআর শুনানি-কেন্দ্রে নথিপত্র নিয়ে হাজিরা দেন সকলে ৷ শুনানি থেকে বাড়িতে ফিরে, তাঁরা সহর আলি মণ্ডলের দেহের কবর দেন ৷
এই বিষয়ে ফিরোজ মণ্ডল নামে নিহতের এক প্রতিবেশী বলেন, "পরিবারের পাঁচ জনকে শুনানির নোটিশ পাঠানোয়, সহর আলি ভয়ে-ভয়ে থাকতেন ৷ আমরা ওঁকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি ৷ বলতাম এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই ৷ প্রশাসন কোনও না-কোনও ব্যবস্থা করবে ৷ কিন্তু, তারপরেও আতঙ্ক পিছু ছাড়েনি ৷ নির্বাচন কমিশন মৃত্যুর খেলা খেলছে ৷ এখন তো মনে হচ্ছে কমিশন পুরোপুরি দালালি করছে বিজেপির ৷ অবিলম্বে এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ হোক ৷ নইলে আন্দোলনে নামতে হবে ৷ নির্বাচন কমিশনের উপর আমাদের কোনও ভরসা নেই ৷ তারা যা শুরু করেছে, তাতে মানুষের বিপদ আরও বাড়ছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "বাবার মৃতদেহ রেখেই বুধবার শুনানিতে গিয়েছেন সহর আলির দুই ছেলে ৷ এছাড়া তো উপায় নেই ৷ ভোটার লিস্টে তাঁদের নাম তুলবে হবে তো ৷ নইলে যে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি সিদ্ধান্ত মানুষের হয়রানি আরও বাড়াচ্ছে ৷"
অন্যদিকে, এই মৃত্যুর খবর পেয়ে বুধবার দুপুরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিবারকে সমবেদনা জানান তৃণমূলের বসিরহাট উত্তর বিধানসভার চেয়ারম্যান এটিএম আবদুল্লা (রনি) এবং হাড়োয়া ব্লকের তৃণমূল সভাপতি সফিক আহমেদ ৷ পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেন শাসকদলের নেতারা ৷
এ নিয়ে সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেছে শাসকদল তৃণমূল ৷ পাল্টা, তৃণমূলের বিরুদ্ধে সহর আলি মণ্ডলের মৃত্যুকে হাতিয়ার করে কমিশনকে বদনাম করার অভিযোগ তুলেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ৷ বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ আর এই রাজনৈতিক চাপানউতোরে সরগরম হয়ে উঠেছে হাড়োয়া বিধানসভা এলাকা ৷
এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা এটিএম আবদুল্লা ওরফে রনি বলেন, "এসআইআরের নামে প্রহসন চলছে ৷ বিজেপির মদতে নির্বাচন কমিশন বাংলার মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে ৷ মানুষের ভোগান্তি দিনে-দিনে বাড়ছে ৷ তার জেরে আতঙ্কিত হয়ে প্রাণ যাচ্ছে বহু মানুষের ৷ এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশন যা করছে, তা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে ৷ আমাদের একটাই কথা, কত মানুষের মৃত্যু হলে কমিশনের শান্তি হবে ৷"
পাল্টা, এ নিয়ে শাসক শিবিরকে জবাব দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ এই বিষয়ে বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, "এসআইআর আতঙ্ক কিছু আছে বলে আমার জানা নেই ৷ আসলে এসব তৃণমূলের তৈরি করা একটি রোগ ৷ তারা মানুষের মধ্যে 'আতঙ্ক' ও 'বিভ্রান্তি' ছড়ানোর চেষ্টা করছে ৷ তারা বুঝতে পারছে পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে ৷ তাই, নিজেদের দোষ ঢাকতে এসআইআর নিয়ে লাফালাফি করছে ৷ এসব করে কোনও লাভ নেই ৷ ছাব্বিশের ভোটে শাসকদলের বিদায় নিশ্চিত ৷ বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে প্রস্তুত বাংলার জনগণ ৷"