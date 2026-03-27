ভোটের আগে কলকাতায় বেনজির নিরাপত্তা, প্রতি বিধানসভায় 9 নাকা চেকপোস্ট

ভোটের আগে কলকাতায় বেনজির নিরাপত্তা, প্রতি বিধানসভায় 9 নাকা চেকপোস্ট
Published : March 27, 2026 at 4:15 PM IST
কলকাতা, 27 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে শহরজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে বড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন । কলকাতা পুলিশের প্রতিটি থানায় অতিরিক্ত নাকা চেকপোস্ট বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সেই মতো বাড়তি চেকপোস্ট বসানোর কাজ শুরু করেছে লালবাজার ৷
তিনগুণ বাড়ছে চেকপোস্ট
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগের নির্বাচনের তুলনায় এবার চেকপোস্টের সংখ্যা তিনগুণ বাড়ানো হচ্ছে । আগে যেখানে প্রতি বিধানসভা এলাকায় তিনটি করে চেকপোস্ট ছিল, সেখানে এবার প্রতিটি কেন্দ্রে অন্তত নয়টি করে নাকা চেকপোস্ট তৈরি করা হবে ।
পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, "কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী শহরজুড়ে টহলদারি আরও জোরদার করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন যানবাহনে কড়া নজরদারি চালানো হবে । এই কাজে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হবে ।" প্রতিটি নাকা চেকপোস্ট তৈরি করা হবে ব্যস্ত রাস্তায়, যেখানে সারাদিন ধরে যান চলাচল করে । সেখানে স্পষ্টভাবে 'নাকা চেকপোস্ট' লেখা ব্যানার থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট থানার নজরদারি ব্যবস্থার আওতায় পুরো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হবে ।
কারা থাকবেন বিশেষ তল্লাশি দলে
প্রতিটি চেকপোস্ট পরিচালনা করবে একটি বিশেষ নজরদারি দল । লালবাজার সূত্রের খবর, দলের নেতৃত্বে থাকবেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট ৷ আর দলে থাকবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর অন্তত চারজন জওয়ান, কলকাতা পুলিশের এক সহকারী আধিকারিক ও দু'জন কনস্টেবল ৷ সমস্ত তল্লাশি ও নজরদারির কাজ ভিডিয়োতে নথিভুক্ত করা হবে ৷ তল্লাশির সময় মূলত বেআইনি নগদ টাকা, অস্ত্র ও মদের উপর বিশেষ নজর রাখা হবে ।
এছাড়াও প্রতিদিনের তল্লাশি ও নজরদারির রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে জমা দিতে হবে । এর ফলে নির্বাচনী খরচ ও বেআইনি কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখা সম্ভব হবে বলে মনে করছে প্রশাসন । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন থানায় এই নজরদারি দলগুলি পালা করে কাজ শুরু করেছে । আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্যরা শহরে পৌঁছালে এই নজরদারি দিনরাত চলবে । বিশেষ করে বিধানসভা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে ।
লক্ষ্য শান্তিপূর্ণ নির্বাচন
কলকাতা পুলিশের সমস্ত আধিকারিকদের এই নতুন ব্যবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । থানাগুলিকেও বলা হয়েছে, যাতে তারা নজরদারি দলগুলিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরিকাঠামো দেয় ।
পুলিশের এক কর্তার কথায়, "আমাদের প্রধান লক্ষ্য শহরে শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা । কোনওরকম অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না ।"
ভোটের আগে এই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ বাড়বে বলেই মনে করছে প্রশাসন ।