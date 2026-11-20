4 ডিসেম্বর থেকে শুরু বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন, আসছে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ বিল
wb Assembly winter session: প্রায় 10 দিন ধরে চলতে পারে এই অধিবেশন। বছরের শেষ লগ্নে এই অধিবেশনে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ বিলও পেশ করতে চলেছে রাজ্য সরকার।
Published : November 20, 2026 at 9:33 AM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: বছর শেষের আগেই ফের সরগরম রাজ্য রাজনীতি ! আগামী 4 ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। বিধানসভা সচিবালয় সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। প্রায় 10 দিন ধরে চলতে পারে এই অধিবেশন। একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। ফলে আসন্ন এই অধিবেশনকে ঘিরে এখন থেকেই চড়ছে রাজনৈতিক পারদ।
চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। নতুন সরকার গঠনের পর গত 15 মে বসেছিল বিধানসভার প্রথম অধিবেশন। এরপর থেকে ধাপে ধাপে আরও কয়েকটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই এবার বছরের শেষ অধিবেশন বসতে চলেছে আগামী 4 ডিসেম্বর। বিধানসভা সচিবালয়ের আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই অধিবেশন পরিচালনার প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন বলে খবর।
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এবারের শীতকালীন অধিবেশনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে শাসক শিবির। সরকারের একের পর এক নতুন নীতি এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে আইনি রূপ দিতে বেশ কয়েকটি বিল এই অধিবেশনে আনা হতে পারে। কোন কোন দফতরের বিল পেশ করা হবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই নবান্ন ও বিধানসভার অন্দরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। সরকারি মহলের ধারণা, প্রশাসনিক কাজে গতি আনতেই বছর শেষের এই অধিবেশনকে কাজে লাগাতে চাইছে রাজ্য সরকার।
শুধু সরকারি বিল পেশই নয়, অধিবেশনে রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের কাজকর্ম নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত একাধিক জ্বলন্ত ইস্যুও উঠে আসতে পারে বিধানসভায়। প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে শুরু করে জিরো আওয়ার কিংবা মুলতুবি প্রস্তাব—সব ক্ষেত্রেই শাসক ও বিরোধী বিধায়কদের মধ্যে তপ্ত বাক্যবিনিময়ের যথেষ্ট অবকাশ থাকছে।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, বছরের শেষ এই অধিবেশন শাসক এবং বিরোধী—দুই শিবিরের কাছেই অগ্নিপরীক্ষার সমান। একদিকে সরকার পক্ষ যেমন নিজেদের উন্নয়নমূলক নীতি এবং প্রশাসনিক সাফল্য বিধানসভার ফ্লোরে তুলে ধরতে চাইবে, তেমনই অন্যদিকে সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হওয়ার সুযোগ খুঁজবে বিরোধী শিবির। সবমিলিয়ে দশ দিনের এই শীতকালীন অধিবেশনে বিধানসভার অন্দরে যে টানটান উত্তেজনা বজায় থাকবে, তা বলাই বাহুল্য।