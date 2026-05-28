সরকারি বাস-কর্মীর অভাবে অনেক রুটেই বন্ধ পরিষেবা ! সত্যিই কি ফ্রি সার্ভিসের সুফল পাবেন মহিলারা
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে মহিলাদের আবেদন, বন্ধ থাকা রুটে ফের সরকারি বাস চালু করে যথার্থ সুবিধে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক ৷
Published : May 28, 2026 at 5:30 PM IST
মালদা, 28 মে: জুন মাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বিনা পয়সায় সরকারি বাসে ভ্রমণ করতে পারবেন মহিলারা ৷ অবশ্য সরকারি এই সুবিধে নিতে গেলে তাঁদের স্মার্ট কার্ড থাকতে হবে ৷ বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের এহেন সিদ্ধান্তে ভীষণ খুশি মালদা জেলার প্রমিলারা ৷ বিশেষ করে যাঁদের প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করতে হয় ৷ কিন্তু সরকারি এই সিদ্ধান্তে প্রশ্ন উঠেছে অন্য জায়গায় ৷
বিদায়ী তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের আমলে জেলায় সরকারি পরিবহণ পরিষেবা তলানিতে এসে ঠেকেছে ৷ পর্যাপ্ত যান ও কর্মীর অভাবে বিভিন্ন রুটে বাস পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ এখনও সেসব রুটে সরকারি বাস পরিষেবা চালু হয়নি ৷ শুধু স্থানীয় রুটই নয়, এই মহূর্তে মালদা থেকে কলকাতা যাওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার কোনও বাস নেই ৷ ফলে জেলাবাসীর দাবি, দ্রুত উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার পরিকাঠামোর উন্নতি করা হোক ৷
এনবিএসটিসি বাস পরিষেবা
একসময় মালদা শহর থেকে গোটা জেলায় এনবিএসটিসির নেটওয়ার্ক খুব ভালো ছিল ৷ দিনের একাধিক সময়ে বিভিন্ন রুটের সরকারি বাস পরিষেবা পেতেন জেলার বাসিন্দারা ৷ প্রতিদিন মালদা ডিপো থেকে কলকাতা যাতায়াত করত পাঁচটি সরকারি বাস ৷ শুধু কলকাতা নয়, মালদা থেকে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় সরকারি বাস চালু ছিল ৷ সরকারি বাস চলত দুর্গাপুর, আসানসোল, সিউড়ি, বসিরহাট, বনগাঁ, পুরুলিয়া, মুকুটমণিপুর, বাঁকুড়া, চুঁচুড়া-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক রুটেও ৷ কিন্তু 2011 সালের পর থেকেই সেসব রুট থেকে বাস তুলে নেওয়া শুরু হয় ৷
বর্তমানে মালদা শহর থেকে বামনগোলা, হবিবপুর, পুরাতন মালদা, কালিয়াচক 2, রতুয়া 1 ও 2, হরিশ্চন্দ্রপুর 1 ও 2 ব্লকে কোনও সরকারি বাস চলাচল করে না ৷ ফলে এসব রুটে চাকরিজীবীদের বেসরকারি বাসের উপরেই নির্ভর করে থাকতে হয় ৷ এঁদের মধ্যে অনেক মহিলাও রয়েছেন ৷ রয়েছেন অনেক ছাত্রী ৷ যাঁরা প্রতিদিন দূরবর্তী স্কুল কিংবা কলেজে যাতায়াত করেন ৷ তাঁরা এসব রুটে দ্রুত সরকারি বাস পরিষেবা চালুর দাবি জানাচ্ছেন ৷
সরকারি বাস কর্মীর অভাব
উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার মালদা ডিপো সূত্রে জানা যাচ্ছে, 2011-12 সালে এই ডিপোয় ছিল 53টি বাস ৷ কিন্তু ধীরে ধীরে বাসের সংখ্যা কমতে শুরু করে ৷ বর্তমানে ডিপোয় রয়েছে মাত্র 30টি বাস ৷ একসময় এই ডিপোয় স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী ছিলেন 300 জনেরও বেশি ৷ বর্তমানে ডিপোয় কর্মী সংখ্যা মাত্র 137 জন ৷ যাঁদের মধ্যে মাত্র 11 জন স্থায়ী কর্মী ৷ সদ্য বিদায় নেওয়া রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার জন্য গুটিকয়েক ভলভো বাস বরাদ্দ করেছিল ৷ তার কোনওটাই অবশ্য মালদা ডিপোর জন্য ছিল না ৷ কিন্তু যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলিরও এখন বেহাল দশা ৷ যেখানে বহুমূল্য ভলভো বাসেরই এই দশা, সেখানে সাধারণ বাসের রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে হয়েছে তা বোঝাই যায় ৷
উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার মালদা ডিপো ইনচার্জ মলয় কর্মকার বলেন, "এনবিএসটিসি নিয়ে সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেভাবেই কাজ হবে ৷ এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে সমস্যার বিষয় কর্মী ও বাসের অভাব ৷ এর কারণেই অনেক পকেট রুট এবং আন্তঃজেলা রুটের বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ এখন মাত্র 30টি বাস চলছে ৷ তার মধ্যে অনেক বাসই বেশ পুরনো ৷ আমরা পুরো বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রেখেছি ৷ বাস ও কর্মীর সংখ্যা বাড়লে সব রুটে আমরা আবারও বাস চালাতে পারব ৷"
মহিলারা কী চাইছেন ?
মালদা শহরের বাসিন্দা আগমনী দাস ৷ পেশায় শিক্ষিকা ৷ প্রতিদিন বাসে চেপে কর্মস্থলে পৌঁছোতে হয় ৷ তাঁর কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগামী 1 জুন থেকে রাজ্যে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি বাস পরিষেবার কথা ঘোষণা করেছেন ৷ তাঁর এই সিদ্ধান্তে আমরা মহিলারা ভীষণ উপকৃত হতে চলেছি ৷ কিন্তু মালদার অনেক পকেট রুটে সরকারি বাস পরিষেবা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে ৷ এর ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে মালদা শহরে আসা রোগী ও তাঁদের পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা এই সুবিধে পাবেন না ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন, এসব বন্ধ থাকা রুটে ফের সরকারি বাস চালু করে মহিলাদের যথার্থ সুবিধে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক ৷"
আরেক সরকারি কর্মী মোনালিসা পোদ্দারের একই কথা ৷ তিনি বলেন, "মহিলাদের জন্য ফ্রি সরকারি বাস পরিষেবা চালু করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অনেক ধন্যবাদ ৷ এই সুবিধে আগে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছিল ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ছিল না ৷ কিন্তু মালদার অনেক পকেট রুটে সরকারি বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে ৷ ফলে সেসব এলাকার মহিলারা সরকারি এই সুবিধে পাবেন না ৷ অথচ প্রতিদিন অনেক রোগী, স্কুল-কলেজের ছাত্রী বাসে চেপে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছোন ৷ তাই বন্ধ থাকা রুটগুলিতে ফের সরকারি বাস পরিষেবা চালু হলে এঁরাও সরকারি এই সুবিধে ভোগ করতে পারবেন ৷"
বিজেপি বিধায়কের আবেদন
বিষয়টি নিয়ে হবিবপুরের বিজেপি বিধায়ক জয়েল মুর্মুর বক্তব্য, "2011 সালের আগে পর্যন্ত মালদা ডিপো লাভের মুখ দেখত ৷ তারপরেও তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের আমলে জেলার বিভিন্ন রুট থেকে সরকারি বাস তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ এজেন্সির মাধ্যমে সরকারি বাস চালানো হচ্ছিল ৷ রাজ্যের ক্ষমতায় বিজেপির সরকার আসার পরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের কথা ঘোষণা করেছেন ৷ তবে যেহেতু বর্তমানে জেলার অনেক রুটে সরকারি বাস বন্ধ রয়েছে তাই সরকারের কাছে আমার আবেদন, জেলার বন্ধ থাকা রুটগুলি আবার মানুষের স্বার্থে চালু করা হোক ৷ তাতে সর্বস্তরের মহিলারা সরকারি সহায়তার সুবিধে নিতে পারবেন ৷"