শিল্পের জন্য জমি দিয়েও মেলেনি চাকরি-শেয়ার, এবারের ভোট কি কাটাতে পারবে শালবনির আঁধার

শিল্পের জন্য জমি দিয়েও মেলেনি চাকরি-শেয়ার, এবারের ভোট কি কাটাতে পারবে শালবনির আঁধার
পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি৷ ইস্পাত কারখানার জন্য জমি নেওয়া হয়৷ করা হয় সিমেন্ট কারখানা৷ কী পরিস্থিতি সেখানে? কী বলছেন জমিদাতারা? মনোজিৎ দাস ও সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন৷
Published : April 22, 2026 at 5:15 PM IST
শালবনি (পশ্চিম মেদিনীপুর), 22 এপ্রিল: ‘কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ’ - এই স্লোগান তুলে 2006 সাল ও তার পরবর্তী সময়ে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার শিল্পায়নের জন্য ঝাঁপিয়েছিল৷ নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য৷ সেই সময় শিল্প সম্ভাবনা তৈরি হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে৷ ইস্পাত কারখানা তৈরি করা হবে বলে সরকারি তরফে শুরু হয় জমি অধিগ্রহণ৷
শালবনির মানুষ বিঘা বিঘা জমি দিতে শুরু করেন শিল্পের জন্য৷ সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য জমি সংক্রান্ত কমিটিও তৈরি হয়। এলাকার মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন দিনবদলের। কথা ছিল জমিদাতারা পাবেন টাকা। পাবেন চাকরি। এলাকার পরিকাঠামো উন্নত হবে। 17-18 বছর অতিক্রান্ত। তার পরও শালবনির বাসিন্দাদের আঁধার ঘোচেনি এখনও৷
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শিল্পায়নের উদ্যোগ বেলাইন হয়ে যায় জমিরক্ষা কমিটিগুলির আন্দোলনের জেরে৷ যে আন্দোলনগুলি সংগঠিত হওয়ার পর বড় আকার ধারণ করে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে৷ হুগলির সিঙ্গুরে কারাখানা তৈরির কাজ শুরু করার পরও রাজ্য ছাড়ে টাটা গোষ্ঠী৷ পরে আদালত জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াকেই বেআইনি বলে নির্দেশ দেয়৷ এই নিয়ে আইনি লড়াই সরকার ও টাটা গোষ্ঠীর মধ্যে এখনও চলছে৷
সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে বামেদের শিল্পায়নের গাড়িকে আটকে দিয়ে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের কাণ্ডারি হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ 2011 সালে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন৷ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মতো শালবনির শিল্প-সম্ভাবনাও সেই প্রশ্নের মুখে ছিল৷ সিঙ্গুরে শিল্পের স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হলেও শালবনিতে হয়েছে৷ মমতার আমলেই সেখানে তৈরি হয়েছে সিমেন্ট কারখানা৷ যদিও জমি নেওয়া হয়েছিল ইস্পাত কারখানার জন্য৷
সেই কারখানাও যে শালবনির পরিস্থিতির বদল ঘটাতে পারেনি, তা স্পষ্ট হয়েছে কয়েকজন জমিদাতার সঙ্গে কথা বলে৷ জমিদাতা মনোজিৎ মাহাতো বলছেন, ‘‘কিছু জমিদাতা কাজ পেয়েছেন৷ সব অস্থায়ী। স্থায়ী চাকরি পাননি। 10-11 হাজার টাকা মাত্র মাসিক বেতন। নিজেই পাঁচ একর জমি দিয়েছি। আজ পর্যন্ত কোনও কাজ দেয়নি। কাজ চাইতে গেলে বলে পাঁচ আমাদের ভাইবোনের মধ্যে একজনের কাজ জুটবে। যাঁদের কাজ দিয়েছে, তাঁদের স্থায়ী করা দরকার। যাঁদের কাজ দেয়নি দিতে হবে। কাজ না দিতে ভাতা দেওয়ার কথা ছিল সেটাও মেলেনি।’’
সীতারাম মাহাতোও জমি দিয়েছিলেন কারখানার জন্য৷ তিনি বলেন, ‘‘তখন জমি নেওয়া হলেও আর কিছুই হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পর সিমেন্ট কারখানা হয়। সেখানে অস্থায়ী কিছু লোক নিয়েছে। চার একর জমি দিয়েছি। বলছে একজনের চাকরি হবে। জমিটা চাষ করে খেত একাধিক লোক। জমি গিয়েছে, চাকরি মেলেনি। সংসার চলে কোনোমতে জোগাড়ের কাজে।’’ আরেকজন জমিদাতা সাগর বলেন, ‘‘শুধু কাজটুকুই পেয়েছি। জমির অল্প। শেয়ারের টাকা পায়নি।’’
সেই সময় জমি কমিটির অন্যতম ছিলেন পরিষ্কার মাহাতো। তিনি নিজেও জমি দিয়েছেন। অন্যদের জমি দেওয়ার জন্য বুঝিয়ে ছিলেন। তাঁর কথায়, ‘‘আমরা অনেক আশা নিয়ে জমি দিয়েছিলাম। জমির মূল্য অনেক ছিল। আমাদের জমির যা দাম দেওয়ার কথা ছিল, তার অর্ধেক দিয়েছিল। বলেছিল বাকি টাকা শেয়ার হিসেবে থাকবে। তিন বছর পর সেই টাকা তোলা যাবে। পরে জানলাম শেয়ারের তথ্য বা নথি তৈরির কাজ হয়নি। ইস্পাত কারখানা করার কথা ছিল, সেটা আর হল না।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পরবর্তী সময় সরকার পরিবর্তন হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলি অনেকেই নিজের শেষ সম্বল জমিটুকু দিয়েছিলেন৷ কেউ চাষ করতেন, পশু প্রতিপালন করতেন, সেসব রাস্তায় বন্ধ হয়ছে। পঞ্চায়েতের জঙ্গল ছিল৷ আর্থিক অনুদান পেতাম৷ সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। অনেক আশা ভরসা করেছিলাম চাকরি করব বলে।’’
পরিষ্কার মাহাতো আরও বলেন, ‘‘তবে ইস্পাত কারখানা তুলে ছোট্ট সিমেন্ট কারখানা হয়। স্থানীয়দের চাকরি সকলের মেলেনি। যাঁরা কাজ করছিলেন তাদের অনেককেই বাদ দিয়ে ছিলেন। আমরা চাই আবার এখানে বড় কারখানা হোক। আমাদের জমির বিনিময় প্রাপ্য মেটানো হোক। এলাকার রাস্তা জল আলো, স্কুল পরিকাঠামো উন্নত হোক। চাকরি হোক এলাকার ছেলে মেয়েদের।’’
প্রতিবার ভোট আসে৷ জমিদাতার নিজেদের দাবিতে সরব হন৷ সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতিও মেলে৷ কিন্তু ভোট মিটে গেলে শালবনি-বাসী রয়ে যান সেই তিমিরেই৷ আগামিকাল, বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের প্রথম দফা৷ ওইদিনই ভোটের লাইনে দাঁড়াবেন শালবনির জমিদাতারাও৷ ইভিএমে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে আশায় থাকবেন ভালো সময়ের৷ কিন্তু ‘আচ্ছে দিন’ কি আসবে শালবনিতে? উত্তর লুকিয়ে কালের গর্ভে।