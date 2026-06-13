রামকেলির 512 বছরের উৎসবে গেরুয়া হাওয়া ! বৈষ্ণব তীর্থে কি নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ ?

রামকেলির 512 বছরের উৎসবে গেরুয়া হাওয়া ! বৈষ্ণব তীর্থে কি নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ ?
মহাপ্রভুর পদধূলিধন্য রামকেলিতে উৎসবের প্রস্তুতি ঘিরে প্রশ্ন, সংস্কার থমকে কেন ? নতুন সরকারের কাছে আশায় সাধু-বাউল-ভক্তসমাজ ৷ পার্থ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : June 13, 2026 at 6:41 PM IST
মালদা, 13 জুন: বাংলার ইতিহাসে এমন কিছু জায়গা আছে, যেখানে ধর্ম, সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস ও রাজনীতি এক অদ্ভুত বিন্দুতে এসে মিশেছে । মালদার রামকেলি তেমনই এক ভূমি । বৈষ্ণবদের কাছে যা 'গুপ্ত বৃন্দাবন', ইতিহাসবিদদের কাছে যা মধ্যযুগীয় গৌড়ের সাংস্কৃতিক রাজধানীর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । পাঁচ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই ভূমি বহন করে চলেছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি, রূপ-সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণব দর্শনের উত্তরাধিকার এবং বাংলার বহুত্ববাদী সাধনা সংস্কৃতির ঐতিহ্য ।
আগামী 14 জুন থেকে শুরু হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক রামকেলি মহোৎসব । 1515 সালে মহাপ্রভুর রামকেলি আগমনের স্মরণে যে উৎসবের সূচনা হয়েছিল, এ বছর তা পা দিতে চলেছে 512 বছরে । কিন্তু এবারের উৎসব ঘিরে ধর্মীয় আবেগের পাশাপাশি রয়েছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর কি বদলাতে চলেছে রামকেলির চেহারা ?
কারণ, এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় এসেছে একটি স্পষ্ট হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল । ফলে বহু সাধু-সন্ত, বৈষ্ণব ভক্ত এবং স্থানীয় মানুষের একাংশের মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, দীর্ঘদিনের অবহেলা কাটিয়ে এবার হয়তো নতুন করে গুরুত্ব পাবে মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত এই তীর্থক্ষেত্র ।
ইতিহাস বলছে, 1508 সালের ৮ জুন নবাব হুসেন শাহের দরবারের দুই প্রভাবশালী কর্মচারী দবির খাস ও সাকর মল্লিক রামকেলিতে প্রতিষ্ঠা করেন মদনমোহন বিগ্রহ । কয়েক বছর পরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এখানে এসে তাঁদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দেন । সেই দবির খাস ও সাকর মল্লিকই পরবর্তীকালে রূপ ও সনাতন গোস্বামী নামে বৈষ্ণব জগতে অমর হয়ে ওঠেন । সেই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির সময় শুরু হয় রামকেলি মহোৎসব, যা আজও অবিচ্ছিন্ন ।
কিন্তু ঐতিহ্যের এই মহোৎসবের আগে এবার দেখা দিয়েছে একাধিক বিতর্ক । উৎসবের আর হাতে গোনা কয়েক দিন বাকি, অথচ মেলার মাঠে এখনও চোখে পড়েনি পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক প্রস্তুতির ছবি । সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের বৈঠক হলেও বাস্তব কাজের গতি নিয়ে অসন্তুষ্ট মন্দির কর্তৃপক্ষ ।
মদনমোহন জিউ মন্দিরের প্রধান সেবাইত মদন পানিগ্রাহী আক্ষেপের সুরে বলছেন, "সারা বিশ্বের ভক্তরা এখানে আসেন । কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রস্তুতির যে গতি দেখা যাচ্ছে, তা উদ্বেগের । নতুন সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক । আশা করি আগামী দিনে রামকেলি আরও বৃহত্তর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে ।"
শুধু উৎসব আয়োজন নয়, প্রশ্ন উঠছে মন্দির সংস্কার নিয়েও । পাঁচশো বছরেরও বেশি পুরনো মদনমোহন মন্দির, রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড-সহ ঐতিহাসিক অষ্টকুণ্ডের অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল । ভগ্নপ্রায় ঘাটে দুর্ঘটনার আশঙ্কায় প্রশাসন কুণ্ডগুলির প্রবেশপথ বন্ধ করে দিয়েছে । ফলে বহু ভক্তের কাছে ধর্মীয় আচারের অন্যতম আকর্ষণ কার্যত বন্ধ ।
মন্দির ট্রাস্টের এক সদস্যের অভিযোগ আরও বিস্ফোরক । তাঁর দাবি, মন্দির ও সংলগ্ন এলাকার সংস্কারের জন্য প্রায় 3 কোটি টাকা সরকারি বরাদ্দ এলেও সেই কাজের বাস্তব চিত্র চোখে পড়ছে না । একইসঙ্গে মন্দিরের জমি, আমবাগান ও পুকুরের একাংশ দীর্ঘদিন ধরে বেদখল হয়ে রয়েছে । এমনকি উৎসবে আগত ভক্তদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায়ের অভিযোগও রয়েছে ।
এই পরিস্থিতির মধ্যেই নতুন সরকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বহু সাধু-সন্ত । প্রায় 35 বছর ধরে রামকেলি মেলায় আসা নদিয়ার পূর্ণ দাস গোঁসাইয়ের কথায়, "মহাপ্রভুর এই স্থানকে আরও মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন । এতদিন অনেক সমস্যা ছিল । এবার আশা করছি সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখবে ।" একই প্রত্যাশা গেরুয়াধারী সাধু পঞ্চানন মণ্ডলের গলাতেও । তাঁর অভিযোগ, অতীতে অসামাজিক কার্যকলাপের কারণে সাধুদের নানা হয়রানির মুখে পড়তে হয়েছে । নতুন প্রশাসনের অধীনে সেই পরিস্থিতির বদল ঘটবে বলেই তিনি বিশ্বাস করেন ।
তবে রামকেলির আত্মা যে শুধুই বৈষ্ণব ধর্মে সীমাবদ্ধ নয়, তা মনে করিয়ে দিচ্ছেন স্থানীয় বাউল শিল্পীরা । বাউল তপন পণ্ডিতের কথায়,"এই মেলা মিলনের মেলা । এখানে বৈষ্ণব, বাউল, ফকির- সকলেই আসেন । রাজনীতি বদলেছে ঠিকই, কিন্তু রামকেলির সংস্কৃতি এখনও একই আছে । আমরা চাই, সেটাই বজায় থাকুক ।"
রামকেলিকে ঘিরে নানা কিংবদন্তি রয়েছে । লোকবিশ্বাস, একসময় শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা এই অঞ্চলের তমালবনে বিচরণ করেছিলেন । সেই থেকেই 'গুপ্ত বৃন্দাবন' নামের উৎপত্তি । আবার অন্য একটি মত বলছে, বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখে নবাব হুসেন শাহ নিজেই বৃন্দাবনের আদলে রামকেলিকে সাজানোর উদ্যোগ নেন । তাঁর আমলেই খনন করা হয় রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড-সহ একাধিক পবিত্র জলাশয় ।
ইতিহাস, ধর্ম, লোককথা ও রাজনীতির এই অনন্য মেলবন্ধনের নাম রামকেলি । আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সেখানে ভিড় জমাবেন হাজার হাজার ভক্ত, শত শত সাধু ও বাউল শিল্পী । খোল-করতালের ধ্বনি, কীর্তনের সুর আর বাউল গানের মূর্ছনায় আবার মুখর হবে গুপ্ত বৃন্দাবন ।
তবে এ বছরের উৎসবের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন একটাই, গেরুয়া শাসনের বাংলায় রামকেলি কি শুধু উৎসবের আবহেই ভরবে, নাকি শুরু হবে ঐতিহ্যের নতুন অধ্যায় ? সময়েই মিলবে সদুত্তর !
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