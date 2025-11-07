বন্দিরা ও যৌনপল্লির বাসিন্দারা কি SIR থেকে বঞ্চিত হবেন, কী বলছে কমিশন
জলপাইগুড়িতে বন্যা কবলিত এলাকার মানুষ, কোচবিহারে ছিটমহল থেকে আসা বাসিন্দারা কীভাবে নাম তুলবেন ভোটার তালিকায়, জানাল নির্বাচন কমিশনার৷
Published : November 7, 2025 at 7:49 PM IST
কলকাতা ও জলপাইগুড়ি, 7 নভেম্বর: রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর৷ নির্বাচন কমিশন বারবার স্পষ্ট করেছে যে এই প্রক্রিয়ায় কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না৷ তার পরও প্রশ্ন উঠছে যে সব ভোটারের নাম উঠবে তো? যাঁরা বিচারাধীন বন্দি বা সাজাপ্রাপ্ত আসামি, তাঁদের নাম কি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে? যৌনপল্লির বাসিন্দারাও কি এসআইআর-এর মাধ্যমে নাম তুলতে পারবেন ভোটার তালিকায়?
নির্বাচন কমিশন অবশ্য আশ্বস্ত করছে সকলকে৷ কীভাবে সব বৈধ ভোটারের নাম তালিকায় রাখতে হবে, সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও কমিশন করে ফেলেছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে৷ রাজ্য সরকারের কাছেও এই নিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর৷
একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যায় যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কিংবা 2015 সালে ছিটমহল বিনিময়ের পর ভারতের নাগরিক হয়েছেন যাঁরা, তাঁদেরও আশ্বস্ত করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে৷ কমিশনের প্রতিনিধি দল জলপাইগুড়িতে যায় শুক্রবার৷ সেখানে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে৷ সেখানেই এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর৷
নো ভোটার টু বি লেফট বিহাইন্ড
গত 27 অক্টোবর নয়াদিল্লি থেকে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর ঘোষণা করেন৷ পশ্চিমবঙ্গ-সহ নয়টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে৷ সেদিনই জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে এসআইআর-এ কমিশন ‘নো ভোটার টু বি লেফট বিহাইন্ড’ উদ্দেশ্য নিয়ে এগোবে৷
সেই লক্ষ্য নিয়েই গত মঙ্গলবার থেকে পশ্চিমবঙ্গে বাড়ি বাড়ি এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি শুরু করেছেন বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-রা৷ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে বিএলও-দের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আগামী সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে ফর্ম বিতরণের কাজ।
যেসব বাড়িতে ফর্ম দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্য়ে এমন অনেক বাড়ি আছে, যেখানে হয়তো কোনও সদস্য় বিচারধীন বন্দি বা সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে সংশোধনাগারে রয়েছেন৷ অথচ তাঁরা বৈধ ভোটার৷ আবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা আবাসিক হোমগুলিতে যাঁরা আছেন, তাঁদেরও ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে৷ এছাড়া পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে অনেকে ভিনরাজ্যে কাজ করেন৷ এসব ব্যক্তিদের নাম এসআইআর-এর মাধ্যমে কীভাবে ভোটার তালিকায় উঠবে?
কোন পদ্ধতিতে কাজ করবে নির্বাচন কমিশন
কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, বিএলও-রা ভোটার তালিকায় উল্লিখিত ঠিকানাতেই গিয়ে নির্দিষ্ট ভোটারের জন্য গণনা ফর্ম দিয়ে আসবেন। যদি ওই ভোটার জেলবন্দি হন বা আবাসিক হোমের বাসিন্দা হন, তাহলে জেলে বা হোমে ফর্ম দিতে যাবেন না বিএলও। ওই ভোটারের বাড়ি গিয়ে তাঁর আত্মীয়ের কাছে ফর্ম দিয়ে আসবেন। পরিবারের প্রধান ওই ভোটার সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে ফর্ম পূর্ণ করতে পারেন বা সেই আত্মীয় জেলে বা হোমে গিয়ে নির্দিষ্ট ভোটারের থেকে সই করিয়ে আনতে পারেন।
পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। যদি কোনও ভোটার অনাথ আশ্রমের বাসিন্দা হন বা কোনও আবাসিক হোমে থাকেন, কিন্তু ভোটার তালিকায় তাঁর নির্দিষ্ট ঠিকানা রয়েছে, সেক্ষেত্রে বিএলও ওই ঠিকানায় এন্যুমারেশন ফর্ম নিয়ে যাবেন। অথবা হোম কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ওই ভোটারের ভোটদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যৌনপল্লীর বাসিন্দাদের ভোটারের জন্য নিয়ম ওই একই। নির্দিষ্ট ঠিকানাতেই যাবেন বিএলও। সেখানে গিয়ে প্রতিবেশী বা পরিজনদের কাছে এন্যুমারেশন ফর্ম দেবেন তিনি।
সিইও দফতরে এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, বন্দিরা যদি নিজেরা এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল আপ করতে চান বা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চান সেক্ষেত্রে জেল কর্তৃপক্ষকেই যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হবে। যদি ওই বন্দি যোগ্য ভোটার হন, তাহলে তাকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দিতে হবে। এছাড়া জেল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় অনলাইনেও বন্দিরা এন্যুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করতে পারবেন।
এই ব্যাপারে রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (কারা) হৃদেশ মোহন-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পাঠানো হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে। একইভাবে আবাসিক হোম অথবা নিষিদ্ধপল্লির ভোটারদের ক্ষেত্রেও একই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে কমিশন।
জলপাইগুড়িতে নির্বাচন কমিশন
শুক্রবার এসআইআর-এর কাজ পর্যবেক্ষণ করতে জলপাইগুড়িতে যান নির্বাচন কমিশনের ডেপুটি কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের অতিরিক্ত নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস। তাঁরা এদিন কোচবিহার থেকে জলপাইগুড়িতে আসেন৷ জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, ইআরও, এইআরও-দের বৈঠক করেন জ্ঞানেশ ভারতী। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভীন-সহ জেলার সাতটি বিধানসভার সমস্ত নির্বাচন আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।
জলপাইগুড়ি জেলায় এসআইআর-এর কাজ সন্তোষজনক বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বন্যা ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয়ে ভাবা হয়েছে৷ তাদের কোনও সমস্যা হবে না। ছিটমহলের পরিবারের কথাও কমিশন চিন্তা করেছে কারও কোনও সমস্যা হবে না। কোনও বৈধ ভোটারের নাম কাটা যাবে না। এদিন জলপাইগুড়ি নির্বাচন কমিশনের বৈঠকের পর এমনই জানান অতিরিক্ত নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস।