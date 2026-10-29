বঙ্গের পুর-পঞ্চায়েত ভোটেও কি এবার জায়গা পাবে NOTA ! সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় কমিশন

বঙ্গের পুর-পঞ্চায়েত ভোটেও কি এবার জায়গা পাবে NOTA ! সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় কমিশন
NOTA in Bengal Polls: রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, সরকার বিল পাশ করালেই পুরসভা বা পঞ্চায়েত ভোটে নোটার ব্যবহার করা যাবে ইভিএম বা ব্যালটে ৷
Published : October 29, 2026 at 10:03 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: নোটা, নান অফ দ্য অ্যাবাভ ৷ বাংলায় তর্জমা করলে, উপরের কেউই নয় ৷ অর্থাৎ ভোট দিতে গিয়ে কোনও প্রার্থীকে পছন্দ না হলে ভোটার তাঁর অপছন্দের কথা জানানোর সুযোগ পান নোটার মাধ্যমে ৷ 2013 সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থায় নোটার সংযোজন হয় ৷ তবে সবক্ষেত্রে নয় ৷ পশ্চিমবঙ্গে যেমন শুধু লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে নোটায় ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকে ৷ পুরসভা বা পঞ্চায়েত ভোটে সেই সুযোগ নেই ৷ কারণ, সেখানে নোটাকে রাখাই হয় না ৷ 15 বছর পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে ৷ এই পালাবদলের হাত ধরে কি স্থানীয়স্তরের নির্বাচনে নোটার প্রবেশ ঘটবে ! সেই নিয়েই এখন জোর চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে ৷
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, লোকসভা ও বিধানসভা ভোট পরিচালিত হয় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে ৷ 2013 সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নোটাকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে কমিশন ৷ এর পর থেকে বিধানসভা ও লোকসভা ভোটে নোটা-কে বিকল্প হিসেবে রাখা হয় ইভিএমে ৷ তবে পুর বা পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালনা করে রাজ্যে নির্বাচন কমিশন ৷ সেখানে রাজ্যের সিদ্ধান্ত গুরুত্ব পায় ৷
2013 সালে তৎকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার স্থানীয় ভোটে নোটা চালু করেননি ৷ তাই সেই সময় থেকে এখনও পর্যন্ত স্থানীয়স্তরের ভোটে নোটার ব্যবহার হয়নি ৷ ফলে আসন্ন পুরসভা ভোট কিংবা 2028 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ইভিএম বা ব্যালটে নোটার দেখা মিলবে কি না, তা একা ঠিক করতে পারবে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন ৷ তাদের নির্ভর করতে হবে রাজ্যের সিদ্ধান্তের উপর ৷
রাজ্যে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইভিএমে নোটা যুক্ত করা হবে কি না, সেটা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে । তবে সেই ক্ষেত্রে রাজ্য মন্ত্রিসভাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ৷ বিল পাশ করাতে হবে ৷ তবেই নোটা অন্তর্ভুক্ত করা যাবে ইভিএমে ৷ ফলে প্রশ্ন উঠছে যে রাজ্যের বিজেপি সরকার কি নোটা-কে অন্তর্ভুক্ত করবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ?
বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া বলেন, ‘‘রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে এই বিষয়টি দলের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই তুলে ধরা হবে ।’’ মমতা তৃণমূলের নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এটা সম্পূর্ণ সরকারের নিজস্ব বিষয় । এই নিয়ে মন্তব্য করব না ।’’
সিপিএম নেতা কলতান দাশগুপ্ত মনে করছেন, ‘‘যখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে যে ইভিএম-এ নোটা থাকবে, তাহলে সেটা রাখা উচিত ছিল । কারণ, যদি কোনও ভোটারের প্রার্থী পছন্দ না হয়, তবে তিনি নিজের ভোট নষ্ট না করে অন্তত নোটা-তে ভোট দিতে পারবেন । তাই সব নির্বাচনের ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থা চালু করা উচিত । কিন্তু পূর্বতন রাজ্য সরকার কেন এই নিয়মটা চালু করেনি, তার প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই । কিন্তু সমস্ত নির্বাচন যেখানে মানুষ তাঁর প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন, সেখানে নোটা অপশনটি থাকা উচিত ।’’
যদিও প্রদেশ কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘একুশে নির্বাচনের সময় নোটার বিষয়টি উল্লেখ ছিল । ফলে এবারের নির্বাচনে সেটি থাকবে কি থাকবে না, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের নোটিফিকেশন আমরা হাতে পাচ্ছি, ততক্ষণ এই বিষয়ে মন্তব্য করা উচিত হবে না ।’’
উল্লেখ্য, 2013 সালে পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ-এর দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভারতে প্রথম নোটা চালু হয় । ওই বছরের শেষ দিকে ছত্তিশগড়, মিজোরাম, রাজস্থান, দিল্লি ও মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে এটি প্রথম ব্যবহৃত হয় । পরিসংখ্যান বলছে যে নোটা চালু হওয়ার পর 2014, 2019 এবং 2024 - এই তিনটি লোকসভা নির্বাচনে মাত্র 1 শতাংশ ভোটার নোটায় ভোট দিয়েছিলেন ।
1961 সালের নির্বাচন পরিচালনা বিধির রুল 49-ও অনুযায়ী আগে ভোটাররা বুথে থাকা অধিকারীদের কাছে লিখিতভাবে ভোট না দেওয়ার কথা জানাতে পারতেন । কিন্তু এতে ভোটারের গোপনীয়তা ভঙ্গ হতো । তাই 2013 সালের নোটা ব্যবস্থা ইভিএম-এর মাধ্যমে ভোটাররা গোপনীয়তা বজায় রেখেই ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দেয় ৷ সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ কিন্তু পুরসভা বা পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ছিল না ।
আর সুযোগ নিয়ে অনেক রাজ্যেই স্থানীয় ভোটে নোটার ব্যবহার করা হয়নি ৷ সেই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে৷ এখন দেখার পরিবর্তনের বাংলায় নোটা নিয়েও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পালটায় কি না !
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