নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান কি ভোটের দিন জেলের বাইরে থাকতে পারবেন
Nandigram Congress Candidate Milan Pradhan: বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে কিছুটা স্বস্তি পেলেও মিলন প্রধান কি জামিন পাবেন ? উত্তর মিলতে পারে শুক্রবার ৷
Published : September 24, 2026 at 8:41 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: নতুন করে কোনও মামলায় শোন অ্যারেস্ট করা যাবে না নন্দীগ্রাম উপ-নির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে ৷ বৃহস্পতিবার সকালে এমনই নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷ ফলে পুরনো মামলায় গ্রেফতার হওয়া মিলনের নন্দীগ্রামের ভোটের দিন 6 অক্টোবর জেলের বাইরে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু বিকেল হতেই পরিস্থিতি বদলে যায় ৷ কারণ, কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য ৷
অন্যদিকে জামিনের আবেদন নিয়েও হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন মিলন প্রধান ৷ দু’টি মামলারই শুনানি হবে আগামিকাল, শুক্রবার ৷ ফলে ভোটের দিন তিনি ময়দানে থাকতে পারবেন কি না, তা জানতে কংগ্রেস প্রার্থীকে আরও একদিন অপেক্ষা করতেই হবে ৷
উল্লেখ্য, আগামী 6 অক্টোবর নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচন ৷ ওই ভোটের জন্য কংগ্রেস প্রার্থী করেছে মিলন প্রধানকে ৷ কিন্তু 2007 সালের একটি মামলায় তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ এই গ্রেফতারির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় ৷ বৃহস্পতিবার ওই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন যে, নন্দীগ্রাম উপ-নির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে ভোটে লড়তে দিন ৷
এর আগে গত 22 সেপ্টেম্বর এই মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেদিন কলকাতা হাইকোর্ট মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিল, 12 অক্টোবর পর্যন্ত তাঁকে কোনও নতুন মামলায় গ্রেফতার করা যাবে না ৷ তার পরও বুধবার খেজুরি থানার 31 জুলাই 2007 সালের একটি মামলায় তাঁকে ফের শোন অ্যারেস্ট করা হয় । সেই মামলায় কাঁথি আদালত বুধবারই মিলন প্রধানকে আগামী 7 অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে । অর্থাৎ ভোটের পরদিন তাঁকে আদালতে পেশ করতে হবে পুলিশকে ৷ আগেই নিম্ন আদালত 5 অক্টোবর পর্যন্ত মিলন প্রধানকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় ৷
এদিন শুনানিতে এই প্রসঙ্গ উঠতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি ৷ কারণ, আগের শুনানিতে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, মিলন প্রধানকে আগেই হেফাজতে নেওয়া হয়েছে পাঁচটি মামলায় । আর নন্দীগ্রাম থানার 2007 সালের মামলায় মিলন প্রধান অভিযুক্ত নন ৷ এদিন অবশ্য রাজ্যের তরফে জানানো হয়, ওই পাঁচটি মামলার মধ্যেই একটি হল খেজুরির মামলা ৷ সেই মামলায় আগেই আদালত মিলন প্রধানকে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল ৷
সেই নিয়ে এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘‘মিলন প্রধানকে খেজুরি থানার মামলায় নিম্ন আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ 19 সেপ্টেম্বর দেওয়া হলেও এই নিয়ে তাঁকে জানানো হয়নি ৷’’ এই বিষয়টি সঠিক নয় বলেই মন্তব্য করেছেন বিচারপতি ভট্টাচার্য ৷ এর পরই বিচারপতি নির্দেশ দেন, খেজুরির মামলা তো বটেই, আর কোনও মামলায় শোন অ্যারেস্ট দেখানো যাবে না ৷
ফলে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী ৷ ভোটের দিন, অর্থাৎ 6 অক্টোবর তাঁর নন্দীগ্রামে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু পরে রাজ্য সরকার সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় ৷ অন্যদিকে জামিনের আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন মিলন প্রধান । এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে মামলার শুনানি ছিল ৷ রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে ইতিমধ্যেই একটা আপিল করা হয়েছে । আগামিকাল, শুক্রবার তার শুনানি হবে । এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি জামিনের মামলাগুলো আগামিকাল শুনানির জন্য রেখেছেন ।
ফলে নির্বাচনের দিন কংগ্রেস প্রার্থীকে জেলে কাটাতে হবে নাকি তিনি বাইরে বেরোনোর সুযোগ পাবেন, আপাতত আগামিকাল মামলার শুনানির উপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে ।
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