শুভেন্দুর সভায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে একঝাঁক নেতা ? জল্পনা মালদায়

শুভেন্দুর সভায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে একঝাঁক নেতা ? জল্পনা মালদায়
Suvendu Malda Rally: বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিজেপি বলছে, আপাতত তৃণমূলের কাউকে দলে নেওয়া হবে না । কয়েকজনের ক্ষেত্রে অবশ্য নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে ।
Published : September 27, 2026 at 5:23 PM IST
মালদা, 27 সেপ্টেম্বর: আগামী 8 অক্টোবরই কি মালদায় তৃণমূলের জন্য বিজেপির আগল খুলতে চলেছে ? এটাই বর্তমানে জেলার রাজনৈতিক মহলের মূল চর্চার বিষয় ৷ তৃণমূলের অনেক নেতা-নেত্রীই মনে করছেন, সেদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভামঞ্চ তাঁদের জন্য নতুন সুযোগ এনে দিতে পারে ৷ একসময় যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই নাকি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য রাজ্য, এমনকী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে দরবার করেছেন ৷ সেই মতো শুভেন্দুর সভাকেই যোগদানের মঞ্চ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে । যদিও পদ্ম শিবিরের বক্তব্য, এমন কিছু তাদের জানা নেই ৷
ঘরের কোন্দলে এই মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন তৃণমূল ৷ দলের দুটি শিবিরের পৃথক নামও ঘোষিত হয়ে গিয়েছে ৷ এমনকী দলের প্রতীক ঘাসফুলও আপাতত নির্বাচন কমিশনের তালিকায় নেই ৷ তবে এতে দমে যাননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নতুন করে দলকে আবার গড়ে তুলবেন বলে জানিয়েছেন ৷ কিন্তু তাতে ভরসা করতে পারছেন না মালদা জেলার অধিকাংশ ‘তৎকালীন’ তৃণমূল নেতা-নেত্রী ৷ তাঁরা অন্য কোনও দলে যোগদান করতে কার্যত মরিয়া হয়ে উঠেছেন ৷ সেক্ষেত্রে বিজেপিই তাঁদের প্রথম পছন্দ ৷ কিন্তু পদ্ম শিবিরের দরজা এখনও সবার জন্য খোলেনি ৷ তাঁদের আশা, আগামী 8 অক্টোবর শুভেন্দু অধিকারীর মানিকচকের সভার আগেই দরজার আগল তাঁদের জন্য খুলে যাবে ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তৃণমূল নেতার কথায়, “বিধানসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর দলের সমস্ত কমিটি ভেঙে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ফলে এখন আমরা কোনও দলে রয়েছি কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে ৷ আমাদের দলের জনপ্রতিনিধিদের দশা আরও খারাপ ৷ তাঁরা হয়তো পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ কিংবা পুর বোর্ডের সদস্য রয়েছেন ৷ কিন্তু যে প্রতীকে তাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, এখন সেই প্রতীকটাই নেই ৷ তাই আইনত তাঁরা এখনও জনপ্রতিনিধি কি না প্রশ্ন উঠতে পারে তা নিয়েও ৷ আমরা অল্প বয়স থেকে রাজনীতি করছি ৷ রাজনীতি আমাদের রক্তে ৷ ফলে এই দুনিয়া থেকে দূরে থাকতে পারব না ৷ দলের এখন যা পরিস্থিতি, অদূর ভবিষ্যতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলকে পুরোনো রূপে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না ৷ এখন আমাদের সামনে একটাই রাস্তা, অন্য দলে যোগদান করা ৷ এটা ঠিক, বিজেপি আমাদের প্রথম পছন্দ ৷ কারণ, শাসকদলে থেকে ভালো কাজ করা যায় ৷ অনেকে নির্বাচনের পর থেকেই বিজেপির নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছেন ৷ শুনছি, অনেকে বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে যোগদানের আর্জি জানিয়েছেন ৷ বিজেপি আমাদের নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবে জানা নেই ৷ তবে আমাদের আশা, আগামী 8 তারিখ মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগেই পদ্ম শিবির এনিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে ৷”
জেলার এক তৃণমূল কাউন্সিলর বলছেন, “আমরা বাম বিরোধী রাজনীতি করে বড় হয়েছি ৷ তাই পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক, সিপিএমের হয়ে কাজ করতে পারব না ৷ বিকল্প হিসাবে থাকছে বিজেপি আর কংগ্রেস ৷ বিজেপি এখনও আমাদের দলে নেওয়ার বিষয়ে কোনও ঘোষণা করেনি ৷ তবে কংগ্রেস সেই ঘোষণা করেছে ৷ আমরা আরও খানিকটা দেখতে চাইছি ৷ এর মধ্যে বিজেপি যদি় দলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে তবে আমাদের বেশিরভাগ পদ্ম শিবিরেই নাম লেখাবেন ৷ তা না হলে কংগ্রেস তো রয়েছে ৷”
যদিও এনিয়ে তাঁর কিছু জানা নেই বলে দাবি করেছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ৷ এই মুহূর্তে কলকাতায় রয়েছেন তিনি ৷ ফোনে তিনি বলেন, “তৃণমূলের কোনও কর্মী বা নেতা এখনও পর্যন্ত জেলাস্তরে বিজেপিতে যোগদানের আবেদন জানাননি ৷ রাজ্য বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে তাঁরা সেই আবেদন জানাতে পারেন ৷ কিন্তু উপরমহল থেকে এ’ব্যাপারে এখনও আমাদের কিছু জানানো হয়নি ৷”