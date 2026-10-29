তৃণমূল-আইএসএফ জোট, নাকি বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাবেন নওশাদ, নির্বাচন ঘনাতেই জোর চর্চা

তৃণমূল-আইএসএফ জোট, নাকি বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাবেন নওশাদ, নির্বাচন ঘনাতেই জোর চর্চা
KMC ELECTION 2026: শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে একক শক্তিতে লড়াই নাকি জোটবদ্ধভাবে পথে নামবে বিরোধীরা, এটাই ঘোরাফেরা করছে বিরোধী শিবিরে ৷ সামশের আলীর প্রতিবেদন ৷
Published : October 29, 2026 at 2:50 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: কলকাতা পুরসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, সব রাজনৈতিক দলই তাদের প্রস্তুতি জোরদার করতে শুরু করেছে ৷ আর এমন সময়েই রাজ্য-রাজনীতিতে জোট নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা ৷ রাজ্যের শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে একলা চলো নীতি, নাকি জোটবদ্ধভাবে পথে নামবে বিরোধীরা, এমন আলোচনাই শুরু হয়েছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেস কি আইএসএফ-এর সঙ্গে জোট বাঁধবে, নাকি আইএসএফ বামফ্রট বা কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামবে ? বাংলার রাজনীতির পরিচিত মুখ নওশাদ সিদ্দিকী নির্বাচনে কী কৌশল অবলম্বন করবেন, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন ৷ যদিও এখনই কোনও পক্ষই খোলসা করে কিছু বলতে নারাজ ৷
আসন্ন কলকাতা-সহ তিন পুরনিগমের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সমীকরণ বদলের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে, রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) কি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সমঝোতায় আদৌ পৌঁছবে, নাকি তারা বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের সঙ্গেই জোট বেঁধে নির্বাচনী ময়দানে নামবে ? তৃণমূল কংগ্রেস ও আইএসএফ-এর মধ্যে জোট হওয়ার সম্ভাবনা কতটা, তা নিয়েও জল মাপছে রাজনৈতিকমহল ৷
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূল কংগ্রেস ও আইএসএফ-এর মধ্যে নির্বাচনী জোট হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী দলের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকেই বিভিন্ন জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে আসছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, "তৃণমূল রাজ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে সংখ্যালঘুদের কেবল ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করছে ৷ তাদের প্রকৃত কোনও উন্নয়ন করছে না।"
ভাঙড় ও ক্যানিং-সহ বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল ও আইএসএফ কর্মীদের মধ্যে প্রায়শই রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটে, যা প্রমাণ করে এই দুই দলের রাজনৈতিক আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং, আইএসএফ-এর সঙ্গে তৃণমূলের হাত মেলানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস-জোটভুক্ত আইএসএফ-এর মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়েও শুরু হয়েছে আলোচনা ৷
আইএসএফ (ISF) মূলত রাজ্যে তৃণমূল ও বিজেপির বিপরীতে একটি তৃতীয় বিকল্প বা বিকল্প ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি গঠনের পক্ষে ওকালতি করে আসছে। বামফ্রন্টের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েও মুখ খুলেছে তারা ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে বেশ কয়েকটি উপনির্বাচন ও আন্দোলনে আইএসএফ-কে বামেদের বিশেষত সিপিএম-এর সঙ্গে যৌথ কর্মসূচি পালন করতে দেখা গিয়েছে। আসন বণ্টন ও প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে বামেদের সঙ্গে আইএসএফ-এর মাঝে মাঝে মতপার্থক্য বা টানাপোড়েন তৈরি হলেও বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থে তারা যে একসঙ্গে লড়াই করছে, তা একরকম স্পষ্ট।
অন্যদিকে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করছে ৷ তারা এককভাবে লড়াই করবে, নাকি বাম-আইএসএফ জোটের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসবে, তা এখনও নিশ্চিত করেনি দল। তবে নওশাদ সিদ্দিকী স্পষ্ট করে বলেন, "তৃণমূল ও বিজেপিকে পরাজিত করতে ধর্মনিরপেক্ষ ভোটব্যাঙ্ককে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন।" সুতরাং, কলকাতা পুরনিগম নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে একক লড়াই করার পরিবর্তে বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোট করে লড়াইয়ের পক্ষপাতি বলেই প্রাথমিক অনুমান রাজনৈতিক মহলের ৷ সেক্ষেত্রে তাদের চেষ্টা থাকবে যেন বিরোধী ভোট ভাগ না হয়ে যায়।
যদিও এক্ষেত্রে আপাতত নিরপেক্ষ অবস্থানেই রয়েছে কালীঘাট তৃণমূল ৷ মমতা-পন্থী তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, "ইতিমধ্যেই দিল্লিতে ইন্ডিয়া শিবিরের অন্তর্ভুক্ত ৷ এর বাইরে আর কিছু নেই ৷" সুতরাং রাজ্যে আলাদা করে জোটের মধ্যে তারা যে থাকবেন না তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি ৷ আইএসএফ তৃণমূলের সঙ্গে জোট বাঁধবে না; বরং তারা বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা অথবা ‘বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই’-এর মাধ্যমে কলকাতার নির্বাচনী ময়দানে শাসকদলকে চ্যালেঞ্জ জানানোর প্রস্তুতিই নিচ্ছে।